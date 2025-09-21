Ein Whale verkaufte 9,07 Millionen APX zu einem durchschnittlichen Preis von $0,25 über vier Tage und hält derzeit 5,35 Millionen.

PANews berichtete am 21. September, dass laut dem On-Chain Analysten Yu Jin ein Whale, der vor zwei Jahren 13,3 Millionen APX-Token gestaked hatte, in den letzten vier Tagen 9,07 Millionen APX-Token für 2,27 Millionen Dollar verkauft hat, zu einem durchschnittlichen Preis von 0,25 Dollar. Als der Whale vor zwei Jahren gestaked hatte, lag der APX-Preis bei nur 0,033 Dollar, und die APX-Token waren nur 440.000 Dollar wert. In den letzten zwei Jahren haben ihre Staking-Erträge ihre Anfangsinvestition von 440.000 Dollar übertroffen. Allerdings haben sie bei einem durchschnittlichen Preis von 0,25 Dollar, beim aktuellen Preis von 1,60 Dollar, vor dem ersten Abheben verkauft und dabei 12,7 Millionen Dollar an Gewinnen verpasst. Derzeit bleiben 5,35 Millionen APX-Token unverkauft, mit einem Wert von 8,82 Millionen Dollar. PANews berichtete am 21. September, dass laut dem On-Chain Analysten Yu Jin ein Whale, der vor zwei Jahren 13,3 Millionen APX-Token gestaked hatte, in den letzten vier Tagen 9,07 Millionen APX-Token für 2,27 Millionen Dollar verkauft hat, zu einem durchschnittlichen Preis von 0,25 Dollar. Als der Whale vor zwei Jahren gestaked hatte, lag der APX-Preis bei nur 0,033 Dollar, und die APX-Token waren nur 440.000 Dollar wert. In den letzten zwei Jahren haben ihre Staking-Erträge ihre Anfangsinvestition von 440.000 Dollar übertroffen. Allerdings haben sie bei einem durchschnittlichen Preis von 0,25 Dollar, beim aktuellen Preis von 1,60 Dollar, vor dem ersten Abheben verkauft und dabei 12,7 Millionen Dollar an Gewinnen verpasst. Derzeit bleiben 5,35 Millionen APX-Token unverkauft, mit einem Wert von 8,82 Millionen Dollar.