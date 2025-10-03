Eine bestimmte Adresse, die BTC/ETH/SOL leerverkauft, hat einen Buchverlust von 8,826 Millionen $ erlitten

Laut PANews am 3. Oktober hat laut Überwachung durch die On-Chain-Analystin Aunt Ai die Adresse 0x35d...5aCb1, die F3 (BTC/ETH/SOL) shortet, einen Buchverlust von 8,826 Millionen US$ erlitten.

SOL: 20x Short-Position, Bestand von 58,1 Millionen $ (252.000 Token), Eröffnungspreis 199,39 $, PNL von 7,436 Millionen $;

ETH: 25x Short-Position, Bestand von 13,16 Millionen $ (2946,97 Coins), Eröffnungspreis 4179,5 $, PNL 847.000 $;

BTC: 40x Short-Position, Bestand von 12,06 Millionen $ (100,6 Coins), Eröffnungspreis 114436,2 $, PNL 542.000 $.