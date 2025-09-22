BörseDEX+
Cardano (ADA) wird mit 0,90 $ bewertet und es wird prognostiziert, dass er bis Ende 2025 2 $ erreichen wird. Aber der MAGAX Stage 2 Presale, der mit 0,000293 $ bewertet ist, bietet ein weitaus größeres Aufwärtspotenzial mit Prognosen von 50×–166× Wachstum.Cardano (ADA) wird mit 0,90 $ bewertet und es wird prognostiziert, dass er bis Ende 2025 2 $ erreichen wird. Aber der MAGAX Stage 2 Presale, der mit 0,000293 $ bewertet ist, bietet ein weitaus größeres Aufwärtspotenzial mit Prognosen von 50×–166× Wachstum.

ADA's Preisprognose von 2 $ vs. Explosive Aufwärtspotenzial bei Presale-Token: Wo Anleger 2025 groß gewinnen könnten

Von: Blockchainreporter
2025/09/22 00:45
cardano main1

Cardano bleibt stabil, während Investoren auf den nächsten Breakout warten

Cardano (ADA) wird Mitte September 2025 bei etwa 0,90 USD gehandelt. Trotz Konsolidierungsphasen bleibt ADA eine der am aktivsten diskutierten Altcoins dank seiner starken Entwickler-Community, Staking-Ökosystem und expandierenden Anwendungsfälle in dezentralisierten Finanzen.

Analysten glauben, dass ADA in den kommenden Monaten stetig steigen könnte, mit Prognosen, die auf 1,50–2,00 USD bis Ende 2025 hindeuten, da Bitcoin-ETF-Zuflüsse und Marktliquidität stärker werden. Für langfristige Halter ist eine Verdoppelung von 0,90 USD respektabel – aber für Händler, die nach lebensverändernden Renditen suchen, fühlt sich dieser Aufwärtstrend im Vergleich zu frühen Vorverkäufen bescheiden an.

chart13531

Quelle: CoinMarketCap

Warum Cardanos Weg als sicher, aber begrenzt angesehen wird

Cardanos Weg in Richtung 2 USD wird durch starke Fundamentaldaten unterstützt, von institutioneller Unterstützung bis hin zu einer aktiven Staking-Community und laufenden Netzwerk-Upgrades. Diese Faktoren machen es zu einer sichereren Wette, aber mit seiner großen Marktkapitalisierung ist das Aufwärtspotenzial von ADA begrenzt – eine Verdoppelung auf 2 USD ist solide, aber weit entfernt von den exponentiellen Renditen, die frühe Vorverkäufe wie MAGAX bieten können.

MAGAX ist darauf ausgelegt, sich zu vervielfachen, wo andere nur klettern können

Während ADAs 2-USD-Prognose Stabilität widerspiegelt, ist MAGAX für Beschleunigung konzipiert. Derzeit zum Preis von nur 0,000293 USD in Phase 2 seines Vorverkaufs stellt MAGAX eine Gelegenheit dar, einzusteigen, bevor der Mainstream es überhaupt bemerkt.

Das Meme-to-Earn-Modell des Projekts, angetrieben von Loomint AI, stellt sicher, dass virales Engagement nicht nur Hype ist, sondern eine Quelle echter Belohnungen. Es trägt auch die zusätzliche Glaubwürdigkeit eines CertiK-Audits, was Investoren Vertrauen gibt, dass der Vorverkauf nicht nur eine weitere Spekulation ist.

Frühe Prognosen projizieren 50× bis 166× ROI, sobald MAGAX an Börsen gelistet wird. Im Vergleich zu ADAs 2×-Wachstumspotenzial bis zum Jahresende sticht MAGAX deutlich als die aggressivere Wahl für 2025 hervor.

Die Rolle der Marktstimmung bei der Förderung des Vorverkaufswachstums

Historisch gesehen, wenn Bitcoin und Top-Altcoins wie ADA steigen, steigen Vorverkaufs-Token oft noch stärker. Die Begründung ist einfach: Sobald sich Investoren auf dem Markt sicher fühlen, beginnen sie, nach risikoreicheren, renditeträchtigeren Spielen zu suchen. Cardanos stetiger Anstieg auf 2 USD könnte vorsichtige Investoren anziehen, aber die Welle neuen Geldes, die es in das Ökosystem bringt, wird wahrscheinlich in Vorverkäufe überschwappen. MAGAX ist perfekt positioniert, um diesen Schwung aufzunehmen und bietet Einzelhändlern eine Chance, von Anfang an dabei zu sein, bevor die Preise in späteren Phasen steigen.

MAGAX

Knappheit schafft Dringlichkeit für frühes Handeln

Jede Phase des MAGAX-Vorverkaufs erhöht den Preis und stellt sicher, dass frühe Teilnehmer am meisten profitieren. Phase 1 war schnell ausverkauft, und Phase 2 zieht bereits Tausende neuer Käufer an. Mit über 80.000 Teilnehmern auf Telegram, Discord und X beschleunigt sich das Community-Wachstum.

Das Warten auf spätere Phasen bedeutet, mehr für die gleiche Zuteilung zu zahlen. So wie ADA Unterstützungsstufen hat, die begrenzen, wie tief es fallen kann, hat MAGAX Vorverkaufsphasen, die sicherstellen, dass es mit der Zeit nur teurer wird.

Marktprognosen signalisieren, dass jetzt der Moment zum Handeln ist

Cardanos stetiger Weg zu 2 USD beweist, dass der Markt gesund und stark ist, aber Vorverkäufe wie MAGAX sind es, wo Kleinanleger echte Multiplikatoren finden. Mit Phase 2, die jetzt live ist, wird die Gelegenheit, zu einem Bruchteil eines Cents einzusteigen, nicht lange dauern.

Nehmen Sie noch heute am MAGAX Phase 2 Vorverkauf teil, bevor der Preis in Phase 3 steigt. 

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

