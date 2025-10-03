KI-Startups führen VC-Finanzierung 2025 an, bereits bis zu 192,7 Mrd. $

Die Venture-Capital-Finanzierung für KI-Startups ist in diesem Jahr dramatisch angestiegen und hat laut verfügbaren Daten bis zum Ende des dritten Quartals weltweit 190 Milliarden Dollar überschritten.

Es ist das erste Mal, dass der KI-Sektor in einem einzigen Jahr über 50% der VC-Gelder auf sich vereint hat. Beobachter haben jedoch vor einer möglichen "Hype-Blase" gewarnt, die später Probleme verursachen könnte.

Venture-Capital Unternehmen geben Milliarden aus, aber hauptsächlich für die Finanzierung von KI

In den USA, dem weltweit größten Markt, haben KI-Startups über 60% der 250,2 Milliarden Dollar an VC-Finanzierung angezogen, was die Dominanz des Sektors bestätigt.

Weltweit haben VCs laut dem Datenanbieter PitchBook in diesem Jahr bisher 192,7 Milliarden Dollar in KI-Startups investiert, was neue globale Rekorde aufstellt und 2025 wahrscheinlich zum ersten Jahr macht, in dem mehr als die Hälfte aller VC-Gelder in Richtung der KI-Branche fließen.

Der Großteil dieses Kapitals ist direkt an aufstrebende Startups wie Anthropic und xAI geflossen, die beide in diesem Quartal Milliarden an Finanzierung sichern konnten, während weniger bekannte Startups zu kämpfen hatten. Dies galt noch mehr für Unternehmen, die nicht KI-fokussiert sind.

"Überall, wo wir hinschauen, ist der Markt zweigeteilt", sagte Kyle Sanford, ein Forschungsdirektor bei PitchBook. "Entweder man ist in der KI oder nicht. Man ist entweder ein großes Unternehmen oder nicht."

Während das Wachstum der KI-Finanzierung ein Beweis dafür ist, wie begeistert Investoren von ihrem Potenzial sind, ist der von Sanford beschriebene "zweigeteilte" Markt zu einer wachsenden Sorge geworden, da er bedeutet, dass Unternehmen und Startups, die nicht tief in der KI verankert sind, Schwierigkeiten haben werden, Kapital anzuziehen.

Die Daten zeigen bereits, dass in diesem Jahr die Gesamtzahl der Unternehmen, die weltweit Venture-Finanzierung sichern konnten, die niedrigste seit Jahren sein könnte, ebenso wie die Anzahl der Venture-Firmen, die neue Fonds aufbringen.

Etwa 30% aller VC-Deals im Jahr 2025 sind an KI-Unternehmen gegangen, obwohl die Dollarkonzentration aufgrund von Mega-Runden noch höher ist.

Im letzten Quartal haben US-VCs 62,7% der investierten Dollars für Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz bereitgestellt, und globale Investoren 53,2%.

Die potenzielle Hype-Blase, die zukünftige Konflikte anziehen könnte

Es besteht kein Zweifel, dass Investoren darum wetteifern, das nächste beste oder potenziell profitable KI-Startup zu finden und ihr Geld dort einsetzen, wo sie auch darüber sprechen. Allerdings haben Beobachter und erfahrene Investoren begonnen zu warnen, dass sich eine Blase bilden könnte.

Der Chief Investment Officer von GIC Pte ist einer von ihnen. Ihm zufolge bildet sich jetzt eine "Hype-Blase" bei frühen KI-Venture-Investitionen aufgrund der hohen Erwartungen, die Menschen an diese Unternehmen haben. Wenn sie diese nicht erfüllen, könnte es Probleme geben, die Rekordhöhe der Dollarzusagen zu rechtfertigen.

CIO Bryan Yeo, der kürzlich am Milken Institute Asia Summit in Singapur teilnahm, teilt diese Meinung und warnt darüber hinaus vor einem fiskalischen Risikoereignis, insbesondere nachdem Regierungen weltweit während der Pandemie mehr Schulden aufgenommen haben.

"Die Frage ist, ob die Welt aus diesem großen Schuldenberg herauswachsen kann", sagte er und fügte hinzu, dass es politisch schwierig für Regierungen ist, ihre Wähler dazu zu bringen, Ausgaben zu kürzen und Steuern zu erhöhen. Wenn Volkswirtschaften diesen Punkt erreichen, könnten sie letztendlich die globalen Märkte verunsichern und zu einem Vertrauensverlust in die Währung des Landes führen.

