Aethir enthüllt 344 Mio. $ Treasury, um die Wall Street und dezentralisiertes AI-Computing zu verbinden

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Aethir enthüllt 344 Millionen Dollar Treasury zur Verbindung von Wall Street und dezentralisiertem KI-Computing erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Aethir-Ökosystem, das dezentralisierte Netzwerk für GPU-Infrastruktur, hat eine bahnbrechende Digital Asset Treasury von 344 Millionen Dollar enthüllt. Diese Initiative stellt einen bemerkenswerten historischen Meilenstein in der Geschichte des künstlichen Intelligenz (KI) Computings dar. Laut einem Tweet des Aethir-Ökosystems hat Predictive Oncology, ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen, eine hochmoderne Treasury im KI-Computing-Bereich eingeführt. Einführung der 344 Millionen Dollar Aethir Digital Asset Treasury 🏦 Dies ist das erste Mal, dass ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen, Predictive Oncology, eine Treasury im KI-Computing-Bereich gestartet hat. Diese Treasury verbindet institutionelles Kapital direkt mit der globalen GPU von @AethirCloud... pic.twitter.com/obyCqUc18S — Aethir Ecosystem (@AethirEco) 04.10.2025 Durch diese Initiative zielt das Unternehmen darauf ab, einen neuen Präzedenzfall für die direkte Interaktion zwischen institutionellem Kapital und dezentralisierter Infrastruktur zu schaffen. Dieser Schritt zielt darauf ab, eine Verbindung zwischen traditioneller Finanzwelt und dem sich schnell entwickelnden Bereich der Blockchain-Technologie herzustellen. KI und Blockchain am Rande eines historischen Schritts Durch den Start der Aethir Digital Asset Treasury ist Aethir bereit, die Verschmelzung von künstlicher Intelligenz, institutionellen Investitionen und dezentralisiertem Computing hervorzuheben. Die Initiative zielt darauf ab, die Bemühungen von Predictive Oncology mit der wachsenden GPU-Infrastruktur von Aethir zu kombinieren. Damit bietet der bahnbrechende Schritt Investoren eine mühelose Exposition, sodass sie dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke (DePIN) erleben können. Diese Zusammenarbeit stellt einen bemerkenswerten Schritt nach vorne dar, um reales institutionelles Kapital mit Blockchain-gestützter KI-Berechnung in Einklang zu bringen. Aethir-Ökosystem erweitert seine Reichweite weltweit Die Einführung der Treasury verbessert die Position des Aethir-Ökosystems als Marktführer im dezentralisierten GPU-Computing. Dieser fortschrittliche Schritt nutzt einen Blockchain-gesteuerten Prozess, um eine skalierbare KI-Leistung sowohl für institutionelle als auch für Einzelhandelsnutzer einzuführen. Die KI-Landschaft erweitert sich Tag für Tag, damit steigt die Nachfrage nach GPUs höher als je zuvor. Aethir ist durch diese Treasury bereit, seinen Ruf als eine wichtige Kraft zu festigen...Der Beitrag Aethir enthüllt 344 Millionen Dollar Treasury zur Verbindung von Wall Street und dezentralisiertem KI-Computing erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Aethir-Ökosystem, das dezentralisierte Netzwerk für GPU-Infrastruktur, hat eine bahnbrechende Digital Asset Treasury von 344 Millionen Dollar enthüllt. Diese Initiative stellt einen bemerkenswerten historischen Meilenstein in der Geschichte des künstlichen Intelligenz (KI) Computings dar. Laut einem Tweet des Aethir-Ökosystems hat Predictive Oncology, ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen, eine hochmoderne Treasury im KI-Computing-Bereich eingeführt. Einführung der 344 Millionen Dollar Aethir Digital Asset Treasury 🏦 Dies ist das erste Mal, dass ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen, Predictive Oncology, eine Treasury im KI-Computing-Bereich gestartet hat. Diese Treasury verbindet institutionelles Kapital direkt mit der globalen GPU von @AethirCloud... pic.twitter.com/obyCqUc18S — Aethir Ecosystem (@AethirEco) 04.10.2025 Durch diese Initiative zielt das Unternehmen darauf ab, einen neuen Präzedenzfall für die direkte Interaktion zwischen institutionellem Kapital und dezentralisierter Infrastruktur zu schaffen. Dieser Schritt zielt darauf ab, eine Verbindung zwischen traditioneller Finanzwelt und dem sich schnell entwickelnden Bereich der Blockchain-Technologie herzustellen. KI und Blockchain am Rande eines historischen Schritts Durch den Start der Aethir Digital Asset Treasury ist Aethir bereit, die Verschmelzung von künstlicher Intelligenz, institutionellen Investitionen und dezentralisiertem Computing hervorzuheben. Die Initiative zielt darauf ab, die Bemühungen von Predictive Oncology mit der wachsenden GPU-Infrastruktur von Aethir zu kombinieren. Damit bietet der bahnbrechende Schritt Investoren eine mühelose Exposition, sodass sie dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke (DePIN) erleben können. Diese Zusammenarbeit stellt einen bemerkenswerten Schritt nach vorne dar, um reales institutionelles Kapital mit Blockchain-gestützter KI-Berechnung in Einklang zu bringen. Aethir-Ökosystem erweitert seine Reichweite weltweit Die Einführung der Treasury verbessert die Position des Aethir-Ökosystems als Marktführer im dezentralisierten GPU-Computing. Dieser fortschrittliche Schritt nutzt einen Blockchain-gesteuerten Prozess, um eine skalierbare KI-Leistung sowohl für institutionelle als auch für Einzelhandelsnutzer einzuführen. Die KI-Landschaft erweitert sich Tag für Tag, damit steigt die Nachfrage nach GPUs höher als je zuvor. Aethir ist durch diese Treasury bereit, seinen Ruf als eine wichtige Kraft zu festigen...

