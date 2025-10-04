KI für Risikostratifizierung: Multimodale DL-Modelle bieten verbesserte Prognose für Lungenembolie

Abstract

Einleitung Methoden Ergebnisse Diskussion Schlussfolgerungen, Danksagungen und Referenzen

5. Schlussfolgerungen

Multiomische DL-Modelle, die auf kombinierten CTPA-Merkmalen und klinischen Variablen basieren, zeigten eine verbesserte Leistung im Vergleich zum PESI-Score allein für die Mortalitätsvorhersage bei PE. Die Hinzufügung von PESI zum multimodalen Modell zeigte nur eine marginale Leistungsverbesserung, was verdeutlicht, dass KI-gesteuerte Modelle ausreichend in der Lage sind, das Überleben vorherzusagen. Die multimodalen Modelle verbesserten ähnlich die Leistung gegenüber PESI allein bei der 30-Tage-Mortalitätsrisikoschätzung. Durch NRI-Analyse wurde gezeigt, dass klinische und bildgebende Daten unabhängig voneinander zur verbesserten Leistung des multimodalen Modells beitragen. Diese Ergebnisse demonstrieren die Stärke eines multimodalen DL-Modells im Vergleich zum aktuellen klinischen Standard von PESI, wodurch die Prognose zu einem intelligenten Prozess wird, der mehr klinische und bildgebende Informationen integriert. Zusätzlich haben wir die Übereinstimmung unseres Modells mit klinischen Indikatoren für Mortalität, wie RV-Dysfunktion, nachgewiesen. Weitere Analysen können mehr Licht auf die Verbindung verschiedener Risikofaktoren mit der Mortalität bei PE-Patienten werfen und wie diese Informationen für die Modellentwicklung in der Überlebensvorhersage genutzt werden können. Die Vorteile unseres Modells können jedoch nur durch zusätzliche Validierung an größeren und vielfältigeren Datensätzen sowie durch prospektive Tests der entwickelten Modelle bestätigt werden.

\ Unsere Studie unterstreicht den Nutzen von DL-basierten Modellen bei der Prognose und Risikostratifizierung bei Patienten mit PE. KI hat das Potenzial, den klinischen Arbeitsablauf für Radiologen und Kliniker zu verbessern, indem sie schnelle und genaue diagnostische und prognostische Informationen liefert. Durch die zeitnahe und dennoch genaue Risikostratifizierung für PE-Patienten kann KI einen erheblichen Nutzen für Patienten und Anbieter bieten, indem sie klinische Entscheidungsfindung informiert und potenziell die Patientenergebnisse verbessert.

Danksagungen

Keine.

