Der Beitrag 4.057.686 SHIB in Tagen verbrannt: Was bleibt übrig? erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Laut Shibburn-Daten wurden 4.057.686 SHIB innerhalb weniger Tage aus dem Shiba Inu-Angebot entfernt. Insgesamt wurden in den letzten sieben Tagen 4.057.686 SHIB-Token verbrannt, wie von Shibburn berichtet, was einer Steigerung der wöchentlichen Verbrennungsrate um 138,57% entspricht. Täglich ist jedoch das Gegenteil zu beobachten, da weniger SHIB-Token verbrannt wurden, was zu einem Rückgang der täglichen Verbrennungsrate führte. In den letzten 24 Stunden wurden nur 117.566 SHIB verbrannt, was einem Rückgang der Verbrennungsrate um 89,01% entspricht. STÜNDLICHES SHIB-UPDATE $SHIB Preis: $0,0000129 (1Std 0,21% ▲ | 24Std -2,95% ▼) Marktkapitalisierung: $7.603.047.444 (-2,84% ▼) Gesamtangebot: 589.247.706.073.045 VERBRANNTE TOKEN Letzte 24Std: 117.566 (-89,01% ▼) Letzte 7 Tage: 4.057.686 (138,57% ▲) — Shibburn (@shibburn) 20.09.2025 Die in den letzten sieben Tagen verbrannten 4.057.686 SHIB-Token haben zu einem Rückgang des Gesamtangebots von Shiba Inu beigetragen. Bei seiner Einführung hatte Shiba Inu ein Gesamtangebot von 1 Quadrillion Token. Dies wurde durch mehr als 410 Billionen Shiba Inu-Token reduziert, die aus dem Gesamtangebot gestrichen wurden. Laut Shibburn-Daten beträgt das Gesamtangebot von Shiba Inu jetzt 589.247.706.073.045 SHIB. Shibarium-Brücken-Exploit Community-Update Anfang dieser Woche gab das offizielle SHIB X-Konto der Shiba Inu-Community ein Update zum Shibarium-Brücken-Exploit vom letzten Wochenende. Laut diesem aktuellen Update wurden 17 verschiedene Token von der Brücke gestohlen, darunter 1 Million $ ETH, 1,3 Millionen $ SHIB, 717.000 $ KNINE, 680.000 $ LEASH, 260.000 $ ROAR sowie kleinere Mengen an TREAT, USDC, USDT, BAD, SHIFU, FUND, DAI, LTD, XFUND, WBTC und OSCAR. Der Angreifer verkaufte nur seine USDT und USDC zu ETH, während er siebenmal versuchte, seine KNINE zu verkaufen, bevor K9 Finance DAO in der Lage war, ihre Wallet auf die Blacklist zu setzen. Alle anderen Token bleiben unter der Kontrolle des Angreifers und sind gefährdet. Die führende Möglichkeit...

4.057.686 SHIB in Tagen verbrannt: Was bleibt übrig?

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 07:25
Laut Shibburn-Daten wurden innerhalb weniger Tage 4.057.686 SHIB aus dem Shiba Inu-Angebot entfernt.

Insgesamt wurden in den letzten sieben Tagen 4.057.686 SHIB-Token verbrannt, wie von Shibburn berichtet, was einem Anstieg der wöchentlichen Verbrennungsrate um 138,57% entspricht. Täglich ist jedoch das Gegenteil zu beobachten, da weniger SHIB-Token verbrannt wurden, was zu einem Rückgang der täglichen Verbrennungsrate führte. In den letzten 24 Stunden wurden nur 117.566 SHIB verbrannt, was einem Rückgang der Verbrennungsrate um 89,01% entspricht.

Die in den letzten sieben Tagen verbrannten 4.057.686 SHIB-Token haben zu einem Rückgang des Gesamtangebots von Shiba Inu beigetragen.

Bei seiner Einführung hatte Shiba Inu ein Gesamtangebot von 1 Quadrillion Token. Dies hat sich durch mehr als 410 Billionen Shiba Inu-Token reduziert, die aus dem Gesamtangebot gestrichen wurden.

Laut Shibburn-Daten beträgt das Gesamtangebot von Shiba Inu jetzt 589.247.706.073.045 SHIB.

Shibarium-Brücken-Exploit Community-Update

Anfang dieser Woche gab das offizielle SHIB X-Konto der Shiba Inu-Community ein Update zum Shibarium-Brücken-Exploit vom letzten Wochenende.

Laut diesem aktuellen Update wurden 17 verschiedene Token von der Brücke gestohlen, darunter 1 Million Dollar ETH, 1,3 Millionen Dollar SHIB, 717.000 Dollar KNINE, 680.000 Dollar LEASH, 260.000 Dollar ROAR sowie kleinere Mengen an TREAT, USDC, USDT, BAD, SHIFU, FUND, DAI, LTD, XFUND, WBTC und OSCAR.

Der Angreifer verkaufte nur seine USDT und USDC gegen ETH, während er siebenmal versuchte, seine KNINE zu verkaufen, bevor K9 Finance DAO in der Lage war, ihre Wallet auf die Blacklist zu setzen. Alle anderen Token bleiben unter der Kontrolle des Angreifers und sind gefährdet.

Die wahrscheinlichste Ursache für den Angriff war eine Kompromittierung interner Validator-Schlüssel, entweder vom Entwicklercomputer oder vom KMS des Servers. Das Shiba Inu-Team hat dem Angreifer eine Belohnung von 50 ETH für die Rückgabe dieser gestohlenen Gelder angeboten.

Quelle: https://u.today/4057686-shib-burned-in-days-what-remains

