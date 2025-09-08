Alcaraz ist der Spitzenreiter im Tennis, während er Sinner im U.S. Open Finale zermürbt

NEW YORK, NEW YORK – 07. SEPTEMBER: Carlos Alcaraz aus Spanien reagiert, während er nach seinem Sieg gegen Jannik Sinner aus Italien während ihres Herren-Einzelfinalspiels am fünfzehnten Tag der US Open 2025 im USTA Billie Jean King National Tennis Center am 07. September 2025 in New York City zu seiner Teambox geht. (Foto von Al Bello/Getty Images) Getty Images

Carlos Alcaraz sicherte sich seinen zweiten US Open-Titel und die Weltranglistenposition Nr. 1, nachdem er Jannik Sinner am Sonntagabend mit 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 besiegte. Der Italiener trat seine Position als bestplatzierter Spieler der Welt an seinen großen Rivalen ab und war stets nur zweiter Sieger.

Die Ereignisse entfalteten sich im Rhythmus nur eines Schlägers. In filmischen Begriffen war Sinner der Salieri zu Alcaraz' Mozart. Die Sicherheitsvorkehrungen von Präsident Trump verzögerten die Ankunft der beiden besten Spieler der Welt auf dem blauen Teppich um fast 50 Minuten, und Hunderte von Zuschauern draußen verpassten den brillanten Eröffnungsakt des 22-Jährigen.

Die Alcaraz-und-Sinner-Trilogie in großen Finals begann mit einem epischen French-Open-Finale, das ganze fünf Stunden und 29 Minuten dauerte. Diesem Blockbuster, den Alcaraz nach einer Houdini-Flucht gewann, folgten zwei solide Fortsetzungen. Sinner bezwang den unsortierten Spanier in Wimbledon in vier Sätzen, und Alcaraz revanchierte sich hier.

Während Sinner in SW19 nur mit knapper Not überlebte, nachdem Grigor Dimitrov bei zwei Sätzen Führung in ihrem Achtelfinale verletzt aufgeben musste, trug Alcaraz während der 15 Tage der Hauptrunde in Flushing Meadows einen Unbesiegbarkeitsmantel. Er verlor nur einen von 22 gespielten Sätzen, und selbst das lag hauptsächlich an einem unwahrscheinlichen Wackler bei seinem ersten Aufschlag, der Sinner kurzzeitig bei einem Satz alle wieder ins Spiel brachte. Danach schlug Alcaraz mit seinem ansonsten undurchdringlichen Aufschlag zu, der während des gesamten Turniers nur dreimal durchbrochen wurde.

Da war immer noch die Magie in den Händen am Netz und unglaubliche Ballaufnahmen, die den Spieler selbst mit dem breitesten Lächeln aufleuchten ließen. Das ist der unschlagbare Alcaraz, ein Mann, der die schwankenden Phasen in seinem Spiel ausgemerzt hat, die ihn in Melbourne und Wimbledon entgleisen ließen. Es gibt eine wachsende Reife in seinem Matchspiel, und dennoch behält er diese kindliche Freude am Spielen bei. Es ist ein gewaltiger Eins-zwei-Schlag hinter einem offenen Lächeln.

In New York drehte Alcaraz Lautstärke und Geschwindigkeit auf, schlug 42 Winner im Finale – doppelt so viele wie sein Gegner – während er die volle Kontrolle und Konzentration behielt. Er streichelt den Ball, als würde er ihn um die Bäume in Augusta manövrieren oder ihn auf das Grün fallen lassen. Die berühmte Golfschwung-Feier passt auch perfekt dazu.

Sinner war nie wirklich er selbst. Der erste Aufschlag ließ den 24-Jährigen im Stich, prallte ständig ins Netz, während er sich von einem weiteren 130-mph-Geschoss aus der anderen Richtung verabschieden musste. Selbst Sinners Grundschlagangriffe brachten die Kegel auf Alcaraz' Spielplatz selten zum Umfallen. Im zweiten Satz kam das Comeback, als Sinner zuschlug, aber dann verfiel er wieder in ein gedämpftes Stakkato. Es gab keinen massiven Angriff und keine weiteren Breakpoints, abgesehen von diesem perfekten Return-Spiel-Cameo, das ihm einen Fuß in der Tür verschaffte.

Alcaraz durchbrach den Aufschlag seines Rivalen nicht weniger als fünfmal und enteilte im dritten Satz mit 6-1. Er war bezaubernd in seinem Schlagspiel und löste begeisterte Reaktionen bei Steph Curry, Spike Lee und seinem Landsmann Sergio Garcia aus. Im Sinner-Lager trug Lindsey Vonn für den Großteil des Matches eine gefurchte Stirn. Dies war ein Slalomkurs, den ihr Freund nicht navigieren konnte.

Obwohl diese beiden den Rest des Feldes im Männertennis überrunden, scheint Alcaraz in ihren jüngsten Begegnungen die Oberhand zu haben. Er steht 7-1 gegen den Italiener in den letzten zwei Saisons, obwohl einige dieser Matches, einschließlich Peking und Roland Garros, leicht in die andere Richtung hätten kippen können.

Alcaraz verlor in Wimbledon von Anfang an seinen Weg mit einer Aufschlagquote unter 60 Prozent im Fünf-Satz-Epos gegen Fabio Fognini und nur 51 Prozent im Finale. Sinner hatte hier ähnliche Probleme und kam mit einer Quote von 57 Prozent in den Wettkampf. Es wurde schlimmer an dem Tag, der wirklich zählte.

Alcaraz führt nun das Rennen nach Turin bei den ATP-Finals mit über 2.500 Punkten an, aber es ist die Nummer-eins-Rangliste, die am hellsten strahlt. Sinner und Alcaraz haben die letzten acht Grand Slams mit einer perfekten Aufteilung von 4-4 gewonnen.

Es gibt nichts zwischen ihnen zu wählen, aber da war eine Beständigkeit, klinische Schärfe und ein Abrakadabra-Touch, die diese Leistung zur besten machten, die Alcaraz je in einem großen Finale gespielt hat, abgesehen von der Zerstörung von Novak Djokovic 2024 auf dem Centre Court. Eine weitere Reise nach Ibiza ist noch nicht bestätigt.