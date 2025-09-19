Nach schwieriger Phase kehrt Max Fried im letzten Monat für die Yankees zum Ass-Status zurück

New York Yankees Starting-Pitcher Max Fried wirft während des zweiten Innings eines Baseball-Spiels gegen die Baltimore Orioles, Donnerstag, 18.09.2025, in Baltimore. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) Copyright 2025 The Associated Press. Alle Rechte vorbehalten

Max Fried blickte am 12. Juli auf seine Hand und ein frustrierender Start gegen die Cubs endete frühzeitig mit einer Blase.

Es war auch Teil seiner schlechtesten Phase der Saison, als die Yankees langsam aus dem ersten Platz fielen und die AL East-Führung an die Toronto Blue Jays abgaben.

Etwas mehr als zwei Monate später könnte Fried sogar besser sein als zuvor und er könnte sich mit einer Bilanz von 18-5 in die AL Cy Young-Diskussion neben Garrett Crochet und Tarik Skubal einreihen.

In einer Situation, in der die Yankees gemischte Ergebnisse erzielten, wenn sie nach einem späten Flug wegen eines Abreisetag-Nachtspiels spielten, war Fried in Bestform und die Yankees erlebten weiterhin einen ihrer besten Tage der Saison, weil er ihren Sieg dominierte, während die Blue Jays, Red Sox und Tigers alle Nachmittagsspiele an ihren Abreisetagen verloren.

Frieds 13 Strikeouts in sieben Innings bei einem stressfreien 7:0-Sieg in Baltimore waren so meisterhaft, wie es für die Yankees nur sein kann, deren Rotation-ERA auf 3,68 gesunken ist. Im Vergleich dazu liegen die Tigers bei 3,83, die Red Sox bei 3,97 und die Blue Jays bei 4,23, der schlechteste Wert unter allen Teams, die derzeit auf Playoff-Kurs sind.

"Ich habe das Gefühl, dass er in einer wirklich guten Position ist. Er wirft den Ball gut", sagte Manager Aaron Boone Reportern in Baltimore. "Er ist ein Ass, und er pitcht auch so. Er hatte bisher ein phänomenales Jahr."

Frieds Blasen-Erfahrung war Teil einer Acht-Spiele-Serie, in der er eine katastrophale ERA von 6,80 verzeichnete. Seine ERA stieg von 1,92 auf 3,26 und liegt jetzt bei 2,92, was Rang 10 in der Major League bedeutet.

Seine schwierige Phase gipfelte in einer Nicht-Entscheidung, und die Yankees überwanden seine Unwirksamkeit für ihren zweiten Sieg in einer sieben Spiele andauernden Siegesserie, die die frühe Phase der Wende von sechs über .500 zu 19 über .500 und einer Chance auf die Division markierte.

Frieds erster Start der Wende war eine Nicht-Entscheidung bei einer 1:0-Niederlage gegen die Red Sox am 22. August in einem Spiel, das am besten für seine Begegnung mit einem Eichhörnchen auf dem Wurfhügel im Yankee Stadium in Erinnerung bleibt. Es war Teil einer Drei-Spiele-Niederlagenserie, die die Yankees zu einem Auswärtsteam für die Wild-Card-Position machte, und seit sie in diesen Spielen mit 19:4 übertrumpft wurden, sind die Yankees auf einem 17:7-Lauf.

Obwohl es einige Ausrutscher gibt, wie die Montagabend-Ankunft nach einem weiteren Sonntagabend-Primetime-Spiel gegen die Red Sox und die zwei Niederlagen der letzten Woche gegen die Tigers, überwiegt das Gute eindeutig das Schlechte, und Fried ist integraler Bestandteil, während er seinen Status als Top-Starter für die Postseason festigt, der eine ERA von 3,57 gegen aktuelle Playoff-Teams hält, eine Marke, die dadurch aufgebläht wurde, dass er während seiner Acht-Spiele-Flaute nicht in Bestform gegen die Blue Jays, Cubs, Mets und Toronto war.

Fried ist 5-0 mit einer ERA von 1,60 in seinen letzten sechs Starts, und seine 18 Siege machten ihn zum dritten Yankee mit 18 Siegen seit CC Sabathia dies in seinen ersten drei Saisons von 2009 bis 2011 erreichte. Es zählt zu den besten ersten Saisons eines Free-Agent-Imports in der Yankees-Geschichte, zusammen mit 2009, als Sabathia 19-8 mit einer ERA von 3,37 war und Jimmy Key 18-6 mit einer ERA von 3,00 im Jahr 1993.

"Ich fühle mich körperlich wirklich gut", sagte Fried Reportern, nachdem er 87 Pitches geworfen hatte und keinen seiner sieben Pitch-Typen mehr als 20 Mal warf. "Ich fühle mich wie zu Beginn des Jahres; einfach das Tempo ändern, versuchen, tief in die Spiele zu kommen und versuchen, Spiele zu gewinnen. Es war wirklich wichtig von der Offensive, früh rauszukommen und einige Runs zu erzielen."

Es ist ein starker Eindruck im ersten Jahr eines Achtjahresvertrags über 218 Millionen Dollar, den die Yankees ihm gewährten, als sie die Red Sox überboten. Seine hohe Leistung war sicherlich das, was sie sich vorgestellt hatten, aber es wurde erwartet, dass Fried dies an den Tagen nach Gerrit Coles Pitches tun würde.

Stattdessen entwickelt sich Fried zu einem weiteren Ass, während Cole sich von seiner Tommy-John-Operation am rechten Ellbogen erholt. Die Vorstellung, dass Fried und Cole in derselben Rotation sind, ist verlockend genug, aber vorerst gibt die Betrachtung von Frieds jüngsten Leistungen den Yankees Grund zum Schwärmen und zum Genießen, mit dem Glauben, dass sie mehr in einem tiefen Postseason-Lauf sehen könnten, der mit ihrem ersten World Series-Titel seit Sabathias Sternendebüt im Jahr 2009 enden könnte oder auch nicht.

"Er hatte in diesem Jahr eine Reihe ziemlich beeindruckender Spiele", sagte Boone. "Das war wirklich gut, wirklich effizient."