Altcoin-Saison-Rotation sieht SUI, SEI und VET vorankommen; Zexpire hebt Optionen mit festem Risiko für Privatanleger hervor

Der Momentum-Indikator im digitalen Vermögensmarkt hat sich in Richtung Sekundärmarkt-Token verschoben, was zu bemerkenswerten Preisanstiegen für SUI, SEI und VET geführt hat. Die Handelsvolumina dieser Assets haben in der vergangenen Woche viele größere Coins übertroffen, was auf eine laufende Kapitalrotation hindeutet, da die Teilnehmer nach neuen Möglichkeiten außerhalb der dominanten Namen suchen.

Neben Spot-Gewinnen zieht die Derivate-Aktivität durch Zexpires risikofreie Optionen Interesse auf sich, ein Produkt, das Privatanlegern klare Kostengrenzen bietet, während sie auf Preisbewegungen spekulieren. Das Modell der Plattform hat während dieses Altcoin-Anstiegs an Sichtbarkeit gewonnen, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach unkomplizierten Risikoprofilen parallel zur erneuten Begeisterung für Vermögenswerte mit kleinerer Marktkapitalisierung steigt.

Suis steiler Aufstieg: Vom Wasserelement zu 5,35 $ und darüber hinaus

SUI wurde 2023 gestartet und nach dem japanischen Wort für Wasser benannt. Seine Reise begann mit einem Paukenschlag, überschritt die Dollar-Marke und erreichte am 27. März 2024 2,18 $. Eine kurze Flaute im Sommer erwies sich als vorübergehend; der Herbst brachte am 14. Oktober einen neuen Rekord von 2,36 $, und der Dezember krönte das Jahr mit 5,35 $, während der Wert der im Netzwerk gesperrten Vermögenswerte die 2-Milliarden-Dollar-Marke überschritt. Christian Williams von der Sui Foundation bezeichnete das von der Community getragene Wachstum als "bemerkenswert", eine passende Beschreibung für ein Projekt, das erst vor kurzer Zeit gestartet wurde und bereits mit etablierteren Namen konkurriert.

Analysten, die historische Muster untersuchen, sehen nun mehrere mögliche Wege. Am 6. Januar gesammelte Prognosen deuten auf einen durchschnittlichen Preis von etwa 3 $ bis Ende 2025 hin, der 2026 auf etwa 1,15 $ sinken könnte, bevor ein potenzieller Sprung auf etwa 31 $ bis 2030 möglich ist, wenn das langfristige Momentum anhält. Ein beliebtes Modell sieht fünf verschiedene Wellen vor, wobei die dritte Welle bereits um das aktuelle Niveau ihren Höhepunkt erreicht hat und eine fünfte Welle im nächsten Mai in der Nähe von 9,38 $ gipfeln könnte. Solche Schwankungen spiegeln den breiteren Krypto-Zyklus wider, bei dem Bitcoin-Halving und Ethereums stetige Upgrades oft das Interesse an jüngeren, schnelleren Netzwerken entfachen.

Zexpire führt One-Click-Einfachheit ein, um vom Krypto-Optionsboom zu profitieren

Krypto-Optionen sind zu einem der am schnellsten wachsenden Segmente im DeFi-Bereich geworden, mit täglichen Handelsvolumina von durchschnittlich rund 3 Milliarden Dollar. Traditionell wurde dieser Markt lange von Profis dominiert, aber jetzt öffnet er sich für ein breiteres Publikum.

Zexpire, das erste 0DTE DeFi-Protokoll, beseitigt die Komplexität des Optionshandels und verwandelt ihn in eine Preisvorhersage mit nur einem Klick. Der Prozess wird auf eine binäre Wahl reduziert: Benutzer wetten darauf, ob der Preis innerhalb eines definierten Bereichs bleibt oder in den nächsten 24 Stunden ausbricht

Einfach ausgedrückt funktioniert der Handel mit Zexpire so: Richtig geraten, und du gewinnst. Falsch geraten, und dein Verlust ist auf deinen Einsatz begrenzt. Keine Margin Calls. Keine kaskadierenden Liquidationen.

$ZX dient als Treibstoff hinter dem vereinfachten Optionshandel mit Zexpire

Um mit Zexpire an der Volatilität zu verdienen, benötigst du seinen nativen Token ZX. Er dient als Governance-Token und bietet seinen Inhabern Rabatte auf Spieltickets und Cashback bei Verlusten.

Vor seinem Börsenstart ist $ZX im Seed-Zugang für nur 0,003 $ erhältlich, fast 800% günstiger als der geplante Listungspreis von 0,025 $.

Neben dem reduzierten Preis erhalten frühe Teilnehmer weitere Vorteile wie:

Staking-Belohnungen von bis zu 5% vor einem TGE

Treueboni

Airdrops und Beta-Zugang

$ZX steigt mit jeder Phase — Kaufe jetzt für die steilsten Rabatte

Zexpire hat auch einen deflationären Mechanismus eingebaut. 20% der Plattformgebühren werden verbrannt, und ein Rückkaufprogramm soll die Nachfrage unterstützen. $ZX ist über mehrere Chains verfügbar, darunter Base, Solana, TON und Tron, und kann direkt mit einer Karte gekauft werden.

