Alcaraz ist der Spitzenreiter im Tennis, während er Sinner im U.S. Open Finale zermürbt

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Alcaraz ist Top-Händler des Tennis, während er Sinner im U.S. Open Finale zerlegt erschien auf BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – 07.09.2025: Carlos Alcaraz aus Spanien reagiert, während er zu seiner Teambox geht, nachdem er Jannik Sinner aus Italien während ihres Herren-Einzelfinalspiels am fünfzehnten Tag der US Open 2025 im USTA Billie Jean King National Tennis Center am 07.09.2025 in New York City besiegt hat. (Foto von Al Bello/Getty Images) Getty Images Carlos Alcaraz sicherte sich seinen zweiten U.S. Open Titel und die Weltranglistenposition Nr. 1, nachdem er Jannik Sinner am Sonntagabend mit 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 besiegte. Der Italiener trat seine Position als bestplatzierter Spieler der Welt an seinen großen Rivalen ab und war stets nur zweiter Sieger. Die Ereignisse entfalteten sich im Rhythmus nur eines Schlägers. In filmischen Begriffen war Sinner der Salieri zu Alcaraz' Mozart. Die Sicherheitsvorkehrungen für Präsident Trump verzögerten die Ankunft der beiden besten Spieler der Welt auf dem blauen Teppich um fast 50 Minuten, und Hunderte von Zuschauern draußen verpassten den brillanten Eröffnungsakt des 22-Jährigen. Die Alcaraz-und-Sinner-Trilogie in großen Finals begann mit einem epischen French-Open-Finale, das ganze fünf Stunden und 29 Minuten dauerte. Diesem Blockbuster, den Alcaraz nach einer Houdini-Flucht gewann, folgten zwei solide Fortsetzungen. Sinner bezwang einen unkonzentrierten Spanier in Wimbledon in vier Sätzen, und Alcaraz revanchierte sich hier. Während Sinner bei SW19 nur knapp überlebte, nachdem Grigor Dimitrov bei zwei Sätzen Führung in ihrem Achtelfinale verletzt aufgeben musste, trug Alcaraz während der 15 Tage der Hauptrunde in Flushing Meadows einen Unbesiegbarkeitsmantel. Er verlor nur einen von 22 gespielten Sätzen, und selbst das war hauptsächlich auf ein unwahrscheinliches Wackeln bei seinem ersten Aufschlag zurückzuführen, das Sinner kurzzeitig bei einem Satz alle wieder ins Spiel brachte. Danach brachte Alcaraz den Hammer runter...Der Beitrag Alcaraz ist Top-Händler des Tennis, während er Sinner im U.S. Open Finale zerlegt erschien auf BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – 07.09.2025: Carlos Alcaraz aus Spanien reagiert, während er zu seiner Teambox geht, nachdem er Jannik Sinner aus Italien während ihres Herren-Einzelfinalspiels am fünfzehnten Tag der US Open 2025 im USTA Billie Jean King National Tennis Center am 07.09.2025 in New York City besiegt hat. (Foto von Al Bello/Getty Images) Getty Images Carlos Alcaraz sicherte sich seinen zweiten U.S. Open Titel und die Weltranglistenposition Nr. 1, nachdem er Jannik Sinner am Sonntagabend mit 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 besiegte. Der Italiener trat seine Position als bestplatzierter Spieler der Welt an seinen großen Rivalen ab und war stets nur zweiter Sieger. Die Ereignisse entfalteten sich im Rhythmus nur eines Schlägers. In filmischen Begriffen war Sinner der Salieri zu Alcaraz' Mozart. Die Sicherheitsvorkehrungen für Präsident Trump verzögerten die Ankunft der beiden besten Spieler der Welt auf dem blauen Teppich um fast 50 Minuten, und Hunderte von Zuschauern draußen verpassten den brillanten Eröffnungsakt des 22-Jährigen. Die Alcaraz-und-Sinner-Trilogie in großen Finals begann mit einem epischen French-Open-Finale, das ganze fünf Stunden und 29 Minuten dauerte. Diesem Blockbuster, den Alcaraz nach einer Houdini-Flucht gewann, folgten zwei solide Fortsetzungen. Sinner bezwang einen unkonzentrierten Spanier in Wimbledon in vier Sätzen, und Alcaraz revanchierte sich hier. Während Sinner bei SW19 nur knapp überlebte, nachdem Grigor Dimitrov bei zwei Sätzen Führung in ihrem Achtelfinale verletzt aufgeben musste, trug Alcaraz während der 15 Tage der Hauptrunde in Flushing Meadows einen Unbesiegbarkeitsmantel. Er verlor nur einen von 22 gespielten Sätzen, und selbst das war hauptsächlich auf ein unwahrscheinliches Wackeln bei seinem ersten Aufschlag zurückzuführen, das Sinner kurzzeitig bei einem Satz alle wieder ins Spiel brachte. Danach brachte Alcaraz den Hammer runter...

