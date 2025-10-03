BörseDEX+
300 Milliarden Dollar Stablecoin-Meilenstein signalisiert massive Krypto-Liquiditätswelle

Von: Coindoo
2025/10/03 18:45

Zum ersten Mal ist der Gesamtwert des Sektors über 300 Milliarden Dollar gestiegen und festigt damit seine Position als eines der einflussreichsten Segmente im Krypto-Finanzwesen.

Anders als die dramatischen Schlagzeilen, die normalerweise mit Bitcoin oder Ethereum verbunden sind, wird der Aufstieg von Stablecoins oft an stetigem Wachstum gemessen. Aber dieses Jahr war alles andere als gewöhnlich. Ihr Markt hat sich in nur einem Quartal um mehr als 20% erweitert, ein Tempo, das die meisten traditionellen Anlageklassen übertrifft. Analysten sagen, dass institutionelle Akzeptanz und günstige politische Maßnahmen – insbesondere der U.S. GENIUS Act, der klarere Leitplanken für dollargebundene Token umreißt – den Stablecoins einen Glaubwürdigkeitsschub gegeben haben.

Tether bleibt der Anker des Marktes mit fast 176 Milliarden Dollar im Umlauf. Seine Dominanz von nahezu 60% übertrifft die von Circle's USDC mit 74 Milliarden Dollar bei weitem, obwohl USDC weiterhin seine eigene Nische unter institutionellen Benutzern ausbaut. Ethenas USDe hat sich mit fast 15 Milliarden Dollar als aufstrebende Kraft etabliert, während MakerDAOs dezentralisierter DAI bei etwa 5 Milliarden Dollar stabil geblieben ist.

Das Timing dieses Anstiegs ist kein Zufall. Bitcoin bewegt sich auf 120.000 Dollar zu, und Ethereum ist über 4.400 Dollar gestiegen, was dazu beiträgt, neue Liquidität in das Ökosystem zu leiten. Ein Großteil dieses Kapitals fließt zunächst durch Stablecoins, die als Brücke zwischen volatilen Krypto-Vermögenswerten und Fiat-basierten Werten dienen. Infolgedessen wird ihr Wachstum oft als führender Indikator dafür angesehen, wohin sich die Marktdynamik als nächstes bewegt.

Nur wenige Krypto-Schatzkammern werden überleben, warnt der Forschungsleiter von Coinbase

Für Händler bieten Stablecoins eine sichere Zone in Zeiten von Turbulenzen. Für Institutionen werden sie zunehmend als effiziente Schienen für Abwicklungen und grenzüberschreitende Überweisungen angesehen. Und für politische Entscheidungsträger sind sie zu einem Prüfstein geworden, wie digitale Vermögenswerte in bestehende Finanzsysteme integriert werden können, ohne das Chaos der Volatilität.

Der Durchbruch der 300-Milliarden-Dollar-Grenze deutet darauf hin, dass Stablecoins nicht länger nur eine unterstützende Rolle in der Krypto-Geschichte spielen. Stattdessen werden sie schnell zur Infrastruktur, die den gesamten Markt zusammenhält – ein Trend, der die nächste Phase des digitalen Finanzwesens definieren könnte.

