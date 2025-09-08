Laut einem Experten Analyst ist morgen ein besonderer Tag für Bitcoin: Er warnte, sehr vorsichtig zu sein

Der Beitrag "Laut einem Experten-Analyst ist morgen ein besonderer Tag für Bitcoin: Er warnte zur besonderen Vorsicht" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kryptowährung-Analyst Timothy Peterson bot eine überzeugende Einschätzung der Bitcoin-Performance am 8. September. Laut Peterson deuten historische Daten darauf hin, dass der 8. September einer der schlechtesten Tage für Bitcoin war. Der Analyst erklärte: "Bitcoin hat an jedem beliebigen Tag eine durchschnittliche Chance von 53% zu steigen, mit einem typischen Gewinn von etwa 0,10%. Die Situation ist jedoch am 8. September anders. An diesem Tag schloss der Kurs in 72% der Fälle niedriger, mit einem durchschnittlichen Verlust von 1,30%. Das macht den 8. September zum siebten schlechtesten Tag des Jahres." Peterson argumentierte auch, dass der 8. September nicht nur ein wichtiger Indikator für die tägliche Performance ist, sondern auch für den gesamten Monat September. Er bemerkte, dass historische Daten zeigen, dass ein positiver Abschluss am 8. September bedeutet, dass es eine 75%-ige Chance gibt, dass Bitcoin den Monat höher abschließt, während ein negativer Abschluss bedeutet, dass es eine 90%-ige Chance gibt, dass der Monat niedriger endet. Experten erinnern Anleger daran, dass diese Statistiken Hinweise zum Verständnis der kurzfristigen Marktrichtung bieten können, aber nicht allein als Anlageberatung betrachtet werden sollten. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/according-to-an-expert-analyst-tomorrow-is-a-special-day-for-bitcoin-he-warned-to-be-very-careful/ Der Beitrag "Laut einem Experten-Analyst ist morgen ein besonderer Tag für Bitcoin: Er warnte zur besonderen Vorsicht" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kryptowährung-Analyst Timothy Peterson bot eine überzeugende Einschätzung der Bitcoin-Performance am 8. September. Laut Peterson deuten historische Daten darauf hin, dass der 8. September einer der schlechtesten Tage für Bitcoin war. Der Analyst erklärte: "Bitcoin hat an jedem beliebigen Tag eine durchschnittliche Chance von 53% zu steigen, mit einem typischen Gewinn von etwa 0,10%. Die Situation ist jedoch am 8. September anders. An diesem Tag schloss der Kurs in 72% der Fälle niedriger, mit einem durchschnittlichen Verlust von 1,30%. Das macht den 8. September zum siebten schlechtesten Tag des Jahres." Peterson argumentierte auch, dass der 8. September nicht nur ein wichtiger Indikator für die tägliche Performance ist, sondern auch für den gesamten Monat September. Er bemerkte, dass historische Daten zeigen, dass ein positiver Abschluss am 8. September bedeutet, dass es eine 75%-ige Chance gibt, dass Bitcoin den Monat höher abschließt, während ein negativer Abschluss bedeutet, dass es eine 90%-ige Chance gibt, dass der Monat niedriger endet. Experten erinnern Anleger daran, dass diese Statistiken Hinweise zum Verständnis der kurzfristigen Marktrichtung bieten können, aber nicht allein als Anlageberatung betrachtet werden sollten. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/according-to-an-expert-analyst-tomorrow-is-a-special-day-for-bitcoin-he-warned-to-be-very-careful/