4 Jahre später ist El Salvadors Bitcoin-Traum nicht tot – Er sieht nur anders aus

Wichtige Erkenntnisse

Während El Salvador vier Jahre seit der Einführung von Bitcoin feiert, befindet sich das Land an einem Scheideweg. Mit einer intakten BTC-Reserve von 700 Millionen Dollar ist das Experiment jedoch noch nicht vollständig gescheitert.

Vier Jahre nach seinem kühnen Bitcoin [BTC]-Experiment feiert El Salvador den Jahrestag mit zurückhaltenderen Plänen.

Das Land verfügt immer noch über eine beachtliche BTC-Reserve von 700 Millionen Dollar, aber seine frühen Träume von einer Umgestaltung der globalen Finanzen sind dem Pragmatismus gewichen.

Unter dem Druck des IWF wurden Richtlinien zurückgefahren, was eine Mischung aus Optimismus und unbeantworteten Fragen hinterlässt, ob die Krypto-Adoption auf nationaler Ebene wirklich Bestand haben kann.

Bitcoin-Tag in El Salvador

In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) gab das Bitcoin-Büro von El Salvador bekannt, dass die Regierung nun 6.313 BTC besitzt (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung mehr als 700 Millionen Dollar wert).

Daneben kündigte das Büro auch die Einführung eines neuen Gesetzes an, das Bitcoin-Investmentbanken ermöglicht, "anspruchsvolle" Investoren zu bedienen.

Der Beitrag verwies auf Erfolge im Bildungsbereich, mit 80.000 in Bitcoin zertifizierten Beamten, der Einführung von BTC-Banken und neuen öffentlichen Programmen, die die Königswährung und AI Agent kombinieren.

Doch die Feierlichkeiten finden vor dem Hintergrund zurückgefahrener Richtlinien statt, da El Salvadors Regierung ihre Bitcoin-Ambitionen unter dem Druck des Internationaler Währungsfonds (IWF) anpasst.

IWF-Abkommen erzwingt ein BTC-Umdenken

Im Rahmen ihres Abkommens mit dem IWF haben die Gesetzgeber El Salvadors das Bitcoin-Gesetzeszahlungsmittel aufgehoben und sich verpflichtet, keine zusätzlichen BTC mit öffentlichen Mitteln zu kaufen.

Die Vereinbarung erforderte auch eine Reduzierung der Unterstützung für die Chivo-Wallet, die bereits eine lauwarme Akzeptanz erfahren hatte.

Ein im Juli veröffentlichter IWF-Bericht bestätigte, dass El Salvador seit Dezember 2024 keine neuen Bitcoin gekauft hat, wobei Beamte in einem Absichtsschreiben bekräftigten, dass die BTC-Reserven des Landes unverändert bleiben.

Der Schritt brachte Kritik von Bitcoin-Befürwortern und NGOs mit sich, die argumentieren, dass die Richtlinien dem Staat nutzen, aber die Bürger zurücklassen.

Die vergangenen vier Jahre

Seit 2021 hat El Salvadors Bitcoin-Experiment eine vorsichtige Entwicklung durchlaufen.

Die Regierung baute eine BTC-Reserve von 700 Millionen Dollar auf, verabschiedete bahnbrechende Gesetze wie das Gesetz zur Ausgabe digitaler Vermögenswerte und das Investmentbankgesetz.

Sie führten auch Bildungsprogramme ein, die Zehntausende ausbildeten — von Schulkindern bis zu Beamten.

Diese Schritte formten das Image des Landes von einer verschuldeten Wirtschaft zu einem Bitcoin-Pionier mit globaler Sichtbarkeit. Gleichzeitig erzwang der Druck des IWF politische Rückschritte.

Vier Jahre später ist El Salvadors Bitcoin-Geschichte ein Testfall, der sich noch immer... auf der Weltbühne entfaltet.