Aethir enthüllt 344 Mio. $ Treasury, um die Wall Street und dezentralisiertes AI-Computing zu verbinden

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/05 10:15
Hyperbridge
BRIDGE$0.02805+2.29%
Sleepless AI
AI$0.0636+0.14%
COM
COM$0.006272+1.03%
NodeAI
GPU$0.08435+24.63%
Edge
EDGE$0.2523+2.67%

Das Aethir-Ökosystem, das dezentrales Netzwerk für GPU-Infrastruktur, hat ein bahnbrechendes Digital Asset Treasury von 344 Millionen Dollar enthüllt. Diese Initiative stellt einen bemerkenswerten historischen Meilenstein in der Geschichte des künstlichen Intelligenz (KI) Computings dar. Laut einem Tweet des Aethir-Ökosystems hat Predictive Oncology, ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen, ein hochmodernes Treasury im KI-Computing-Bereich eingeführt.

Durch diese Initiative zielt das Unternehmen darauf ab, einen neuen Präzedenzfall für die direkte Interaktion zwischen institutionellem Kapital und dezentraler Infrastruktur zu schaffen. Dieser Schritt soll eine Verbindung zwischen traditionellen Finanzen und dem sich schnell entwickelnden Bereich der Blockchain-Technologie herstellen. 

KI und Blockchain am Rande eines historischen Schritts

Durch den Start des Aethir Digital Asset Treasury wird Aethir die Verschmelzung von künstlicher Intelligenz, institutionellen Investitionen und dezentralem Computing hervorheben. Die Initiative zielt darauf ab, die Bemühungen von Predictive Oncology mit der wachsenden GPU-Infrastruktur von Aethir zu kombinieren.

Damit bietet dieser bahnbrechende Schritt Investoren eine mühelose Exposition, sodass sie dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke (DePIN) erleben können. Diese Zusammenarbeit stellt einen bemerkenswerten Schritt nach vorne dar, um reales institutionelles Kapital mit Blockchain-gestützter KI-Berechnung in Einklang zu bringen. 

