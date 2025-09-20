'Amerikanischer Ausverkauf': Mit der Trump-Familie verbundene World Liberty beschuldigt, Geschäfte mit US-Gegnern zu machen

Accountable.us, eine Aufsichtsbehörde mit Sitz in Washington D.C., hat die mit der Trump-Familie verbundene World Liberty Financial beschuldigt, ihre Tokens an sanktionierte Einrichtungen mit Verbindungen zu Nordkorea, Iran und Russland zu verkaufen. Angebliche russische und iranische Verbindungen Eine in Washington D.C. ansässige Aufsichtsbehörde, Accountable.us, hat die mit der Trump-Familie verbundene World Liberty Financial Inc. beschuldigt, Hunderttausende von WLFI-Tokens an […]
Quelle: https://news.bitcoin.com/american-sell-out-trump-family-linked-world-liberty-accused-of-deals-with-us-adversaries/