Warum $ZX der nächste Breakout-Token sein könnte

Der Optionshandel ist zu einer der größten Wachstumsgeschichten im Kryptobereich geworden. Die BTC-Optionsvolumina erreichen regelmäßig Milliarden, doch die Teilnahme wird von Profis dominiert. Zexpire setzt auf eine konträre Wette, indem es alles auf ein schnelles, gamifiziertes Format reduziert.

HYPE wurde zu einem der stärksten Token dieses Zyklus, indem es vom Derivate-Boom auf Hyperliquid profitierte. Zexpire zielt darauf ab, dasselbe in der Optionsnische zu tun, aber mit einem noch breiteren Einzelhandelsansatz: risikofreie Mechanik und Gameplay-Einfachheit, die es für jeden zugänglich machen.

Wenn Zexpire auch nur einen Bruchteil des Momentums einfangen kann, das HYPE hatte, könnte $ZX DeFis nächster Breakout-Token sein.

Kaufe $ZX, den nächsten Breakout-Token

Seis Sprint: Kann die schnellste Chain einen zweiten Anlauf nehmen?

Sei wurde im August 2023 enthüllt und betrat die Bühne als blitzschnelles Netzwerk mit Schnäppchengebühren, verdoppelte dann seinen Einsatz, indem es im November Circles USD Coin willkommen hieß. Diese berauschende Mischung brachte den Token im März letzten Jahres auf einen Rekordwert, doch der Glanz verblasste, selbst nachdem im Mai eine V2-Überarbeitung eingeführt wurde. Mit dem breiteren Marktanstieg driftete SEI nach unten und pendelte sich am 23. Januar 2025 bei etwa 0,3385 $ ein, was Anhänger fragen ließ, ob der einst unaufhaltsame Sprinter nur eine Atempause eingelegt hatte.

Im Kern ist Sei ein zweckgebautes Zuhause für den Handel mit digitalen Vermögenswerten, konzipiert, um die Reichweite einer großen Börse mit der Offenheit eines öffentlichen Netzwerks zu verbinden. Blöcke werden in einem Wimpernschlag bestätigt – etwa eine Viertelsekunde – dank eines energiesparenden Konsensmodells, das Münzinhaber für die Hilfe bei der Sicherung der Chain belohnt. Indem es vielen verschiedenen Tokens ermöglicht, auf derselben schnellen Strecke die Plätze zu tauschen, zielt Sei darauf ab, die klobigen Brücken und langsamen Warteschlangen zu umgehen, die ältere Konkurrenten behindern, und bietet eine reibungslosere Fahrt als schwergewichtige Chains, bei denen Gebühren und Wartezeiten oft in die Höhe schnellen.

VeChains Weg bis 2025: Von Lieferketten zu stellaren Preishoffnungen

Intelligente Etiketten auf Sneakern, temperaturüberwachte Steaks und manipulationssichere Luxustaschen erzählen bereits ihre Geschichten über VeChains digitales Ledger. Das Netzwerk, gegründet vom ehemaligen Louis Vuitton-Manager Sunny Liu und dem Buchhalter Jay Zhang, verbindet winzige Sensoren mit seiner eigenen Münze, VET, sodass Marken wie BMW, WalMart und LVMH Waren vom Fabrikboden bis zum Endverkauf verfolgen können. Schnellere Datenübertragung hält diese Geschichten reibungslos, während ein zweiter Token, VTHO, das digitale Porto bezahlt. Ein umweltbewusstes Manifest unterstreicht jeden Schritt und verspricht, dass gemeinsames Handeln besser ist als Einzelanstrengungen bei der Bewältigung von Klimahürden.

Neue Upgrades namens Galactica, Hayabusa und Intergalactic sind für dieses Jahr geplant und bilden den Kern einer am 9. Januar vorgestellten Roadmap für 2025. Solche Meilensteine helfen zu erklären, warum VET den breiteren Krypto-Sturm überstanden hat, am 17. Januar bei etwa 0,0554 $ lag und viele Internet-of-Things-Konkurrenten übertraf. Am selben Tag skizzierte Prognosen sehen den Coin im Jahr 2025 bei durchschnittlich 0,10 $ und möglicherweise bei 0,15 $, dann steigend auf 0,20 $ im Jahr 2026 und sogar 0,50 $ bis 2030, wenn die Massenadoption eintrifft. Diese Zahlen überstrahlen mehrere Supply-Chain-Tokens und nähern sich Mid-Cap-Plattformen an, die bereits vom aktuellen Marktaufschwung profitieren.

Fazit

SUI, SEI und VET hielten die Rotation diese Woche am Leben und bauten die jüngsten Gewinne aus, während Gelder von den großen in die kleineren Marktkapitalisierungen verschoben wurden. Jede Münze zeigte ein festes Volumen und stetige Zuflüsse, was die Ansicht unterstützt, dass die Rallye noch Spielraum hat.

Während diese Bewegungen gut aussehen, sticht Zexpire als erste DeFi-Plattform hervor, die Volatilität in ein klares Gewinnwerkzeug verwandelt. Benutzer wählen, ob Bitcoin innerhalb eines Bereichs bleibt oder ausbricht, alles mit einem Klick. Verluste stoppen beim Einsatz, ohne Liquidationen oder Margin Calls. Jedes Spiel verwendet $ZX, und frühe Käufer erhalten Gebührenkürzungen, Rückkäufe und wachsende Nachfrage. Der Kauf von $ZX stellt jetzt ebenfalls eine vielversprechende Gelegenheit dar.