Referenzen

Beckman MG, Hooper WC, Critchley SE, Ortel TL. Venous thromboembolism: a public health concern. American journal of preventive medicine. 2010;38(4):S495-S501. \ Lewis AE, Gerstein NS, Venkataramani R, Ramakrishna H. Evolving management trends and outcomes in catheter management of acute pulmonary embolism. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 2022;36(8):3344-3356. \ Goldhaber SZ, Bounameaux H. Pulmonary embolism and deep vein thrombosis. The Lancet. 2012;379(9828):1835-1846. \ Piazza G, Goldhaber SZ. Acute pulmonary embolism: part I: epidemiology and diagnosis. Circulation. 2006;114(2):e28-e32. \ Aujesky D, Obrosky DS, Stone RA, et al. Derivation and validation of a prognostic model for pulmonary embolism. American journal of respiratory and critical care medicine. 2005;172(8):1041-1046. \ Donzé J, Le Gal G, Fine MJ, et al. Prospective validation of the pulmonary embolism severity index. Thrombosis and haemostasis. 2008;100(05):943-948. \ Ishwaran H, Kogalur UB, Blackstone EH, Lauer MS. Random survival forests. 2008; \ Fox J, Weisberg S. Cox proportional-hazards regression for survival data. An R and S-PLUS companion to applied regression. 2002;2002 \ Katzman JL, Shaham U, Cloninger A, Bates J, Jiang T, Kluger Y. DeepSurv: personalized treatment recommender system using a Cox proportional hazards deep neural network. BMC medical research methodology. 2018;18(1):1-12. \ Oren O, Gersh BJ, Bhatt DL. Artificial intelligence in medical imaging: switching from radiographic pathological data to clinically meaningful endpoints. The Lancet Digital Health. 2020;2(9):e486-e488. \ Weikert T, Winkel DJ, Bremerich J, et al. Automated detection of pulmonary embolism in CT pulmonary angiograms using an AI-powered algorithm. European radiology. 2020;30:6545-6553. \ Huang S-C, Kothari T, Banerjee I, et al. PENet—a scalable deep-learning model for automated diagnosis of pulmonary embolism using volumetric CT imaging. NPJ digital medicine. 2020;3(1):61. \ Huang S-C, Pareek A, Zamanian R, Banerjee I, Lungren MP. Multimodal fusion with deep neural networks for leveraging CT imaging and electronic health record: a case-study in pulmonary embolism detection. Scientific reports. 2020;10(1):22147. \ Liu W, Liu M, Guo X, et al. Evaluation of acute pulmonary embolism and clot burden on CTPA with deep learning. European radiology. 2020;30:3567-3575. \ Yao J, Zhu X, Zhu F, Huang J. Deep correlational learning for survival prediction from multi-modality data. Springer; 2017:406-414. \ Vale-Silva LA, Rohr K. Long-term cancer survival prediction using multimodal deep learning. Scientific Reports. 2021;11(1):13505. \ Meyer G, Vicaut E, Danays T, et al. Fibrinolysis for patients with intermediate-risk pulmonary embolism. New England Journal of Medicine. 2014;370(15):1402-1411. \ Hofmanninger J, Prayer F, Pan J, Röhrich S, Prosch H, Langs G. Automatic lung segmentation in routine imaging is primarily a data diversity problem, not a methodology problem. European Radiology Experimental. 2020;4(1):1-13. \ Harrell Jr FE, Lee KL, Califf RM, Pryor DB, Rosati RA. Regression modelling strategies for improved prognostic prediction. Statistics in medicine. 1984;3(2):143-152. \ Leening MJ, Vedder MM, Witteman JC, Pencina MJ, Steyerberg EW. Net reclassification improvement: computation, interpretation, and controversies: a literature review and clinician's guide. Annals of internal medicine. 2014;160(2):122-131. \ Kaplan EL, Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observations. Journal of the American statistical association. 1958;53(282):457-481. \ Grifoni S, Olivotto I, Cecchini P, et al. Short-term clinical outcome of patients with acute pulmonary embolism, normal blood pressure, and echocardiographic right ventricular dysfunction. Circulation. 2000;101(24):2817-2822. \ Coutance G, Cauderlier E, Ehtisham J, Hamon M, Hamon M. The prognostic value of markers of right ventricular dysfunction in pulmonary embolism: a meta-analysis. Critical care. 2011;15:1-10. \ Chaudhary K, Poirion OB, Lu L, Garmire LX. Deep learning–based multi-omics integration robustly predicts survival in liver cancer. Clinical Cancer Research. 2018;24(6):1248-1259. \ Somani SS, Honarvar H, Narula S, et al. Development of a machine learning model using electrocardiogram signals to improve acute pulmonary embolism screening. European Heart Journal-Digital Health. 2022;3(1):56-66. \ Tourassi GD, Floyd CE, Sostman HD, Coleman RE. Acute pulmonary embolism: artificial neural network approach for diagnosis. Radiology. 1993;189(2):555-558. \ Soffer S, Klang E, Shimon O, et al. Deep learning for pulmonary embolism detection on computed tomography pulmonary angiogram: a systematic review and meta-analysis. Scientific reports. 2021;11(1):15814. \ Elias A, Mallett S, Daoud-Elias M, Poggi J-N, Clarke M. Prognostic models in acute pulmonary embolism: a systematic review and meta-analysis. BMJ open. 2016;6(4):e010324. \ Cahan N, Klang E, Marom EM, et al. Multimodal fusion models for pulmonary embolism mortality prediction. Scientific Reports. 2023;13(1):1-15.

Abbildung

\

\

\

\

\