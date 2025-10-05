BörseDEX+
99% der Anleger sind im Gewinn, Korrekturrisiken steigen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/05 14:05
Bitcoin

Fast jeder Bitcoin-Inhaber verzeichnet Gewinne, eine seltene Situation, die laut Analysten kurzfristige Turbulenzen am Markt verursachen könnte.

Daten von CryptoQuant zeigen, dass etwa 99,3% aller im Umlauf befindlichen Bitcoin derzeit mehr wert sind als ihr Kaufpreis. Dieses Rentabilitätsniveau ist zuvor nur wenige Male aufgetreten, und jedes Mal folgte ein kleiner Markt-Rückgang, üblicherweise zwischen 3% und 10%.

Marktbeobachter sagen, dass wenn jeder auf Gewinnen sitzt, einige Händler dazu neigen, Gewinne mitzunehmen, was vorübergehenden Verkaufsdruck erzeugt. Dieses Muster, das zuletzt in früheren Phasen von Bullenläufen zu sehen war, gibt dem Markt oft Zeit abzukühlen, bevor er wieder steigt.

Stimmung verbessert sich, bleibt aber vorsichtig

Gleichzeitig bleibt die Anlegerstimmung optimistisch. Der Fear and Greed Index steht bei 63, was auf wachsenden Optimismus hindeutet, aber keine vollständige Euphorie signalisiert. Analyst Darkfost merkte an, dass Bitcoin in früheren Zyklen erst nach Überschreiten der 80 bei diesem Index seinen Höhepunkt erreichte, was bedeutet, dass der Markt noch Raum zum Wachsen haben könnte, bevor die Begeisterung übermäßig wird.

Bitcoin ist diese Woche wieder in Richtung 122.000 Dollar geklettert und bewegt sich knapp unter seinem Rekordniveau. Viele Händler sehen diese Phase eher als Konsolidierungszone als eine Umkehr.

Institutionelle Nachfrage verstärkt sich

Der institutionelle Appetit wächst weiter. Bitcoin-ETFs verzeichneten diese Woche Zuflüsse von 3,2 Milliarden Dollar, ihr höchstes Niveau des Jahres. Analysten von Standard Chartered glauben, dass diese erneuerte Nachfrage die Preise bis zum Jahresende in Richtung 200.000 Dollar treiben könnte, wenn die Zuflüsse stabil bleiben.

Obwohl eine kleine Korrektur kurzfristig möglich erscheint, argumentieren Analysten, dass sie wahrscheinlich gesund wäre. Nach monatelangen Gewinnen könnte ein kurzer Rückgang das Momentum stabilisieren und den Markt auf einen weiteren Aufwärtstrend vorbereiten.

Vorerst zeigt Bitcoins breite Rentabilität, wie zuversichtlich Investoren geworden sind – aber die Geschichte deutet darauf hin, dass selbst starke Bullenmärkte eine Atempause einlegen, bevor sie neue Rekorde aufstellen.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine spezifische Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Author

Alexander Zdravkov ist eine Person, die immer nach der Logik hinter den Dingen sucht. Er spricht fließend Deutsch und verfügt über mehr als 3 Jahre Erfahrung im Krypto-Bereich, wo er geschickt neue Trends in der Welt der digitalen Währungen identifiziert. Ob er tiefgehende Analysen oder tägliche Berichte zu allen Themen liefert, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, machen ihn zu einem wertvollen Teammitglied.

Quelle: https://coindoo.com/bitcoin-news-99-of-investors-are-in-profit-correction-risks-rise/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

