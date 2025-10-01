BörseDEX+
7 XRP ETFs nähern sich ihren Entscheidungsfristen mit der SEC – Hier sind die Termine

Von: Bitcoinist
2025/10/01 01:00
Der Wettlauf um die Einführung von XRP ETFs in den USA erreicht eine kritische Phase, wobei mehrere Emittenten auf endgültige Entscheidungen der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC warten. Mehrere Anträge, die von einigen der weltweit größten Asset Management Unternehmen eingereicht wurden, nähern sich bereits strengen Genehmigungsfristen im Oktober. 

SEC steht im Oktober vor einer Welle von XRP ETF-Fristen

Laut einem aktuellen Update des Krypto-Analysten Stedas sind derzeit sieben XRP ETF-Anträge bei der US-amerikanischen SEC anhängig. Diese Einreichungen repräsentieren eine Mischung aus großen institutionellen Akteuren und auf Krypto fokussierten Unternehmen, die alle versuchen, sich einen First-Mover-Vorteil in einem der wettbewerbsintensivsten Märkte für digitale Vermögenswerte-ETFs zu sichern. 

Die früheste Frist fällt auf den 18. Oktober, wenn die SEC eine Entscheidung über Grayscales XRP ETF-Antrag treffen muss, der darauf abzielt, das verwaltete Vermögen der Firma von 40 Milliarden Dollar zu nutzen. Nur einen Tag später, am 19. Oktober, steht 21Shares vor seiner eigenen Frist mit einem Vorschlag für seinen Core XRP Trust ETF, der durch ein verwaltetes Vermögen von 7 Milliarden Dollar gestützt wird. Bitwise, ein weiterer bekannter Krypto-Vermögensverwalter, folgt am 20. Oktober mit seinem ETF-Antrag und einem verwalteten Vermögen von 5 Milliarden Dollar.

CoinShares wird voraussichtlich am 23. Oktober ins Rampenlicht treten, wobei sein 5-Milliarden-Dollar-Produkt auf das Urteil der SEC wartet. Am selben Tag wird auch Canary Capital, ein kleinerer, aber ebenso ambitionierter Emittent mit einem verwalteten Vermögen von 200 Millionen Dollar, eine endgültige Entscheidung erhalten. WisdomTree, mit einem atemberaubenden verwalteten Vermögen von 113 Milliarden Dollar, rundet die Oktober-Fristen am 24. Oktober ab, wenn die SEC über das Schicksal des vorgeschlagenen XRP ETF entscheidet. 

XRP

Bemerkenswert ist, dass Franklin Templeton, das etwa 1,5 Billionen Dollar an Vermögenswerten verwaltet, seine Frist erst am 14. November erreichen wird, was der Firma etwas mehr Spielraum als ihren Oktober-Konkurrenten gibt. Zusammen unterstreichen diese ETF-Anträge die breitere institutionelle Nachfrage nach XRP-basierten Anlagevehikeln. 

Obwohl REX-Shares und Osprey Funds die ersten waren, die einen XRP ETF in den USA auf den Markt brachten, taten sie dies in einem gemeinsamen Paket mit dem Dogecoin ETF. Darüber hinaus sind zukunftsbasierte Produkte von Unternehmen wie ProShares, Volatility Shares und Purpose Investments sowie anderen Emittenten bereits live. 

Könnte ein US-Regierungs-Shutdown die Entscheidungstermine für die Fonds beeinflussen?

Während der Oktober ein entscheidender Monat für die Fonds zu werden verspricht, wurden Bedenken geäußert, ob ein möglicher US-Regierungs-Shutdown den Zeitplan dieser Produkte stören könnte. Die Finanzierung für die US-Regierung läuft am Ende des Dienstags, 30. September, aus, es sei denn, Republikaner und Demokraten einigen sich auf einen neuen Ausgabengesetzentwurf. Wenn keine Einigung unterzeichnet wird, wird das Land in seinen ersten Regierungs-Shutdown seit fast sieben Jahren eintreten. 

Die US-amerikanische SEC als Bundesbehörde wäre von einem möglichen Regierungs-Shutdown nicht verschont. Obwohl keine offiziellen Berichte bestätigt haben, ob ein Shutdown die Fähigkeit der Regulierungsbehörde beeinträchtigen würde, im Oktober über XRP ETFs zu entscheiden, deutet der Betriebsplan der SEC vom 7. August darauf hin, dass ein solches Ereignis sie mit einer minimalen Belegschaft zurücklassen würde. Dies würde ihre Kapazität zur Überprüfung von Unternehmenseinreichungen, zur Untersuchung von Fehlverhalten und zur Überwachung der Märkte stark einschränken.

XRP
