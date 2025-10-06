Ein seltener Beitrag von Michael Saylor: Werden sie diese Woche Bitcoin kaufen?

MicroStrategy (Strategie) Gründer Michael Saylor teilte ein Update zu seinem Bitcoin Tracker mit, das darauf hindeutet, dass das Unternehmen diese Woche keine neuen Bitcoin-Käufe getätigt hat. "Keine neuen orangen Punkte diese Woche", schrieb Saylor. "Nur eine Erinnerung von 9 Milliarden Dollar, warum wir langfristig halten sollten."

Laut den Daten beläuft sich das Bitcoin-Portfolio von MicroStrategy derzeit auf 640.031 BTC. Der Gesamtwert des Portfolios beträgt 78,9 Milliarden Dollar, mit durchschnittlichen Kosten von 73.983 Dollar. Nach den 81 Käufen des Unternehmens über den gesamten Zeitraum beträgt der Gesamtgewinn des Portfolios etwa 31,5 Milliarden Dollar, was einem Gewinn von 66,62% entspricht.

Saylors Unternehmen, MicroStrategy, kündigt typischerweise jede Woche einen Akquisitionsplan an, aber Wochen ohne Akquisitionen sind nicht ungewöhnlich. Das Unternehmen kündigt typischerweise einen Akquisitionsplan in der Woche nach einer Woche ohne Akquisitionen an. Allerdings hat Michael Saylor nie auf einen wöchentlichen Akquisitionsplan hingedeutet.

