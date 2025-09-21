AEW All Out 2025 Ergebnisse, Gewinner und Match-Bewertungen am 20. September

AEW All Out 2025 Ergebnisse
AEW
AEW All Out 2025 wurde aus Toronto, Ontario, Kanada übertragen, in einer Show, die von den lokalen Helden Cage und Cope und einem Weltmeisterschaftskampf zwischen Hangman Adam Page und dem vollendeten Wrestler Kyle Fletcher eingerahmt wurde.
Die 10-Match-Marathon-Show wird mit ziemlicher Sicherheit in WWE Wrestlepalooza, die Debütsendung der Promotion auf ESPN, übergehen. AEW All Out war ursprünglich für 16:00 Uhr PST angesetzt, aber Tony Khan verschob die PPV, um dem direkten Wettbewerb mit der WWE-Supershow aus dem Weg zu gehen.
AEW Dynamite Einschaltquoten
- 17.09.2025 | 667.000
- 10.09.2025 | 584.000
- 03.09.2025 | 472.000
- 27.08.2025 | 585.000
- 20.08.2025 | 565.000
AEW All Out 2025 Ergebnisse, Match-Karte und Quoten
- Cage und Cope (-1500) bes. FTR (+1200)
- Eddie Kingston bes. Big Bill
- Marc Briscoe bes. MJF | Tables 'n' Tacks Match
- Ricochet und die Gates of Agony (-250) bes. The Hurt Syndicate (+170)
- Mercedes Mone (-2000) bes. Riho (+700) | AEW TBS Titel
- Kazuchika Okada bes. Konosuke Takeshita und Mascara Dorada | AEW Unified Titel
- Jon Moxley (+275) bes. Darby Allin (-450) | Sarg-Match
- Kris Statlander (+600) bes. Toni Storm (-2000), Jamie Hayter (+1000) und Thekla (+500) | AEW Frauen-Weltmeisterschaft
- Brodito vs. die Young Bucks vs. JetSpeed vs. die Don Callis Family | Fatal 4-Way Match für die AEW Tag Team Meisterschaften
- Hangman Adam Page (-5000) vs. Kyle Fletcher (+1200) | AEW World Heavyweight Titel
AEW All Out 2025 Startzeit und Streaming-Möglichkeiten
- AEW All Out 2025 Datum: Samstag, 20.09.2025
- AEW All Out 2025 Startzeit: 12:00 Uhr PST (15:00 Uhr EST)
- Wo zu sehen/streamen: AEW All Out 2025 ist auf mehreren Streaming-Plattformen verfügbar, darunter HBO Max, wo es zum vergünstigten Preis von $39,99 erworben werden kann.
AEW All Out 2025 Ticketverkäufe
- AEW All Out 2025 Veranstaltungsort: Scotiabank Arena (Toronto, ON)
- AEW All Out 2025 Tickets verteilt: 11.599
- AEW All Out 2025 Tickets verfügbar: 697
Cage und Cope bes. FTR
- Es gab ein urkomisches Eröffnungssegment, in dem Cage und Cope im Gebäude ankamen. Das Segment enthielt Gastauftritte von NHL-Legende Wendel Clark
- Der heißeste Moment im Match kam in der ersten Hälfte, als Adam Copeland John Cena mit dem John Cena Comeback huldigte. Dies inspirierte die Scotiabank Arena zu "Cena!"-Rufen. Cope und Christian versuchten eine weitere WWE-Hommage, diesmal an die Hardy Boyz, wurden jedoch vereitelt.
- Stokely Hathaway mischte sich ein und unterbrach einen Fast-Fall, was Beth Copeland (Phoenix) mit einer riesigen Reaktion auf den Plan rief. Beth landete einen steifen Spear auf Stokely und trug ihn nach hinten. Cage und Cope trafen einen 3D für einen Fast-Fall.
- Cope kickte sich aus einem Spike Piledriver und einer Shatter Machine heraus. Nach einer zweiten Shatter Machine stand Cope benommen da, traf aber aus reinem Instinkt einen Spear auf Cash für den Sieg.
- Nach dem Match fesselten FTR Copeland und legten Beth Copeland mit einem Spike Piledriver nieder. Währenddessen erledigte das Matriarchat Cage.
Cage und Cope vs. FTR Note: B+
Eddie Kingston bes. Big Bill
- Eddie Kingston stürmte mit einem Ziel und zu großem Beifall in den Ring. Für die Kontinuität der Storyline trug Kingston ein T-Shirt mit der Aufschrift "Claudio Sucks Eggs", ein Hinweis darauf, dass Claudio Castagnoli derjenige war, der ihn ursprünglich ausgeschaltet hatte.
- Kingston begann mit mehreren Chops, bevor er von einem Tritt niedergestreckt wurde. Bill schrie Schimpfwörter auf Kingston, während er ihn niederschlug, und er übertrumpfte Kingston als Performer zu Beginn tatsächlich.
- Big Bill ließ sich Zeit mit Kingston, und Bryan wies ihn darauf hin, dass er diesen Kampf nicht ernst genug nahm, besonders nach einem nachlässigen Pinfall von Big Bill. Kingston startete sein Comeback, aber nach einem Spinning Backfist kickte Big Bill bei eins heraus. Kingston traf einen zweiten Backfist für einen abrupten Sieg. Die Kommentatoren schienen schockiert. Ein sehr enttäuschendes Comeback-Match.
- Nach dem Match betrat Hook den Ring mit minimaler Reaktion. Hook legte die Tazmission an Bryan Keith an, der dann in einen Spinning Backfist von Kingston lief. Hook umarmte Kingston.
