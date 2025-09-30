Alle internationalen Emmy-Nominierungen Indiens bis heute

LOS ANGELES, KALIFORNIEN – 11. SEPTEMBER: Eine Ansicht der Emmy-Statue während der 77. Primetime Emmys Pressevorschau im Peacock Theater am 11. September 2025 in Los Angeles, Kalifornien. (Foto von Frazer Harrison/Getty Images) Getty Images

Indien hat seine Präsenz bei den Internationale Emmy-Nominierungen erneut spürbar gemacht und zwei International Emmy-Nominierungen für Imtiaz Alis Amar Singh Chamkila erhalten. Es ist der neueste Eintrag in einer langen, ungleichmäßigen Geschichte von Indiens Präsenz (oder Abwesenheit) bei der prestigeträchtigsten nicht-amerikanischen Auszeichnung des globalen Fernsehens.

Während die Oscars lange als Höhepunkt für indische Filme galten, sind die International Emmys zu einem entscheidenden Barometer dafür geworden, wie indisches Fernsehen und Streaming-Inhalte auf der Weltbühne aufgenommen werden.

Die erste Welle: Nawazuddin und Sacred Games

Indiens Durchbruch bei den International Emmys begann 2019 ernsthaft mit der zweiten Staffel von Sacred Games, Anurag Kashyaps und Vikramaditya Motwanes rauem Krimidrama, das zu einem globalen Hit wurde.

Radhika Apte erhielt eine Nominierung als beste Schauspielerin für ihre Rolle als Kalindi Gupta in Lust Stories, einem vierteiligen Anthologiefilm.

Im selben Jahr gewann das britische Krimidrama McMafia von Hossein Amini und James Watkins, in dem auch Siddiqui mitwirkte, den International Emmy für die beste Dramaserie und zeigte, wie indisches Talent begann, einen Platz in internationalen Koproduktionen zu finden.

Eine wachsende Präsenz: Von Delhi Crime bis Vir Das

Der Schwung setzte sich mit Delhi Crime (Netflix) fort, das 2020 die beste Dramaserie gewann — Indiens erster International Emmy-Gewinn. Shefali Shahs Darstellung als DCP Vartika Chaturvedi wurde weithin gelobt und brachte ihr in späteren Jahren eine Nominierung ein.

Arjun Mathur wurde für seine Rolle in Made In Heaven, Amazon Primes kritisch gefeierter Serie über Hochzeiten in Indien, nominiert.

Komiker Vir Das folgte 2021 und erhielt eine Nominierung in der Kategorie Comedy für sein Stand-up-Special Vir Das: For India. 2021 erhielt auch Nawazuddin Siddiqui seine erste Schauspiel-Nominierung für Sudhir Mishras Satire Serious Men.

Indiens wachsende Präsenz in diesem Jahr signalisierte, dass es nicht mehr nur ein Außenseiter bei den Emmys war, sondern Teil des regulären Gesprächs.

Jüngste Anerkennung: Jim Sarbh, Ektaa Kapoor und darüber hinaus

Entscheidend war 2023 Indiens erster Emmy-Gewinn überhaupt, als Komiker Vir Das in der Kategorie Beste Comedy-Serie siegreich hervorging. Er gewann für sein Netflix-Special Vir Das: Landing, das sich den Preis mit Derry Girls Staffel 3 teilte.

Die erfahrene Produzentin Ekta Kapoor, bekannt für die Gründung des Unterhaltungsgiganten Balaji Telefilms und die Schaffung zahlreicher langlaufender Seifenopern, wurde in diesem Jahr mit dem Directorate Award geehrt, was ihren Einfluss auf die Gestaltung der indischen Fernsehlandschaft unterstreicht.

Im selben Jahr erhielt Jim Sarbh eine Nominierung als bester Schauspieler für seine Darstellung von Dr. Homi J. Bhabha in Rocket Boys (SonyLIV), während Shefali Shah mit einer Nominierung als beste Schauspielerin für Delhi Crime Staffel 2 in den Emmy-Kreis zurückkehrte.

2024 gab es keine Nominierungen für Indien, aber Vir Das kehrte als Moderator zu den International Emmys zurück.

Gegenwart und zukünftige Trends

Dieses Jahr hat die Schauspiel-Nominierung des vielseitigen Künstlers Diljit Dosanjh für Amar Singh Chamkila und eine Nominierung als bester TV-Film/Miniserie für denselben Film gesehen.

Viele von Indiens Emmy-Hoffnungsträgern kommen von Streaming-Plattformen oder Koproduktionen, die nationale Grenzen überschreiten. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich beschleunigen, da indische Produzenten weiterhin global zusammenarbeiten, um die Emmy-Zulassungsnormen zu erfüllen und Vertriebsstärke zu gewinnen.

Studios und Streamer in Indien beginnen auch, Emmy-Nominierungen als Qualitätsnachweis zu nutzen, wenn sie Projekte internationalen Geldgebern, Plattformen und Talenten vorstellen.

Mit dem Erfolg von Amar Singh Chamkila und anderswo, Homebound, kann man wohl mehr indische Biopics und Adaptionen wahrer Geschichten erwarten, die auf globale Auszeichnungen wie die International Emmys abzielen, besonders solche mit Crossover-Elementen, die sowohl indisches als auch internationales Publikum ansprechen.

Vollständige Liste:

Hier ist eine umfassende Liste aller indischen Nominierungen bei den International Emmys.

2019

Sacred Games S2, Beste Dramaserie

Radhika Apte (Lust Stories), Beste Darstellung durch eine Schauspielerin

2020

Delhi Crime, Beste Dramaserie (GEWINNER)

Arjun Mathur (Made in Heaven), Beste Darstellung durch einen Schauspieler

2021

Nawazuddin Siddiqui (Serious Men), Beste Darstellung durch einen Schauspieler

Vir Das: For India, Beste Comedy-Serie

2023

Vir Das: Landing, Beste Comedy-Serie (GEWINNER)

Jim Sarbh (Rocket Boys), Beste Darstellung durch einen Schauspieler

Shefali Shah (Delhi Crime), Beste Darstellung durch eine Schauspielerin

Ektaa Kapoor, Directorate Award (Besondere Anerkennung)

2025

Amar Singh Chamkila, Bester TV-Film/Miniserie

Diljit Dosanjh (Amar Singh Chamkila), Beste Darstellung durch einen Schauspieler