Der Beitrag Altcoin-Anstieg: 79 Kryptowährungen übertreffen Bitcoin erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kernpunkte: Der Altcoin Season Index verzeichnet 79 Altcoins, die Bitcoin in 90 Tagen übertreffen. Kontinuierliches Momentum seit letztem Monat. Marktauswirkungen entfachen neue Handelsenergie. Der Altcoin Season Index erreichte am 21. September 79 und behielt seinen "Alt-Season"-Status für vier aufeinanderfolgende Tage bei, da 79 Top-Kryptowährungen Bitcoin übertreffen, laut Coinmarketcap-Daten. Dies unterstreicht eine Verschiebung hin zu Altcoins, mit signifikanter Marktaktivität in ETH und PENDLE, während Krypto-Führungskräfte zu regulatorischem Engagement aufrufen, um Marktstabilität zu fördern. 79 Altcoins übertreffen Bitcoin: Sich verändernde Marktdynamik Das Momentum der Altcoins bleibt stark, wobei 79 Kryptowährungen Bitcoin in der Performance übertreffen. Dies hält weiterhin die Aufmerksamkeit der Investoren und deutet auf eine potenzielle Verschiebung in der Marktstimmung hin. Bemerkenswert ist, dass dieser Anstieg auf einen Höchststand von 87 im letzten Dezember folgt. Unmittelbare Auswirkungen zeigen sich, da Kapitalumschichtungen auf verschiedenen Plattformen beobachtet wurden. Bedeutende Stakings und Auszahlungen, besonders in ETH, signalisieren aktive Marktteilnahme. Wale und große Akteure engagieren sich weiterhin in dynamischen finanziellen Manövern mit ETH und Pendle. "Wir fordern unsere republikanischen Kollegen auf, eine überparteiliche Ausarbeitung von Gesetzen bezüglich der Kryptowährungsmarktstruktur zu ermöglichen, die derzeit durch den Kongress geht." – BlockBeats Ethereums Anstieg während sich die Altcoin-Saison entwickelt Wussten Sie? Das kontinuierliche Wachstum des Altcoin Season Index seit letztem Monat betont eine signifikante Ausweitung der Marktdominanz von Altcoins, die an die bemerkenswerten Höchststände vom letzten Dezember erinnert. Ethereum (ETH) wird zu etwa 4.479,83 $ mit einer Marktkapitalisierung von 540,73 Milliarden $ gehandelt, laut CoinMarketCap. Die Münze dominiert 13,36% des Marktes mit einem Umlaufangebot von über 120,70 Millionen. Der ETH-Preis ist in den letzten 24 Stunden um 0,31% gestiegen und in den letzten 60 Tagen um 20,09% angestiegen, trotz eines Rückgangs des Handelsvolumens um 39,19%. Ethereum(ETH), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 04:05 UTC am 21. September 2025. Quelle: CoinMarketCap Experten erwarten, dass die anhaltende Dominanz von Altcoins zu weiterer Investitionsdiversifikation führen könnte... Der Beitrag Altcoin-Anstieg: 79 Kryptowährungen übertreffen Bitcoin erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kernpunkte: Der Altcoin Season Index verzeichnet 79 Altcoins, die Bitcoin in 90 Tagen übertreffen. Kontinuierliches Momentum seit letztem Monat. Marktauswirkungen entfachen neue Handelsenergie. Der Altcoin Season Index erreichte am 21. September 79 und behielt seinen "Alt-Season"-Status für vier aufeinanderfolgende Tage bei, da 79 Top-Kryptowährungen Bitcoin übertreffen, laut Coinmarketcap-Daten. Dies unterstreicht eine Verschiebung hin zu Altcoins, mit signifikanter Marktaktivität in ETH und PENDLE, während Krypto-Führungskräfte zu regulatorischem Engagement aufrufen, um Marktstabilität zu fördern. 79 Altcoins übertreffen Bitcoin: Sich verändernde Marktdynamik Das Momentum der Altcoins bleibt stark, wobei 79 Kryptowährungen Bitcoin in der Performance übertreffen. Dies hält weiterhin die Aufmerksamkeit der Investoren und deutet auf eine potenzielle Verschiebung in der Marktstimmung hin. Bemerkenswert ist, dass dieser Anstieg auf einen Höchststand von 87 im letzten Dezember folgt. Unmittelbare Auswirkungen zeigen sich, da Kapitalumschichtungen auf verschiedenen Plattformen beobachtet wurden. Bedeutende Stakings und Auszahlungen, besonders in ETH, signalisieren aktive Marktteilnahme. Wale und große Akteure engagieren sich weiterhin in dynamischen finanziellen Manövern mit ETH und Pendle. "Wir fordern unsere republikanischen Kollegen auf, eine überparteiliche Ausarbeitung von Gesetzen bezüglich der Kryptowährungsmarktstruktur zu ermöglichen, die derzeit durch den Kongress geht." – BlockBeats Ethereums Anstieg während sich die Altcoin-Saison entwickelt Wussten Sie? Das kontinuierliche Wachstum des Altcoin Season Index seit letztem Monat betont eine signifikante Ausweitung der Marktdominanz von Altcoins, die an die bemerkenswerten Höchststände vom letzten Dezember erinnert. Ethereum (ETH) wird zu etwa 4.479,83 $ mit einer Marktkapitalisierung von 540,73 Milliarden $ gehandelt, laut CoinMarketCap. Die Münze dominiert 13,36% des Marktes mit einem Umlaufangebot von über 120,70 Millionen. Der ETH-Preis ist in den letzten 24 Stunden um 0,31% gestiegen und in den letzten 60 Tagen um 20,09% angestiegen, trotz eines Rückgangs des Handelsvolumens um 39,19%. Ethereum(ETH), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 04:05 UTC am 21. September 2025. Quelle: CoinMarketCap Experten erwarten, dass die anhaltende Dominanz von Altcoins zu weiterer Investitionsdiversifikation führen könnte...