Eddie Kingston vs. Big Bill Match Note: C
Marc Briscoe bes. MJF
- MJF wurde bei seinem Einzug mit Pyrotechnik überschüttet. Er trug weiße Handschuhe, weiße Jeans und ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "White Collar Wins". Es wird mit Sicherheit Blut fließen. Der verabscheuungswürdige Schiedsrichter Bryce Remsburg setzte eine Schutzbrille auf, da Reißzwecken im Spiel sein würden.
- Briscoe, der ebenfalls ein weißes Tanktop trug, verschüttete sofort Reißzwecken in der Mitte des Rings. MJF entkam einem frühen Jay Driller-Versuch, lief aber in den Ring und auf die Reißzwecken. Der Mann war verängstigt.
- Nach mehreren Andeutungen, wer zuerst auf die Reißzwecken fallen würde, punktete MJF mit einem Body Slam in die Reißzwecken nach einem billigen Stich in die Augen. MJF rieb dann Briscoes Gesicht in die Reißzwecken. "Du kranker F—k!" MJF legte nach und schob Reißzwecken in Briscoes blutigen Mund.
- MJF kämpfte zurück und MJF bekam seinen ersten echten Geschmack von den Reißzwecken, indem er einen Back Body Drop einsteckte. Briscoe folgte mit einem Salto durch einen Tisch auf einen jetzt oberkörperfreien MJF.
- Die Fans verstummten für eine Strecke dieses Matches, bis Briscoe MJF auf die Reißzwecken powerbombte. MJF traf einen Tombstone auf einem Stahlstuhl. Natürlich kickte Briscoe heraus.
- Nach zwei Froggy-Bows traf Briscoe schließlich den Jay Driller auf die Reißzwecken für den blutigen Sieg.
MJF vs. Marc Briscoe Match Note: B+
The Demand bes. The Hurt Syndicate
- MVP entschied sich, das Match mit Bishop Kaun zu beginnen, forderte aber Ricochet. Nach einem schnellen Austausch wurde Shelton Benjamin eingewechselt und es wurde schnell zu einem Kraftmatch. Der unterschätzte Kaun und Benjamin krachten wie zwei Bullen aufeinander.
- Ricochet wurde eingewechselt und traf auf Bobby Lashley. Es lief genau so, wie man es sich vorstellt, wobei der Karriere-Mittelklässler Ricochet Lashley in den Bauch schlug und Lashley überhaupt nichts verkaufte. Lashley warf Ricochet wie eine Puppe durch den Ring und wechselte MVP ein. MVP traf seinen patentierten Ballin' Elbow Drop für einen Fast-Fall.
- Shelton traf einen unglaublichen Doppel-Suplex auf Ricochet und Bishop Kaun. Ricochet fiel wie verrückt während dieses Matches. Als Lashley alles in Sichtweite spearte, traf Ricochet einen 450 Splash, um einen Pinfall zu unterbrechen.
- The Demand drängte MVP in die Ecke und stellte ihn für die Spirit Gun zum Sieg auf. Es gab weniger Hitze als beim Standard Hurt Syndicate Match, und meiner Meinung nach war das alles Ricochets Schuld.
The Hurt Syndicate vs. The Demand Match Note: B-
Mercedes Mone bes. Riho
- Es gab konkurrierende Rufe von "Let's go Riho" und "CEO!", als die beiden das Match mit Kettenringen begannen.
- Riho explodierte auf Mercedes mit einer Flut von Offensivaktionen, die Mercedes brillant verkaufte. Zurück kam Mercedes Mone, die eine beeindruckende Meteora vom Tisch traf.
- Mone legte einen Romero Special an, aber Riho konterte kreativ in einen Single-Leg Crab. Riho lehnte sich ganz zurück, aber Mercedes zog an ihren Haaren und zwang sie loszulassen. Riho legte einen weiteren Single-Leg Crab als Konter zu einer Meteora an. Riho bog Mercedes fast in der Mitte durch.
- Mone kämpfte zurück und traf einen Lungblower gefolgt vom MoneMaker für den Sieg.
Mercedes Mone vs. Riho Match Note: B-
Kazuchika Okada bes. Takeshita und Mascara Dorada
- Das Match begann mit hochfliegenden Lucha Libre-Offensivaktionen von Mascara Dorada zum Applaus der Scotiabank Arena. Die Fans explodierten schnell zu "F Don Callis", da Callis am Kommentar war.
- Don Callis verbrachte einen Großteil des Matches damit zu behaupten, dass Konosuke Takeshita und Kazuchika Okada koexistieren würden. Kurz darauf trat Takeshita Okada versehentlich in den Kiefer. Takeshita folgte mit einem absichtlichen Tritt ins Gesicht, nur um sicherzugehen. Der wahnhafte Don Callis nannte es "freundliches Necken".
- Mascara Dorada war sensationell in diesem Match. Sein bester Moment kam, als er eine Hurricanrana vom obersten Seil auf sowohl Takeshita als auch Okada traf. Dorada war der Star dieses Matches, da die Spannung zwischen Okada und Takeshita hinter seiner Exzellenz zurücktrat.
- Es gab so viele Tombstones in dieser Show, besonders während dieses Matches. Der alternative Name für dieses PPV sollte AEW "Oh, du hast mich erwischt, Bruder!" sein.
- Die Fans wurden lebendig, als Dorada auf dem obersten Seil aufstieg, als es schien, als würde Dorada kurz vor dem Sieg stehen. Takeshita erwischte ihn im Schritt und folgte mit einem Paar Suplexes, darunter einem Raging Fire. Okada betrat den Ring, dropkickte Takeshita aus dem Ring und traf den Rainmaker auf Dorada. Spiel, Okada.