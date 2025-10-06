AI101 Labs sieht die Verschmelzung von AI & Web3 als Kern der Maschinenökonomie

- AI101 Labs skizziert KI und Web3 als Werkzeuge für die zukünftige Maschinenökonomie.
- On-Chain Intelligenz wird als transformative Infrastruktur betrachtet.
- Elaine Yang hebt Schlüsseltrends beim Silicon Valley Gipfel hervor.
Elaine Yang, Managing Partner von AI101 Labs, betonte die Konvergenz von KI und Web3 während ihrer Keynote auf dem Silicon Valley 101 x RootData Gipfel in Silicon Valley.
Die Bedeutung der Integration liegt in der Weiterentwicklung dezentraler KI-Infrastruktur mit potenziellen Auswirkungen auf skalierbare Anwendungen, doch die Marktreaktionen bleiben ohne größere Investitionsankündigungen vorsichtig.
AI101 Labs enthüllt zukünftige Wirtschaftsinfrastruktur
Elaine Yang teilte Einblicke darüber, wie die Integration von KI und Web3 die Kerninfrastruktur für zukünftige Wirtschaftssysteme bilden könnte. Sie diskutierte vier vielversprechende KI-Bereiche: Agent-Zahlungen, Prognosemärkte, dezentrales Computing und Datentraining als transformative Kräfte. Ihr umfassender Ansatz zog die Aufmerksamkeit von Branchenexperten auf sich.
Viele Experten betrachten diese Integration als Wendepunkt für digitale Transaktionen. Yang betonte On-Chain Intelligenz als entscheidend für die Weiterentwicklung autonomer Maschinenfunktionalitäten, eine Perspektive, die mit aktuellen technologischen Grenztrends übereinstimmt. Die Marktreaktionen waren gedämpft. Trotz der erhöhten Aufmerksamkeit zeigten große Kryptowährungen wie Ethereum und Bitcoin nur nominale Veränderungen, was den vorsichtigen Optimismus der Branche verdeutlicht. Branchenführer wie Dr. Xiao Feng erkannten das Potenzial der KI-Web3-Synergie an und betonten ihre transformative Rolle.
Kryptowährungsmarkt und historisches Interesse
Wussten Sie schon? Ein ähnliches Integrationsereignis zwischen KI- und Web3-Technologien fand 2025 bei den Global AI Awards in Hongkong statt, was auf ein anhaltendes institutionelles Interesse an dieser Konvergenz hindeutet.
CoinMarketCap berichtet, dass die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum bei 545,10 Milliarden US-Dollar liegt, was einem 24-Stunden-Preisanstieg von 0,67% entspricht. Das Handelsvolumen stieg auf 42,99 Milliarden US-Dollar, ein robuster Anstieg von 83,27%. Ethereum behauptet 12,97% der Marktdominanz und zeigt Stabilität inmitten volatiler wirtschaftlicher Diskussionen. Die 60-Tage-Bewegung verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 22,81%.Ethereum(ETH), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 23:25 UTC am 05.10.2025. Quelle: CoinMarketCap
Das Forschungsteam von Coincu deutet an, dass ein erweiterter Einsatz dezentraler KI-Technologien zukünftige Finanzsysteme antreiben könnte, mit Betonung auf transparentere Wertmessung und Datennutzung. Unterdessen untersuchen Analysten, wie Maschinenautonomie mit traditioneller Finanzsteuerung interagieren könnte.
Quelle: https://coincu.com/blockchain/ai101-labs-web3-ai-inflection/