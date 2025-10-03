Abu Dhabi verbietet Krypto-Mining auf Farmen unter Berufung auf Energieverbrauch

Die Behörde für Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit von Abu Dhabi (ADAFSA) hat ein Verbot des Kryptowährungs-Mining auf Bauernhöfen im Emirat bekräftigt und warnt, dass Verstöße mit hohen Strafen und der Trennung von staatlichen Dienstleistungen geahndet werden.

Diese Maßnahme folgt auf jüngste Entdeckungen von Bauernhöfen, die Land und Strom für das Mining digitaler Vermögenswerte umfunktionieren – Nutzungen, die nach bestehenden landwirtschaftlichen Vorschriften nicht erlaubt sind.

Laut ADAFSA stehen solche Aktivitäten im Widerspruch zur beabsichtigten Funktion von Ackerland, die auf den Anbau von Nutzpflanzen und die Viehzucht beschränkt ist.

Bauernhöfe, die beim Mining erwischt werden, werden mit 100.000 Dirham (etwa 27.000 $) bestraft, wobei sich die Strafe bei wiederholten Verstößen verdoppelt. Über die Geldstrafe hinaus wird die ADAFSA den Strom abschalten, Ausrüstung beschlagnahmen und den Zugang zu landwirtschaftlichen Förderprogrammen einstellen.

Täter, sowohl Eigentümer als auch Pächter, können laut ADAFSA auch an andere Behörden für weitere Maßnahmen verwiesen werden.

Der Energiebedarf durch das Kryptowährungs-Mining hat weltweit zu anderen Verboten geführt. Ende letzten Jahres verhängte Russland in 10 Regionen ein sechsjähriges Verbot wegen des Energieverbrauchs.