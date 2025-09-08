Laut einem Experten Analyst ist morgen ein besonderer Tag für Bitcoin: Er warnte, sehr vorsichtig zu sein

Kryptowährungsanalyst Timothy Peterson bot am 8. September eine überzeugende Einschätzung der Bitcoin-Performance. Laut Peterson deuten historische Daten darauf hin, dass der 8. September einer der schlechtesten Tage für Bitcoin war.
Der Analyst erklärte: "Bitcoin hat an jedem beliebigen Tag eine durchschnittliche Chance von 53%, zu steigen, mit einem typischen Gewinn von etwa 0,10%. Die Situation ist jedoch am 8. September anders. An diesem Tag schloss der Kurs in 72% der Fälle niedriger, mit einem durchschnittlichen Verlust von 1,30%. Dies macht den 8. September zum siebten schlechtesten Tag des Jahres."
Peterson argumentierte auch, dass der 8. September nicht nur ein wichtiger Indikator für die tägliche Performance ist, sondern auch für den gesamten Monat September. Er bemerkte, dass historische Daten zeigen, dass ein positiver Abschluss am 8. September bedeutet, dass es eine 75%ige Chance gibt, dass Bitcoin den Monat höher abschließen wird, während ein negativer Abschluss bedeutet, dass es eine 90%ige Chance gibt, dass der Monat niedriger enden wird.
Experten erinnern Anleger daran, dass diese Statistiken Hinweise zum Verständnis der kurzfristigen Marktrichtung bieten können, aber nicht allein als Anlageberatung betrachtet werden sollten.
*Dies ist keine Anlageberatung.
Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/according-to-an-expert-analyst-tomorrow-is-a-special-day-for-bitcoin-he-warned-to-be-very-careful/