Alcaraz ist der Spitzenreiter im Tennis, während er Sinner im U.S. Open Finale zermürbt

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:46
Union
U$0.006183-1.32%
Manchester City Fan
CITY$0.6868+2.00%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.802+4.50%
Seed.Photo
PHOTO$0.5065-0.47%
Epic Chain
EPIC$0.7857+2.33%
TOP Network
TOP$0.000096--%
DOG GO TO THE MOON
DOG$0.001661+7.92%
OpenLedger
OPEN$0.29658+4.67%

NEW YORK, NEW YORK – 07. SEPTEMBER: Carlos Alcaraz aus Spanien reagiert, während er nach seinem Sieg gegen Jannik Sinner aus Italien während ihres Herren-Einzelfinalspiels am fünfzehnten Tag der US Open 2025 im USTA Billie Jean King National Tennis Center am 07. September 2025 in New York City zu seiner Teambox geht. (Foto von Al Bello/Getty Images)

Getty Images

Carlos Alcaraz sicherte sich seinen zweiten US Open-Titel und die Weltranglistenposition Nr. 1, nachdem er Jannik Sinner am Sonntagabend mit 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 besiegte. Der Italiener trat seine Position als bestplatzierter Spieler der Welt an seinen großen Rivalen ab und war stets nur zweiter Sieger.

Die Ereignisse entfalteten sich im Rhythmus nur eines Schlägers. In filmischen Begriffen war Sinner der Salieri zu Alcaraz' Mozart. Die Sicherheitsvorkehrungen von Präsident Trump verzögerten die Ankunft der beiden besten Spieler der Welt auf dem blauen Teppich um fast 50 Minuten, und Hunderte von Zuschauern draußen verpassten den brillanten Eröffnungsakt des 22-Jährigen.

Die Alcaraz-und-Sinner-Trilogie in großen Finals begann mit einem epischen French-Open-Finale, das ganze fünf Stunden und 29 Minuten dauerte. Diesem Blockbuster, den Alcaraz nach einer Houdini-Flucht gewann, folgten zwei solide Fortsetzungen. Sinner bezwang den unsortierten Spanier in Wimbledon in vier Sätzen, und Alcaraz revanchierte sich hier.

Während Sinner in SW19 nur mit knapper Not überlebte, nachdem Grigor Dimitrov bei zwei Sätzen Führung in ihrem Achtelfinale verletzt aufgeben musste, trug Alcaraz während der 15 Tage der Hauptrunde in Flushing Meadows einen Unbesiegbarkeitsmantel. Er verlor nur einen von 22 gespielten Sätzen, und selbst das lag hauptsächlich an einem unwahrscheinlichen Wackler bei seinem ersten Aufschlag, der Sinner kurzzeitig bei einem Satz alle wieder ins Spiel brachte. Danach schlug Alcaraz mit seinem ansonsten undurchdringlichen Aufschlag zu, der während des gesamten Turniers nur dreimal durchbrochen wurde.

Da war immer noch die Magie in den Händen am Netz und unglaubliche Ballaufnahmen, die den Spieler selbst mit dem breitesten Lächeln aufleuchten ließen. Das ist der unschlagbare Alcaraz, ein Mann, der die schwankenden Phasen in seinem Spiel ausgemerzt hat, die ihn in Melbourne und Wimbledon entgleisen ließen. Es gibt eine wachsende Reife in seinem Matchspiel, und dennoch behält er diese kindliche Freude am Spielen bei. Es ist ein gewaltiger Eins-zwei-Schlag hinter einem offenen Lächeln.

