Nach 18 Jahren kommt der Football-Film 'The Senior' endlich in die Kinos

Sul Ross State Linebacker Mike Flynt sitzt auf der Tribüne vor einem College-Football-Spiel gegen Texas Lutheran, Samstag, 13.10.2007, in Alpine, Texas. Flynt, 59, spielt als Linebacker, 37 Jahre nachdem er zuletzt für die Lobos gespielt hat. (AP Photo/Matt Slocum) Copyright 2007 AP. Alle Rechte vorbehalten.

Im Sommer 2007 saß der Hollywood-Produzent Mark Ciardi in seinem Büro, als er auf einen Artikel in der Los Angeles Times über Mike Flynt stieß, einen 59-Jährigen, der kürzlich in die Football-Mannschaft der Sul Ross State University in West-Texas aufgenommen worden war. Flynt war einst Kapitän und Starting Linebacker bei Sul Ross, wurde aber vor seiner letzten Saison 1971 wegen seiner Beteiligung an einer Schlägerei von der Schule verwiesen. Er bedauerte immer, wie seine Karriere endete, und so beschloss er, Jahrzehnte später an die Schule zurückzukehren, nachdem er an einem Klassentreffen teilgenommen hatte und ehemalige Teamkollegen ihm sagten, er solle dem Football eine weitere Chance geben.

Ciardi, ein ehemaliger professioneller Baseball-Pitcher, hatte bereits einige große Sportfilme produziert und dachte, dass Flynts Geschichte einen idealen Film abgeben würde. Daher nahm er Kontakt mit Flynt auf und reiste nach Sul Ross, das in Alpine, Texas, etwa 375 Meilen westlich von San Antonio und 90 Meilen von der mexikanischen Grenze entfernt liegt. An diesem Wochenende, nach Treffen mit Flynt und seinen Trainern, Teamkollegen und seiner Frau, erreichte Ciardi eine Vereinbarung mit Flynt, einen Film über sein Leben zu machen.

Nun, fast 18 Jahre später, kommt Flynts Geschichte endlich auf die große Leinwand. Am 19. September wird der Film "The Senior" landesweit in den Kinos veröffentlicht.

"Mike bekam einen Einblick ins Filmgeschäft", sagte Ciardi lachend. "Manche Dinge brauchen Zeit, um zusammenzukommen."

Er fügte hinzu: "Zeit spielt nicht immer eine Rolle. Diese Geschichten werden zeitlos, egal ob sie 2007 oder in der Gegenwart passiert sind. Diese Geschichten berühren die Menschen."

Nach seinem Rücktritt vom Baseball im Jahr 1987, dem Jahr, in dem er in vier Spielen für die Milwaukee Brewers pitchte, verbrachte Ciardi das nächste Jahrzehnt in anderen Branchen, bevor er Ende der 1990er Jahre nach Los Angeles zog. Zu dieser Zeit hatte er Freunde im Filmgeschäft und dachte, er würde dem Produzieren eine Chance geben, möglicherweise bei Komödien oder Thrillern. Aber sein erster großer Durchbruch kam 2002 mit der Veröffentlichung von "The Rookie", einem Film, den er über Jim Morris produzierte, einen ehemaligen Teamkollegen, der im Alter von 35 Jahren sein Debüt in der Major League Baseball gab.

2004 produzierte Ciardi "Miracle", einen Film über das US-Eishockeyteam, das bei den Olympischen Winterspielen 1980 die Goldmedaille gewann. Zwei Jahre später produzierte er "Invincible", einen Film über Vince Papale, der im Alter von 30 Jahren sein Debüt in der National Football League gab, obwohl er nie im College gespielt hatte.

Als Ciardi Flynt 2007 traf, stellte er sich vor, dass Flynts Geschichte als "die Trilogie der zweiten Chance" neben "The Rookie" und "Invincible" dienen würde. Flynt hatte jedoch nicht daran gedacht, eine nationale Geschichte zu werden, als er beschloss, nach Sul Ross zurückzukehren. Als er jedoch Mitgliedern seiner Kirche in Franklin, Tennessee, mitteilte, dass er für das Team vorspielen würde, hatten sie eine andere Reaktion.

"Die Leute kamen danach zu mir und sagten, es wird ein Buch geben und es wird einen Film geben", sagte Flynt. "Und ich dachte: 'Wen interessiert ein alter Mann, der zurückgeht, um College-Football zu spielen?' Ich habe es nicht verstanden. Ich sah nicht, wo es Interesse geben würde. Es war überhaupt nicht auf meinem Radar."

