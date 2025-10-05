99% der Anleger sind im Gewinn, Korrekturrisiken steigen

Der Beitrag 99% der Investoren sind im Gewinn, Korrekturrisiken steigen erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Fast jeder Bitcoin-Besitzer ist im Gewinn, eine seltene Situation, die laut Analysten kurzfristige Turbulenzen am Markt verursachen könnte. Daten von CryptoQuant zeigen, dass etwa 99,3% aller im Umlauf befindlichen Bitcoin derzeit mehr wert sind als ihr Kaufpreis. Dieses Rentabilitätsniveau ist zuvor nur wenige Male aufgetreten, und jedes Mal folgte ein kleiner Markt-Rückgang, üblicherweise zwischen 3% und 10%. Marktbeobachter sagen, dass wenn jeder auf Gewinnen sitzt, einige Händler dazu neigen, Gewinne mitzunehmen, was vorübergehenden Verkaufsdruck erzeugt. Dieses Muster, das zuletzt in früheren Phasen von Bullenläufen zu sehen war, gibt dem Markt oft Zeit abzukühlen, bevor er wieder steigt. Stimmung verbessert sich, bleibt aber vorsichtig Gleichzeitig bleibt die Anlegerstimmung optimistisch. Der Fear and Greed Index steht bei 63, was auf wachsenden Optimismus, aber keine vollständige Euphorie hindeutet. Analyst Darkfost merkte an, dass Bitcoin in früheren Zyklen erst nach Überschreiten der 80 bei diesem Index seinen Höhepunkt erreichte, was bedeutet, dass der Markt möglicherweise noch Raum zum Wachsen hat, bevor die Begeisterung übermäßig wird. Bitcoin ist diese Woche wieder in Richtung 122.000 Dollar geklettert und bewegt sich knapp unter seinem Rekordniveau. Viele Händler sehen diese Phase eher als Konsolidierungsperiode denn als Umkehrung. Institutionelle Nachfrage verstärkt sich Die institutionelle Nachfrage wächst weiter. Bitcoin-ETFs verzeichneten diese Woche Zuflüsse von 3,2 Milliarden Dollar, ihr höchstes Niveau des Jahres. Analysten von Standard Chartered glauben, dass diese erneuerte Nachfrage die Preise bis zum Jahresende in Richtung 200.000 Dollar treiben könnte, wenn die Zuflüsse stabil bleiben. Obwohl kurzfristig eine kleine Korrektur möglich erscheint, argumentieren Analysten, dass diese wahrscheinlich gesund wäre. Nach monatelangen Gewinnen könnte ein kurzer Rückgang den Momentum stabilisieren und den Markt auf einen weiteren Aufwärtstrend vorbereiten. Vorerst zeigt Bitcoins breite Rentabilität, wie zuversichtlich Investoren geworden sind – aber die Geschichte deutet darauf hin, dass selbst starke Bullenmärkte eine Atempause einlegen, bevor sie neue Rekorde aufstellen. Die bereitgestellten Informationen... Der Beitrag 99% der Investoren sind im Gewinn, Korrekturrisiken steigen erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Fast jeder Bitcoin-Besitzer ist im Gewinn, eine seltene Situation, die laut Analysten kurzfristige Turbulenzen am Markt verursachen könnte. Daten von CryptoQuant zeigen, dass etwa 99,3% aller im Umlauf befindlichen Bitcoin derzeit mehr wert sind als ihr Kaufpreis. Dieses Rentabilitätsniveau ist zuvor nur wenige Male aufgetreten, und jedes Mal folgte ein kleiner Markt-Rückgang, üblicherweise zwischen 3% und 10%. Marktbeobachter sagen, dass wenn jeder auf Gewinnen sitzt, einige Händler dazu neigen, Gewinne mitzunehmen, was vorübergehenden Verkaufsdruck erzeugt. Dieses Muster, das zuletzt in früheren Phasen von Bullenläufen zu sehen war, gibt dem Markt oft Zeit abzukühlen, bevor er wieder steigt. Stimmung verbessert sich, bleibt aber vorsichtig Gleichzeitig bleibt die Anlegerstimmung optimistisch. Der Fear and Greed Index steht bei 63, was auf wachsenden Optimismus, aber keine vollständige Euphorie hindeutet. Analyst Darkfost merkte an, dass Bitcoin in früheren Zyklen erst nach Überschreiten der 80 bei diesem Index seinen Höhepunkt erreichte, was bedeutet, dass der Markt möglicherweise noch Raum zum Wachsen hat, bevor die Begeisterung übermäßig wird. Bitcoin ist diese Woche wieder in Richtung 122.000 Dollar geklettert und bewegt sich knapp unter seinem Rekordniveau. Viele Händler sehen diese Phase eher als Konsolidierungsperiode denn als Umkehrung. Institutionelle Nachfrage verstärkt sich Die institutionelle Nachfrage wächst weiter. Bitcoin-ETFs verzeichneten diese Woche Zuflüsse von 3,2 Milliarden Dollar, ihr höchstes Niveau des Jahres. Analysten von Standard Chartered glauben, dass diese erneuerte Nachfrage die Preise bis zum Jahresende in Richtung 200.000 Dollar treiben könnte, wenn die Zuflüsse stabil bleiben. Obwohl kurzfristig eine kleine Korrektur möglich erscheint, argumentieren Analysten, dass diese wahrscheinlich gesund wäre. Nach monatelangen Gewinnen könnte ein kurzer Rückgang den Momentum stabilisieren und den Markt auf einen weiteren Aufwärtstrend vorbereiten. Vorerst zeigt Bitcoins breite Rentabilität, wie zuversichtlich Investoren geworden sind – aber die Geschichte deutet darauf hin, dass selbst starke Bullenmärkte eine Atempause einlegen, bevor sie neue Rekorde aufstellen. Die bereitgestellten Informationen...