5 Spieler, die Sie anvisieren sollten

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – 31. DEZEMBER: Darius Slayton #86 der New York Giants fängt einen Touchdown-Pass gegen die Los Angeles Rams im MetLife Stadium am 31. Dezember 2023 in East Rutherford, New Jersey. Die Los Angeles Rams besiegten die New York Giants 26-25. (Foto von Mike Stobe/Getty Images) Getty Images

Woche 4 brachte weitere bedeutende Verletzungen in der NFL. Die bemerkenswerteste war der Verlust des Star-Wide-Receivers Malik Nabers der Giants für den Rest der Saison mit einem gerissenen Kreuzband. Die Situation für Fantasy-Manager wird dadurch erschwert, dass vier Teams in Woche 5 spielfrei haben. Mit diesem Hintergrund sind hier fünf Fantasy-Football-Sleeper für Woche 5, die Sie ins Visier nehmen sollten, um Ihr Team über Wasser zu halten.

Woody Marks, RB, Houston Texans

Nachdem er in den ersten drei Wochen der Saison nur insgesamt 12 Läufe erhalten hatte, bekam Marks in Woche 4 gegen die Titans 17 Läufe. Er enttäuschte nicht und erlief 69 Yards und einen Touchdown. Außerdem fing er vier von fünf Targets für 50 Yards und einen Touchdown. Der Veteran-Running-Back Nick Chubb erlief in drei von vier Spielen dieser Saison weniger als 50 Yards und ist nicht die Zukunft auf dieser Position für die Texans, daher könnten wir in Zukunft viel mehr von Marks sehen.

Darius Slayton, WR, New York Giants

Die Giants haben eine große Lücke auf der Wide-Receiver-Position zu füllen, da Nabers jetzt ausfällt. In der letzten Saison erhielt er 170 Targets. Um ihm zu helfen, wird Slayton einspringen, der letzte Woche gegen die Chargers drei von vier Targets für 44 Yards fing. Slayton ist eine Tiefenbedrohung und verzeichnete in jeder der letzten fünf Spielzeiten eine durchschnittliche Zieltiefe von mindestens 12,1 Yards. Er ist nicht nur für ein günstiges Woche-5-Matchup gegen die Saints wertvoll, sondern Slayton könnte auch für den Rest der Saison wertvoll bleiben.

Kendre Miller, RB, New Orleans Saints

Die Giants haben gegnerischen Running Backs 6,04 Yards pro Lauf erlaubt, was der zweithöchste Wert in der NFL ist. Sie haben auch fünf Touchdowns auf dieser Position zugelassen. Miller verwandelte 11 Läufe in 65 Yards und einen Touchdown gegen die Bills in Woche 4, was ihm möglicherweise zusätzliche Arbeit für dieses Matchup eingebracht hat. Die Anwesenheit von Alvin Kamara begrenzt Millers Potenzial, aber Miller ist mit seinem hervorragenden Matchup in tieferen Formaten immer noch eine Überlegung wert.

Elic Ayomanor, WR, Tennessee Titans

Ayomanor hat in jedem Spiel dieser Saison mindestens fünf Targets erhalten. Er ist nicht nur stark involviert, sondern hat auch eine durchschnittliche Zieltiefe von 12,7 Yards. Er hat bereits zwei Touchdown-Receptions, was für ein Titans-Team bemerkenswert ist, das im Durchschnitt nur 12,8 Punkte pro Spiel erzielt. Sein Wert steigt vor einem Matchup gegen ein Cardinals-Team, das die fünftmeisten Passing Yards pro Spiel in der Liga zugelassen hat.

Dalton Schultz, TE, Houston Texans

Den Texans fehlen brauchbare Receiving-Optionen hinter ihrem Star-Wideout Nico Collins. Das hat eine erweiterte Rolle für Schultz geschaffen, der in dieser Saison bereits 21 Mal anvisiert wurde. In seinen letzten zwei Spielen hat er 10 Receptions für 69 Yards. Die Ravens haben 9,89 Yards pro Target an Tight Ends zugelassen, was der dritthöchste Wert in der Liga ist. Die Packers haben diese Woche spielfrei, also wenn Tucker Kraft Ihr Fantasy-Tight-End ist, sollten Sie in Betracht ziehen, Schultz für ihn einzusetzen.