Aethir-Ökosystem erweitert seine Reichweite weltweit

Die Einführung des Treasury verbessert die Position des Aethir-Ökosystems als Marktführer im dezentralen GPU-Computing. Dieser fortschrittliche Schritt nutzt einen Blockchain-gesteuerten Prozess, um skalierbare KI-Leistung sowohl für institutionelle als auch für Einzelhandelsnutzer einzuführen. Die KI-Landschaft erweitert sich Tag für Tag, und damit steigt die Nachfrage nach GPUs höher als je zuvor.

Aethir ist durch dieses Treasury bereit, seinen Ruf als wichtige Kraft zu festigen, die globale Kapitalmärkte und die Zukunft der Computing-Infrastruktur beschleunigt. Es fördert die Akzeptanz und ermutigt gleichzeitig dezentrales Computing als nachhaltige Investitionslandschaft. 

Aethir ist mit diesem Treasury von 344 Millionen Dollar bereit, KI, DePIN und institutionelle Finanzen zu verbinden. Auf diese Weise beschleunigt die Plattform das nächste Zeitalter des dezentralen Computings. 

Quelle: https://blockchainreporter.net/aethir-unveils-344m-treasury-to-bridge-wall-street-and-decentralized-ai-compute/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$616.09+2.14%
Monero
XMR$417.52+14.22%
Nowchain
NOW$0.00208+1.46%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53
Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Der Beitrag Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Kräfteverhältnis im Kryptowährungsmarkt verschiebt sich ständig. Die Anzahl der Token-Inhaber hinter Altcoins gilt ebenfalls als wichtiger Indikator. Hier ist die Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Token-Inhabern und ihren Änderungsraten in den letzten 30 Tagen. An der Spitze der Liste steht Ethereum, gefolgt von BNB Chain und Tron. Ethereum (ETH) – 269,6 Millionen (+1,5%) BNB Chain (BNB) – 260,2 Millionen (+4,6%) Tron (TRX) – 169,8 Millionen (0,0%) Solana (SOL) – 150,9 Millionen (+1,7%) TON (TON) – 140,0 Millionen (+1,1%) NEAR Protocol (NEAR) – 130,8 Millionen (+0,2%) Polygon (POL) – 112,1 Millionen (+5,0%) Bitcoin (BTC) – 74,7 Millionen (+0,8%) Aptos (APT) – 47,9 Millionen (0,0%) Mythos (MYTH) – 9,9 Millionen (+4,0%) Stellar (XLM) – 6,1 Millionen (+1,7%) Celo (CELO) – 5,8 Millionen (+0,8%) peaq (PEAQ) – 3,1 Millionen (+1,5%) B3 (B3) – 2,2 Millionen (+0,1%) Livepeer (LPT) – 2,2 Millionen (0,0%) Polygon gehörte unterdessen mit einem Anstieg von 5% zu den am schnellsten wachsenden Projekten auf der Liste. Ethereum und BNB Chain zeigen weiterhin eine starke Leistung sowohl bei der Gesamtnutzerzahl als auch beim Wachstum in den letzten 30 Tagen. Bitcoin ist bemerkenswert, da es nur auf Platz 8 der Liste steht. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass diese Liste nur die Anzahl der Adressen angibt, die Token halten. Eine Person kann Token an mehreren Adressen halten. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Account für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/list-of-altcoins-with-the-highest-number-of-investors-has-been-revealed/
TokenFi
TOKEN$0.007157+1.87%
SphereX
HERE$0.000119--%
ChangeX
CHANGE$0.00138637-2.02%
Teilen
BitcoinEthereumNews2025/11/10 05:22
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000426--%
Threshold
T$0.01284+0.62%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Massive Whale-Aktivität steigert die Erwartungen für den Preisanstieg des Pi Network

Institutionelle Investoren wenden sich von Bitcoin und Ethereum ab

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$104,449.99
$104,449.99$104,449.99

+0.66%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,561.17
$3,561.17$3,561.17

+1.29%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.74
$163.74$163.74

+0.74%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3547
$2.3547$2.3547

+1.67%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17837
$0.17837$0.17837

+0.16%