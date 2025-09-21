Altcoin-Anstieg: 79 Kryptowährungen übertreffen Bitcoin

- Altcoin Season Index verzeichnet 79 Altcoins, die Bitcoin in 90 Tagen übertreffen.
- Kontinuierliches Momentum seit letztem Monat.
- Marktauswirkungen entfachen neue Handelsenergie.
Der Altcoin Season Index erreichte am 21. September 79 und behielt seinen "Alt-Season"-Status für vier aufeinanderfolgende Tage bei, da 79 Top-Kryptowährungen Bitcoin übertreffen, laut Coinmarketcap-Daten.
Dies unterstreicht eine Verschiebung hin zu Altcoins, mit signifikanter Marktaktivität in ETH und PENDLE, während Krypto-Führungskräfte zu regulatorischem Engagement aufrufen, um Marktstabilität zu fördern.
79 Altcoins übertreffen Bitcoin: Sich verändernde Marktdynamik
Das Momentum der Altcoins bleibt stark, wobei 79 Kryptowährungen Bitcoin in der Performance übertreffen. Dies hält weiterhin die Aufmerksamkeit der Investoren und deutet auf eine mögliche Verschiebung der Marktstimmung hin. Bemerkenswert ist, dass dieser Anstieg auf einen Höchststand von 87 im letzten Dezember folgt.
Unmittelbare Auswirkungen zeigen sich, da Kapitalumverteilungen auf verschiedenen Plattformen beobachtet wurden. Bedeutende Stakings und Auszahlungen, besonders in ETH, signalisieren aktive Marktbeteiligung. Wale und große Akteure engagieren sich weiterhin in dynamischen finanziellen Manövern mit ETH und Pendle.
Ethereums Anstieg während sich die Altcoin-Saison entwickelt
Wussten Sie schon? Das kontinuierliche Wachstum des Altcoin Season Index seit letztem Monat betont eine signifikante Ausweitung der Marktdominanz von Altcoins, die an die bemerkenswerten Höchststände vom letzten Dezember erinnert.
Ethereum (ETH) wird zu etwa $4.479,83 mit einer Marktkapitalisierung von $540,73 Milliarden gehandelt, laut CoinMarketCap. Die Münze dominiert 13,36% des Marktes mit einem Umlaufangebot von über 120,70 Millionen. Der ETH-Preis ist in den letzten 24 Stunden um 0,31% gestiegen und in den letzten 60 Tagen um 20,09% angestiegen, trotz eines Rückgangs des Handelsvolumens um 39,19%.Ethereum(ETH), tägliches Diagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 04:05 UTC am 21. September 2025. Quelle: CoinMarketCap
Experten erwarten, dass die anhaltende Dominanz von Altcoins zu weiterer Portfolio-Diversifikation führen könnte. Die Beteiligung wichtiger Finanzakteure, verbesserte regulatorische Aussichten und erhöhter Kapitalfluss sind Faktoren, die die bestehenden Markttrends antreiben. Historische Muster deuten auf potenzielle Auswirkungen auf DeFi und verwandte Ökosysteme hin, die an frühere Marktentwicklungen erinnern.
