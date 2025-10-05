Aethir enthüllt 344 Mio. $ Treasury, um die Wall Street und dezentralisiertes AI-Computing zu verbinden

Der Beitrag Aethir enthüllt 344 Millionen Dollar Treasury zur Verbindung von Wall Street und dezentralisiertem KI-Computing erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Aethir-Ökosystem, das dezentralisierte Netzwerk für GPU-Infrastruktur, hat eine bahnbrechende Digital Asset Treasury von 344 Millionen Dollar enthüllt. Diese Initiative stellt einen bemerkenswerten historischen Meilenstein in der Geschichte des künstlichen Intelligenz (KI) Computings dar. Laut einem Tweet des Aethir-Ökosystems hat Predictive Oncology, ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen, eine hochmoderne Treasury im KI-Computing-Bereich eingeführt. Einführung der 344 Millionen Dollar Aethir Digital Asset Treasury 🏦 Dies ist das erste Mal, dass ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen, Predictive Oncology, eine Treasury im KI-Computing-Bereich gestartet hat. Diese Treasury verbindet institutionelles Kapital direkt mit der globalen GPU von @AethirCloud... pic.twitter.com/obyCqUc18S — Aethir Ecosystem (@AethirEco) 04.10.2025 Durch diese Initiative zielt das Unternehmen darauf ab, einen neuen Präzedenzfall für die direkte Interaktion zwischen institutionellem Kapital und dezentralisierter Infrastruktur zu schaffen. Dieser Schritt zielt darauf ab, eine Verbindung zwischen traditioneller Finanzwelt und dem sich schnell entwickelnden Bereich der Blockchain-Technologie herzustellen. KI und Blockchain am Rande eines historischen Schritts Durch den Start der Aethir Digital Asset Treasury ist Aethir bereit, die Verschmelzung von künstlicher Intelligenz, institutionellen Investitionen und dezentralisiertem Computing hervorzuheben. Die Initiative zielt darauf ab, die Bemühungen von Predictive Oncology mit der wachsenden GPU-Infrastruktur von Aethir zu kombinieren. Damit bietet der bahnbrechende Schritt Investoren eine mühelose Exposition, sodass sie dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke (DePIN) erleben können. Diese Zusammenarbeit stellt einen bemerkenswerten Schritt nach vorne dar, um reales institutionelles Kapital mit Blockchain-gestützter KI-Berechnung in Einklang zu bringen. Aethir-Ökosystem erweitert seine Reichweite weltweit Die Einführung der Treasury verbessert die Position des Aethir-Ökosystems als Marktführer im dezentralisierten GPU-Computing. Dieser fortschrittliche Schritt nutzt einen Blockchain-gesteuerten Prozess, um eine skalierbare KI-Leistung sowohl für institutionelle als auch für Einzelhandelsnutzer einzuführen. Die KI-Landschaft erweitert sich Tag für Tag, damit steigt die Nachfrage nach GPUs höher als je zuvor. Aethir ist durch diese Treasury bereit, seinen Ruf als eine wichtige Kraft zu festigen... 