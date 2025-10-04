BörseDEX+
Diese Schlussfolgerung bestätigt, dass multiomische Deep Learning (DL)-Modelle, die CTPA-Merkmale und klinische Daten kombinieren, eine überlegene Leistung gegenüber dem PESI-Score für die Vorhersage der PE-Mortalität zeigen.

KI für Risikostratifizierung: Multimodale DL-Modelle bieten verbesserte Prognose für Lungenembolie

Von: Hackernoon
2025/10/04 00:15
Abstract

  1. Einleitung
  2. Methoden
  3. Ergebnisse
  4. Diskussion
  5. Schlussfolgerungen, Danksagungen und Referenzen

5. Schlussfolgerungen

Multiomische DL-Modelle, die auf kombinierten CTPA-Merkmalen und klinischen Variablen basieren, zeigten eine verbesserte Leistung im Vergleich zum PESI-Score allein für die Mortalitätsvorhersage bei PE. Die Hinzufügung von PESI zum multimodalen Modell zeigte nur eine marginale Leistungsverbesserung, was verdeutlicht, dass KI-gesteuerte Modelle ausreichend in der Lage sind, das Überleben vorherzusagen. Die multimodalen Modelle verbesserten ähnlich die Leistung gegenüber PESI allein bei der 30-Tage-Mortalitätsrisikoschätzung. Durch NRI-Analyse wurde gezeigt, dass klinische und bildgebende Daten unabhängig voneinander zur verbesserten Leistung des multimodalen Modells beitragen. Diese Ergebnisse demonstrieren die Stärke eines multimodalen DL-Modells im Vergleich zum aktuellen klinischen Standard von PESI, wodurch die Prognose zu einem intelligenten Prozess wird, der mehr klinische und bildgebende Informationen integriert. Zusätzlich haben wir die Übereinstimmung unseres Modells mit klinischen Indikatoren für Mortalität, wie RV-Dysfunktion, nachgewiesen. Weitere Analysen können mehr Licht auf die Verbindung verschiedener Risikofaktoren mit der Mortalität bei PE-Patienten werfen und wie diese Informationen für die Modellentwicklung in der Überlebensvorhersage genutzt werden können. Die Vorteile unseres Modells können jedoch nur durch zusätzliche Validierung an größeren und vielfältigeren Datensätzen sowie durch prospektive Tests der entwickelten Modelle bestätigt werden.

\ Unsere Studie unterstreicht den Nutzen von DL-basierten Modellen bei der Prognose und Risikostratifizierung bei Patienten mit PE. KI hat das Potenzial, den klinischen Arbeitsablauf für Radiologen und Kliniker zu verbessern, indem sie schnelle und genaue diagnostische und prognostische Informationen liefert. Durch die zeitnahe und dennoch genaue Risikostratifizierung für PE-Patienten kann KI einen erheblichen Nutzen für Patienten und Anbieter bieten, indem sie klinische Entscheidungsfindung informiert und potenziell die Patientenergebnisse verbessert.

Danksagungen

Keine.

Referenzen

Abbildung

Abbildung 1. Datenanalyse-Workflow. Diese zentrale Illustration bietet einen Überblick über den Datenanalyse-Workflow, einschließlich des vorgeschlagenen Frameworks für die tiefe Überlebensanalyse bei Lungenembolie (PE).

\ Abbildung 2. Klassen-Aktivierungskarten (CAMs). Klassen-Aktivierungskarten (CAMs) heben die Bildbereiche hervor, die für die Entscheidungsfindung des PE-Erkennungsmodells am wichtigsten sind.

\ Abbildung 3. Leistung von Modellen zur tiefen Überlebensanalyse. Vergleich der Gesamtleistung von Modellen zur tiefen Überlebensanalyse auf verschiedenen Testdatensätzen. PESI = Pulmonary Embolism Severity Index. INSTITUTION1ts = interner Testsatz. INSTITUTION2-INSTITUTION3 = externer Testsatz.

\ Abbildung 4. Kaplan-Meier-Kurven. Kaplan-Meier-Kurven für INSTITUTION1ts (links) und INSTITUTION2-INSTITUTION3 (rechts) mit Patienten, die durch das PESI-fusionierte Modell in Gruppen mit hohem und niedrigem Risiko eingeteilt wurden. INSTITUTION1ts = interner Testsatz. INSTITUTION2-INSTITUTION3 = externer Testsatz.

\ Abbildung 5. Merkmalsbedeutung. Vorhersagefähigkeit jedes klinischen Merkmals (links) und Merkmalsbedeutung im KI-Modell (rechts). INSTITUTION1ts = interner Testsatz. INSTITUTION2-INSTITUTION3 = externer Testsatz.

\

