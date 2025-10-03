$4,3 Milliarden in Bitcoin und Ethereum Optionen laufen heute aus Von: CoinPedia 2025/10/03 19:16 Teilen

Der Beitrag $4,3 Milliarden in Bitcoin und Ethereum Optionen laufen heute aus erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News Heute laufen Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von über $4,3 Milliarden aus, wobei Bitcoin-Optionen mit $3,36 Milliarden und Ethereum mit $974 Millionen bewertet sind. Bitcoin wird über $120.000 gehandelt, über dem wichtigen "Max. Angebot"-Niveau von $115.000, was auf potenzielle Marktvolatilität hindeutet, während Händler ihre Positionen anpassen. Der Max. Angebot-Preis von Ethereum liegt bei $4.200. Dieser Optionsverfall könnte Preisschwankungen verursachen, folgt aber auf eine ruhigere Periode nach dem rekordverdächtigen Verfallsereignis von $21 Milliarden in der letzten Woche.