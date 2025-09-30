Eine verdächtige Bitmine-Adresse hat 25.369 ETH von FalconX abgehoben, was ungefähr 107 Millionen Dollar entspricht. Von: PANews 2025/09/30 08:23 Teilen

PANews berichtete am 30. September, dass laut Überwachung durch den On-Chain-Analysten Ember eine neue Adresse vor zwei Stunden 25.369 ETH (107 Millionen US-Dollar) von FalconX abgehoben hat. Nach der Art und Weise, wie ETH gehortet wird, sollte diese Adresse zu Bitmine gehören.