In New York drehte Alcaraz Lautstärke und Geschwindigkeit auf, schlug 42 Winner im Finale – doppelt so viele wie sein Gegner – während er die volle Kontrolle und Konzentration behielt. Er streichelt den Ball, als würde er ihn um die Bäume in Augusta manövrieren oder ihn auf das Grün fallen lassen. Die berühmte Golfschwung-Feier passt auch perfekt dazu.

NEW YORK, NEW YORK – 07. SEPTEMBER: Jannik Sinner aus Italien returniert gegen Carlos Alcaraz aus Spanien während ihres Herren-Einzelfinalspiels am fünfzehnten Tag der US Open 2025 im USTA Billie Jean King National Tennis Center am 07. September 2025 in New York City. (Foto von Elsa/Getty Images)

Getty Images

Sinner war nie wirklich er selbst. Der erste Aufschlag ließ den 24-Jährigen im Stich, prallte ständig ins Netz, während er sich von einem weiteren 130-mph-Geschoss aus der anderen Richtung verabschieden musste. Selbst Sinners Grundschlagangriffe brachten die Kegel auf Alcaraz' Spielplatz selten zum Umfallen. Im zweiten Satz kam das Comeback, als Sinner zuschlug, aber dann verfiel er wieder in ein gedämpftes Stakkato. Es gab keinen massiven Angriff und keine weiteren Breakpoints, abgesehen von diesem perfekten Return-Spiel-Cameo, das ihm einen Fuß in der Tür verschaffte.

Alcaraz durchbrach den Aufschlag seines Rivalen nicht weniger als fünfmal und enteilte im dritten Satz mit 6-1. Er war bezaubernd in seinem Schlagspiel und löste begeisterte Reaktionen bei Steph Curry, Spike Lee und seinem Landsmann Sergio Garcia aus. Im Sinner-Lager trug Lindsey Vonn für den Großteil des Matches eine gefurchte Stirn. Dies war ein Slalomkurs, den ihr Freund nicht navigieren konnte.

Obwohl diese beiden den Rest des Feldes im Männertennis überrunden, scheint Alcaraz in ihren jüngsten Begegnungen die Oberhand zu haben. Er steht 7-1 gegen den Italiener in den letzten zwei Saisons, obwohl einige dieser Matches, einschließlich Peking und Roland Garros, leicht in die andere Richtung hätten kippen können.

NEW YORK, NEW YORK – 07. SEPTEMBER: Carlos Alcaraz aus Spanien returniert gegen Jannik Sinner aus Italien während ihres Herren-Einzelfinalspiels am fünfzehnten Tag der US Open 2025 im USTA Billie Jean King National Tennis Center am 07. September 2025 in New York City. (Foto von Matthew Stockman/Getty Images)

Getty Images

Alcaraz verlor in Wimbledon von Anfang an seinen Weg mit einer Aufschlagquote unter 60 Prozent im Fünf-Satz-Epos gegen Fabio Fognini und nur 51 Prozent im Finale. Sinner hatte hier ähnliche Probleme und kam mit einer Quote von 57 Prozent in den Wettkampf. Es wurde schlimmer an dem Tag, der wirklich zählte.

Alcaraz führt nun das Rennen nach Turin bei den ATP-Finals mit über 2.500 Punkten an, aber es ist die Nummer-eins-Rangliste, die am hellsten strahlt. Sinner und Alcaraz haben die letzten acht Grand Slams mit einer perfekten Aufteilung von 4-4 gewonnen.

Es gibt nichts zwischen ihnen zu wählen, aber da war eine Beständigkeit, klinische Schärfe und ein Abrakadabra-Touch, die diese Leistung zur besten machten, die Alcaraz je in einem großen Finale gespielt hat, abgesehen von der Zerstörung von Novak Djokovic 2024 auf dem Centre Court. Eine weitere Reise nach Ibiza ist noch nicht bestätigt.

Quelle: https://www.forbes.com/sites/timellis/2025/09/07/alcaraz-trumps-sinner-to-claim-us-open-title/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4033+5.61%
Intuition
TRUST$0.2069-1.75%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.00495-6.33%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7367+0.24%
Notcoin
NOT$0.0007679-1.42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,765.44
$105,765.44$105,765.44

+1.93%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,631.75
$3,631.75$3,631.75

+3.30%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.52
$166.52$166.52

+2.45%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4014
$2.4014$2.4014

+3.68%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18108
$0.18108$0.18108

+1.68%