Hauptpunkte: Hauptereignis, Führungswechsel und finanzielle Veränderungen fehlen Bestätigung.

Angebliche Steueränderung des US-Finanzministeriums bei nicht realisierten Bitcoin-Gewinnen.

Verifizierung der Politikänderung bleibt bis zum 3. Oktober 2025 aus.

Jia Yueting soll am 3. Oktober über potenzielle Steuererleichterungen des US-Finanzministeriums für nicht realisierte Bitcoin-Gewinne gesprochen haben, obwohl keine offiziellen Bestätigungen von verifizierten Quellen verfügbar sind.

Die angeblichen Bemerkungen könnten, falls zutreffend, institutionelle Krypto-Strategien beeinflussen, aber das Fehlen einer Verifizierung lässt finanzielle Auswirkungen ungewiss.

Angebliche CAMT-Regeländerungen und Marktauswirkungen

Die angebliche Lockerung der CAMT-Regeln sollte Unternehmen mit erheblichen Kryptowährungsbeständen zugutekommen, indem sie angeblich die Steuerlast durch Beseitigung der 15%-Abgabe auf nicht realisierte Bitcoin-Gewinne reduziert. Jia Yuetings Bemerkungen deuteten auf regulatorische Unterstützung für Krypto als Wertunterstützung hin, aber keine offizielle Quelle bestätigt diese Aussagen. "Keine Kommentare oder direkte Aussagen bezüglich der CAMT oder nicht realisierter Bitcoin-Gewinne können in Jia Yuetings offiziellen Kanälen gefunden werden." Quelle: TechCrunch.com

Falls offiziell, würden die Änderungen große Institutionen ermutigen, eine diversifizierte Asset-Allokationsstrategie in Kryptomärkten zu übernehmen. Allerdings sind keine formellen Bestätigungen vom US-Finanzministerium oder betroffenen Unternehmen wie MicroStrategy und Coinbase aufgetaucht, was ihre potenziellen Marktauswirkungen unklar macht.

Branchenreaktionen bleiben gedämpft ohne verifizierte regulatorische Ankündigungen. Trotz Jia Yuetings angeblicher Behauptungen zur Unterstützung von Krypto-Treasuries haben Branchenführer und offizielle Quellen keine bedeutenden Erklärungen abgegeben, die die angebliche Politikänderung befürworten oder widerlegen.

Bitcoins 9,79% Anstieg inmitten unbestätigter Steuerspekulationen

Wussten Sie schon? Die Biden-Administration sah sich 2023 Gegenwind wegen Vorschlägen zur Besteuerung nicht realisierter Gewinne gegenüber, was die Sensibilität fiskalpolitischer Maßnahmen zeigt, die digitale Vermögensmärkte betreffen.

Laut CoinMarketCap steht der Bitcoin-Preis bei 120.383,08 $ mit einer Marktkapitalisierung von 2,40 Billionen $. Er zeigt einen kürzlichen Anstieg von 9,79% über sieben Tage und einen Rückgang des 24-Stunden-Handelsvolumens um 15,07%. Das aktuelle Angebot umfasst 19.928.203 von einem Max. Angebot von 21 Millionen.

Bitcoin(BTC), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 03:55 UTC am 3. Oktober 2025. Quelle: CoinMarketCap

Das Forschungsteam von Coincu hebt hervor, dass während regulatorische Spekulation kurzfristige Marktvolatilität antreiben kann, die Beständigkeit von Bitcoin als institutionelles Asset seinen langfristigen Nutzen festigt. Klare regulatorische Richtlinien spielen weiterhin eine zentrale Rolle bei der Gestaltung globaler Kryptowährungs-Adoptionsstrategien.