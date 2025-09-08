Ein massiver 53,5% Airdrop enthüllt für erstaunliches Community-Wachstum Von: BitcoinEthereumNews 2025/09/08 14:42 Teilen





















































































































Startseite Krypto News ASTER Tokenomics: Ein massiver 53,5% Airdrop für erstaunliches Community-Wachstum enthüllt Zum Inhalt springen























Quelle: https://bitcoinworld.co.in/aster-tokenomics-airdrop-unveiled/