Ein Buch über Flynt, ebenfalls mit dem Titel "The Senior", wurde 2008 kurz nach dem Ende von Flynts Saison veröffentlicht. Er war nur in wenigen Spielen aufgetreten und hatte in Spezialteams für ein NCAA Division III-Programm gespielt, das mit einer 5-5-Bilanz abschloss. Er hatte keine Tackles oder andere Statistiken, aber sein Alter und sein Hintergrund sprachen die Menschen an.

Nachdem er 1971 von Sul Ross verwiesen wurde, arbeitete Flynt im nächsten Jahrzehnt als Kraft- und Konditionstrainer bei Nebraska, Oregon und Texas A&M und verbrachte dann mehr als 25 Jahre in der Fitnessbranche, während er in Tennessee lebte und seine drei Kinder großzog. Er hatte sich während seiner 40er und 50er Jahre in Topform gehalten und war 1,78 Meter groß und wog 88 Kilogramm, als er 2007 ins Team kam, etwa die gleiche Größe und das gleiche Gewicht wie drei Jahrzehnte zuvor. Und er fühlte, dass er einen Einfluss auf jüngere Teamkollegen haben könnte.

"Ich wusste, dass ich nichts tun konnte, um die Vergangenheit und das Bedauern, das ich hatte, zu ändern, aber ich hatte das Gefühl, dass ich die Bedeutung der Vergangenheit ändern könnte", sagte Flynt. "Wenn ich einer Gruppe junger Männer helfen würde, könnte ich es für die Jungs ersetzen, die ich all die Jahre zuvor im Stich gelassen hatte."

Im Laufe der Jahre, sagte Ciardi, gab es etwa 20 Mal, als er dachte, ein Film über Flynts Leben würde Früchte tragen, nur um enttäuscht, aber entschlossen zurückgelassen zu werden.

"Ich würde (zu Flynt) sagen: 'Ich sage dir, dieses Ding wird gemacht werden. Ich kann dir nicht sagen, wie lange es dauern wird, aber ich werde nicht aufgeben'", sagte Ciardi.

2021 schloss Wayfarer Studios einen Vertrag zur Finanzierung des Films ab. Michael Chiklis, ein erfahrener Schauspieler, der am besten als Star der Fernsehserie "The Shield" bekannt ist, unterschrieb, um Flynt zu spielen. Es war eine natürliche Rolle für Chiklis, einen großen Sportfan und Kapitän seiner High-School-Football-Mannschaft in der Nähe von Boston. Sein Hund heißt Tom Brady, nach dem ehemaligen Quarterback der New England Patriots, Chiklis' Lieblings-Football-Team. Als der Film gedreht wurde, war Chiklis 59 Jahre alt, genauso alt wie Flynt, als er bei Sul Ross spielte. Chiklis sagte, er habe an etwa 90% der Football-Szenen teilgenommen.

"Ich muss dir sagen - ich war total begeistert, Mann. Ich war so aufgeregt", sagte Chiklis. "Ich habe alles gegeben. Ich hatte wirklich eine der besten Zeiten meines Lebens bei der Herstellung dieses Films. Da fühlt man sich wieder wie ein Kind."

Während der Dreharbeiten kam Chiklis Flynt näher, der mit seiner Frau am Set in Fort Worth, Texas, war.

"Sie waren liebenswürdig und zurückhaltend", sagte Chiklis. "Ich hatte Angst, dass der Typ mir ständig Notizen geben würde, alle fünf Minuten zu mir kommen würde, aber er war überhaupt nicht so. Er war einfach fasziniert von dem Prozess und demütig angesichts all dessen."

Flynt sagte: "Ich habe jede Sekunde davon absolut geliebt. Jemand macht einen Film über dein Leben, und sie heißen dich willkommen, dort zu sein, wo sonst würdest du sein? Was ist wichtiger als das?"

Am Montagabend werden Flynt, Chiklis und andere im Vorort Bedford von Dallas, Texas, für die Premiere von "The Senior" sein. Sie werden über den roten Teppich gehen, eine Vorführung ansehen und an einer After-Party teilnehmen. Und dann, 11 Tage später, wird der Film landesweit in den Kinos erscheinen, etwas, das über die Jahre unwahrscheinlich erschien, als sich die Ablehnungen häuften.

"Wir könnten wirklich solche positiven Filme gebrauchen, Geschichten von persönlicher Erlösung und Triumph und Überwindung von Widrigkeiten, Dinge, die eine Welt darstellen, die nicht nur düster, hasserfüllt und beunruhigend ist", sagte Chiklis. "Wir alle haben Herausforderungen, und wir alle machen Fehler. Was ich an Mike Flynts Geschichte liebe, ist, dass der Kerl etwas dagegen tun wollte."