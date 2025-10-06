AI101 Labs sieht die Verschmelzung von AI & Web3 als Kern der Maschinenökonomie

Der Beitrag "AI101 Labs sieht Fusion von KI & Web3 als Kern der Maschinenökonomie" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kernpunkte: AI101 Labs skizziert KI und Web3 als zukünftige Werkzeuge der Maschinenökonomie. On-Chain Daten werden als transformative Infrastruktur betrachtet. Elaine Yang hebt Schlüsseltrends auf dem Silicon Valley-Gipfel hervor. Elaine Yang, Managing Partner von AI101 Labs, betonte die Konvergenz von KI und Web3 während ihrer Keynote auf dem Silicon Valley 101 x RootData-Gipfel im Silicon Valley. Die Bedeutung der Integration liegt in der Förderung dezentraler KI-Infrastruktur mit potenziellen Auswirkungen auf skalierbare Anwendungen, doch die Marktreaktionen bleiben ohne größere Investitionsankündigungen vorsichtig. AI101 Labs enthüllt zukünftige Wirtschaftsinfrastruktur Elaine Yang teilte Einblicke darüber, wie die Integration von KI und Web3 die Kerninfrastruktur für zukünftige Wirtschaftssysteme bilden könnte. Sie diskutierte vier vielversprechende KI-Bereiche: Agent-Zahlungen, Vorhersagemärkte, dezentrales Computing und Datentraining als transformative Kräfte. Ihr umfassender Ansatz zog die Aufmerksamkeit von Branchenexperten auf sich. Viele Experten sehen diese Integration als Wendepunkt für digitale Transaktionen. Yang hob On-Chain-Intelligenz als entscheidend für die Weiterentwicklung autonomer Maschinenfunktionalitäten hervor, eine Perspektive, die mit aktuellen technologischen Grenztrends übereinstimmt. Die Marktreaktionen waren gedämpft. Trotz der erhöhten Aufmerksamkeit zeigten große Kryptowährungen wie Ethereum und Bitcoin nur nominale Änderungen, was den vorsichtigen Optimismus der Branche verdeutlicht. Branchenführer wie Dr. Xiao Feng erkannten das Potenzial der KI-Web3-Synergie an und betonten ihre transformative Rolle. "Die Synergie zwischen KI und Web3 ist die Kernaussage für die globale technologische Entwicklung im nächsten Jahrzehnt... KI erzeugt Wert, während Web3 die Messung dieses Wertes definiert." — Dr. Xiao Feng, Vorsitzender & CEO, HashKey Group Kryptowährungsmarkt und historisches Interesse Wussten Sie schon? Ein ähnliches Integrationsereignis zwischen KI- und Web3-Technologien fand 2025 bei den Global AI Awards in Hongkong statt, was auf ein anhaltendes institutionelles Interesse an dieser Konvergenz hindeutet. CoinMarketCap berichtet, dass die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum bei 545,10 Milliarden USD liegt, was einem 24-Stunden-Preisanstieg von 0,67% entspricht. Das Handelsvolumen stieg auf 42,99 Milliarden USD, ein robuster Anstieg von 83,27%. Ethereum beherrscht 12,97% des... 