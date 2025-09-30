Alameda Research erholt 500 BTC, hält weiterhin über 1 Mrd. $ an Vermögenswerten

Alameda Research verfügt über Krypto-Vermögenswerte im Wert von über 1 Milliarde Dollar, selbst nach der jüngsten Rückzahlung an Gläubiger. Die Wallets des Fonds erhielten weitere 500 BTC im Wert von über 58 Millionen Dollar.

Alameda Research, die insolvente Quant- und Hedgefirma mit Verbindung zu FTX, erhielt weitere 500 BTC in einer ihrer Hauptwallets. Nach dem jüngsten Zufluss und mit zusätzlichen SOL-Freigaben verfügt Alameda Research erneut über Vermögenswerte von mehr als 1 Milliarde Dollar.

Der BTC-Zufluss kam von einer Zwischenwallet mit der Bezeichnung 'WBTC Merchant Deposit', aufgrund von Alamedas Beteiligung am WBTC-Ökosystem. Die 500 BTC wurden über eine Reihe von Zwischenwallets bewegt, was Aktivitäten in den letzten Wochen zeigt.

Die Gelder wurden zu Einzahlungen von QCP Capital zurückverfolgt, die vor drei Wochen begannen, in Alamedas Wallets zu fließen. Die Wallets bewegten sich auch durch Alamedas WBTC-Händleradressen.

Während seiner Aktivitätsperiode hatte Alameda Research den Status eines offiziellen WBTC-Händlers, was bedeutet, dass es BTC akzeptieren und WBTC-Token prägen konnte. Das WBTC wurde weiterhin von BitGo ausgegeben, während Alameda nicht der Verwahrer war.

Die aktuelle Tranche von 500 BTC, die in Alamedas Wallet zurückkehrt, könnte aus eigenen Mitteln stammen, die aus der tokenisierten Form ausgepackt wurden. In jedem Fall ist Alameda jetzt der vollständige Verwahrer der 500 BTC.

Die kleine Transaktion erinnert an frühere Episoden, als Alameda in den Tagen vor seiner Insolvenz Vermögenswerte von FTX abzog. WBTC war einer der Hauptzuflüsse, da Alameda seinen Status als WBTC-Händler nutzte, um die Vermögenswerte auszupacken und zu BTC zu wechseln. Aufgrund des steigenden BTC-Marktpreises war der jüngste Zufluss sogar größer als die Abhebungen zum Zeitpunkt der FTX-Insolvenz.

Alameda-Zuflüsse kommen kurz vor der nächsten FTX-Verteilung an

Die Überweisung in Alamedas Wallets wurde nicht an eine andere Adresse verschoben und wird in diesem Stadium möglicherweise nicht Teil der aktuellen FTX-Verteilung.

Wie geplant würden Ende September weitere 1,6 Milliarden Dollar an Gläubiger verteilt werden, diesmal für Einzelhandelsinhaber.

Anfänglich wurden Alamedas Wallets angezapft, um Gläubiger zu bezahlen, wobei SOL, NFTs und andere Vermögenswerte liquidiert wurden. Im Laufe der Zeit füllte der Quant-Fonds seine Wallets aus früheren Engagements mit DeFi wieder auf. Alameda war während seiner Aktivitätsspitzen auch einer der Top-WBTC-Einlöser und löste zu einem Zeitpunkt bis zu 13.000 BTC ein.

Hat Alameda noch Zugang zu Celsius WBTC?

Die jüngste Transaktion warf weitere Fragen zur Herkunft des WBTC und zur Fähigkeit von Alameda auf, die Token auszupacken und BTC zu beanspruchen.

Vor der Celsius-Insolvenz hatte die Plattform 24.000 WBTC bei FTX hinterlegt. Zu einem Zeitpunkt war Celsius Eigentümer von 98% des von der FTX-Börse verwendeten WBTC.

Frühere On-Chain-Recherchen zeigen, dass Alamedas Wallets Tausende von WBTC verwaltet haben, höchstwahrscheinlich von Celsius. Anstatt eingelöst zu werden, wurden die Token für Stablecoins verkauft.

Celsius hat bereits alle Ansprüche mit FTX beigelegt, nachdem es 377 Millionen Dollar nach dem Insolvenzverfahren der Börse erhalten hat.

Zuvor war Alamedas Aktivität eine der geschäftigsten Perioden für das Prägen und Einlösen von WBTC. Die Token haben seitdem ein relatives Gleichgewicht mit einem Gesamtangebot von 127.237 erreicht.

Belebt FTX seine Marke wieder?

Die neueste Transaktion lenkte erneut die Aufmerksamkeit auf die insolvente FTX und ihre Marke. FTT-Token steigen kurzfristig weiter und werden bei etwa 0,94 Dollar gehandelt.

Die andere Aufmerksamkeitsquelle ist die kürzlich gestartete Pacifica Perp DEX, geleitet von Constance Wang, ehemalige COO von FTX.

Die jüngste Transaktion wirft die Frage nach Alamedas Portfolio auf, das nicht an die FTX-Insolvenzwallets übertragen wurde. Der Fonds hält immer noch über 4 Millionen SOL und über 705 BTC in seiner WBTC-Händlerwallet.

FTX feiert kein Comeback, aber die neueste Krypto-Aktivität zeigt, dass die Börse einen dauerhaften Einfluss auf die Krypto-Kultur hat.

