77% der Bitcoin-Besitzer haben es nicht ausprobiert, sagt Umfrage

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/05 20:38

Bitcoin dezentralisierte Finanzen (DeFi), auch bekannt als BTCFi, wurden als die nächste Innovationswelle für die weltweit größte Kryptowährung angepriesen. Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass Bitcoin BTC$123.150,11 Besitzer selbst kaum daran teilnehmen.

Etwa 77% der Bitcoin-Besitzer haben laut einer Umfrage des BTC-Mining-Ökosystems GoMining unter mehr als 700 Befragten in Nordamerika und Europa noch nie eine BTCFi-Plattform ausprobiert. Etwas mehr als 10% gaben an, ein- oder zweimal experimentiert zu haben, während nur 8% sagten, dass sie BTCFi-Dienste aktiv für Rendite oder Kreditvergabe nutzen.

Die Umfrage zeigt eine starke Diskrepanz zwischen dem Versprechen des Sektors und seiner tatsächlichen Reichweite.

"Es gibt einen enormen Appetit auf diese Möglichkeiten, aber die Branche hat Produkte für Krypto-Natives entwickelt, nicht für alltägliche Bitcoin-Besitzer", sagte GoMining CEO Mark Zalan in einer Erklärung.

Dieser Appetit zeigt sich in den Daten: 73% der Befragten äußerten Interesse daran, Rendite auf ihre BTC durch Verleihen oder Staking zu erzielen, während 42% Zugang zu Liquidität ohne Verkauf wünschen. Dennoch dominiert das Zögern. Mehr als 40% gaben an, dass sie weniger als 20% ihrer Bestände in BTCFi-Produkte investieren würden, was das Vertrauens- und Komplexitätsproblem des Sektors unterstreicht.

Bewusstseinslücke

Vielleicht am auffälligsten ist, wie unsichtbar die Branche noch ist. GoMining fand heraus, dass 65% der Bitcoin-Besitzer kein einziges BTCFi-Projekt nennen konnten.

Trotz Millionen an Venture-Finanzierung scheinen BTCFi-Plattformen hauptsächlich mit sich selbst zu sprechen, anstatt mit dem Markt, für den sie gebaut wurden.

Der Bericht argumentiert, dass BTCFis Adoptionsproblem von seiner Abhängigkeit vom DeFi-Modell von Ethereum stammen könnte. Bitcoin-Nutzer, so schlägt GoMining vor, sind konservativer: Sie bevorzugen Verwahrungsdienste, regulierte ETFs und Einfachheit gegenüber Selbstverwahrungsexperimenten und komplexen Protokollen.

"Bitcoin-Besitzer sind keine Ether ETH$4.547,84 Nutzer", sagte Zalan. "Coinbase und Bitcoin-ETFs waren erfolgreich, weil sie Zugänglichkeit priorisierten. BTCFi-Plattformen, die sich auf Bildung und Benutzererfahrung konzentrieren, anstatt auf komplexe Funktionen, werden diesen Markt erobern."

Für die Branche ist die Umfrage sowohl eine Warnung als auch eine Chance. Millionen von Bitcoin-Besitzern wollen die Rendite und Liquidität, die BTCFi verspricht, aber sie müssen mit Produkten bedient werden, denen sie vertrauen können und die sie verstehen.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Umfrageteilnehmer eine "zufällige Auswahl" von nur 700 GoMining-Nutzern waren.

GoMining ist eine digitale BTC-Mining-Plattform, die Benutzer über Digital Miners Non-fungible-Token (NFT) und ein gamifiziertes Ökosystem mit realen Mining-Operationen verbindet, sodass die Ergebnisse der Umfrage davon abhängen, inwieweit ihre Benutzer typische Bitcoin-Nutzer repräsentieren.

"Unsere Nutzerbasis repräsentiert das Bitcoin-Besitzer-Universum ziemlich gut", sagte ein GoMining-Sprecher gegenüber CoinDesk per E-Mail. "Mehr als 80% unserer Nutzer eröffnen ihre erste Krypto-Wallet bei uns und treten durch unser digitales Mining-Produkt in das Bitcoin-Ökosystem ein."

Quelle: https://www.coindesk.com/tech/2025/10/05/btcfi-s-big-problem-77-of-bitcoin-holders-haven-t-even-tried-it-says-survey

Massive Whale-Aktivität steigert die Erwartungen für den Preisanstieg des Pi Network

Institutionelle Investoren wenden sich von Bitcoin und Ethereum ab

