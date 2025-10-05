Aethir enthüllt 344 Mio. $ Treasury, um die Wall Street und dezentralisiertes AI-Computing zu verbinden

Das Aethir-Ökosystem, das dezentrales Netzwerk für GPU-Infrastruktur, hat ein bahnbrechendes Digital Asset Treasury von 344 Millionen Dollar enthüllt. Diese Initiative stellt einen bemerkenswerten historischen Meilenstein in der Geschichte des künstlichen Intelligenz (KI) Computings dar. Laut einem Tweet des Aethir-Ökosystems hat Predictive Oncology, ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen, ein hochmodernes Treasury im KI-Computing-Bereich eingeführt.
Durch diese Initiative zielt das Unternehmen darauf ab, einen neuen Präzedenzfall für die direkte Interaktion zwischen institutionellem Kapital und dezentraler Infrastruktur zu schaffen. Dieser Schritt soll eine Verbindung zwischen traditionellen Finanzen und dem sich schnell entwickelnden Bereich der Blockchain-Technologie herstellen.
KI und Blockchain am Rande eines historischen Schritts
Durch den Start des Aethir Digital Asset Treasury wird Aethir die Verschmelzung von künstlicher Intelligenz, institutionellen Investitionen und dezentralem Computing hervorheben. Die Initiative zielt darauf ab, die Bemühungen von Predictive Oncology mit der wachsenden GPU-Infrastruktur von Aethir zu kombinieren.
Damit bietet dieser bahnbrechende Schritt Investoren eine mühelose Exposition, sodass sie dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke (DePIN) erleben können. Diese Zusammenarbeit stellt einen bemerkenswerten Schritt nach vorne dar, um reales institutionelles Kapital mit Blockchain-gestützter KI-Berechnung in Einklang zu bringen.
Aethir-Ökosystem erweitert seine Reichweite weltweit
Die Einführung des Treasury verbessert die Position des Aethir-Ökosystems als Marktführer im dezentralen GPU-Computing. Dieser fortschrittliche Schritt nutzt einen Blockchain-gesteuerten Prozess, um skalierbare KI-Leistung sowohl für institutionelle als auch für Einzelhandelsnutzer einzuführen. Die KI-Landschaft erweitert sich Tag für Tag, und damit steigt die Nachfrage nach GPUs höher als je zuvor.
Aethir ist durch dieses Treasury bereit, seinen Ruf als wichtige Kraft zu festigen, die globale Kapitalmärkte und die Zukunft der Computing-Infrastruktur beschleunigt. Es fördert die Akzeptanz und ermutigt gleichzeitig dezentrales Computing als nachhaltige Investitionslandschaft.
Aethir ist mit diesem Treasury von 344 Millionen Dollar bereit, KI, DePIN und institutionelle Finanzen zu verbinden. Auf diese Weise beschleunigt die Plattform das nächste Zeitalter des dezentralen Computings.
Quelle: https://blockchainreporter.net/aethir-unveils-344m-treasury-to-bridge-wall-street-and-decentralized-ai-compute/