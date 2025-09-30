Alt.town: Einige Wallets haben ungewöhnliche Aktivitäten erfahren und führen dringende Untersuchungen und Reaktionsmaßnahmen durch. Von: PANews 2025/09/30 10:44 Teilen

PANews berichtete am 30.09., dass Alt.town auf seiner X-Plattform bekannt gab, dass es am 29.09.2025 gegen 21:00 Uhr Pekinger Zeit ungewöhnliche Aktivitäten in einigen Wallets festgestellt hat. Die betroffenen Wallets wurden sofort gesperrt, und das Unternehmen arbeitet eng mit externen Sicherheitsexperten zusammen, um eine dringende Untersuchung und Reaktion durchzuführen. Benutzervermögen waren nicht betroffen. Als Vorsichtsmaßnahme werden Einzahlungs- und Auszahlungsdienste ausgesetzt, bis die Wallet-Rotation abgeschlossen ist.