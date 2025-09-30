Ein Wal, der ETH 20-fach geshortet hat, hält immer noch Positionen mit einem Buchverlust von 5,19 Millionen Dollar

PANews berichtete am 30.09., dass laut On-Chain-Analyst @ai_9684xtpa ein Wal, der ETH 20x shortet, seine Positionen weiterhin hält, mit einem Buchverlust von 5,19 Millionen US-Dollar. Er hält 8.000 ETH (33,6 Millionen US-Dollar), mit einem Eröffnungspreis von 3.547,73 US-Dollar und einem Liquidationspreis von 4.523,14 US-Dollar, was ihm über 300 US-Dollar Spielraum zum aktuellen Preis lässt. Seine Margin-Auslastungsrate beträgt jedoch nur 50,32%.
