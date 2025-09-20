3 Coins zum Kauf, während der US-Direktor für digitale Vermögenswerte die Schaffung einer Strategischen Bitcoin-Reserve als "oberste Priorität" bezeichnet

Krypto News

Eine kürzliche Änderung in der US-Politik, bei der Patrick Witt, Direktor des Präsidentenrats für digitale Vermögenswerte, bestätigte, dass die Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve oberste Priorität hat, deutet darauf hin, dass digitale Vermögenswerte in eine neue Phase der institutionellen Akzeptanz eintreten.

Diese Änderung signalisiert wahrscheinlich, dass die Märkte ihren Fokus auf Vermögenswerte ausweiten werden, die Nutzen, Compliance und Gemeinschaftsstärke kombinieren. In diesem Zusammenhang könnten drei Coins jetzt überzeugende Fälle darstellen: Little Pepe (LILPEPE), Sei (SEI) und Ripple (XRP).

Little Pepe befindet sich derzeit in der Vorverkaufsphase 13, mit einem Preis von $0,0022, hat über alle Phasen hinweg mehr als $25,3 Millionen eingesammelt und über 15,6 Milliarden Token verkauft. Diese Zahlen deuten auf eine starke Nachfrage hin. Die Vorverkaufsphasen vor dieser waren schnell ausverkauft, was auf eine Dynamik in der Community hindeutet. Das Projekt baut eine Ethereum-kompatible Layer-2-Blockchain, die speziell für die Meme-Kultur zugeschnitten ist, mit Funktionen wie nahezu nullen Gasgebühren, Anti-Sniper-Bot-Schutz und null Transaktionssteuer. Diese Funktionen könnten dazu beitragen, viele der Fallstricke zu vermeiden, unter denen ältere Meme-Coins gelitten haben, wenn Netzwerküberlastung oder Manipulation die Benutzererfahrung beeinträchtigt. Das Timing des Wachstums von Little Pepe stimmt mit dem institutionellen Interesse an digitalen Vermögenswerten überein. Da Regierungen signalisieren, dass sie Bitcoin-Bestände formalisieren werden, könnten Vermögenswerte, die auf Skalierbarkeit ausgerichtet sind, Fairness bieten und starke Tokenomics aufweisen, einen relativen Vorteil erlangen. Little Pepe hat eine Roadmap für Listings an zentralisierten Börsen, eine Meme-Launchpad auf seiner Blockchain und Governance- und Staking-Belohnungen. Diese Grundlagen machen Little Pepe zu einer überzeugenden Wahl für Investoren, die Coins mit Potenzial kaufen möchten.

Da Vermögenswerte wie Bitcoin in nationale Reserven und politische Rahmenbedingungen integriert werden, könnten Blockchains, die skalierbare Leistung ohne Kompromisse bei der Dezentralisierung bieten, verstärkte Aufmerksamkeit erhalten. Seis Architektur könnte für Entwickler und Institutionen attraktiv sein, die Alternativen zu überlasteten Chains oder langsameren Konsensmechanismen suchen. Während Sei nicht auf der Meme-Coin-Welle reitet, liegt sein Potenzial in der Infrastruktur, die neue finanzielle Primitive, DeFi-Anwendungen und eine effizientere Ausführung von Smart-Contracts unterstützt. Wenn die institutionelle, regulatorische und Benutzernachfrage nach leistungsfähigen Ökosystemen zunimmt, könnte SEI von dieser Rotation profitieren. Es könnte als Gegengewicht zu Vermögenswerten dienen, die nur Nutzen im Zahlungsverkehr oder nur spekulative Narrative bieten.

Mit zunehmender regulatorischer Klarheit und institutionellem Interesse könnte XRP von denselben Rückenwinden profitieren, die die US-Strategische-Reserve-Politik wahrscheinlich erzeugen wird. Wenn staatliche Akteure durch Reservepolitiken Vertrauen in digitale Vermögenswerte signalisieren, könnten Vermögenswerte mit realen Anwendungsfällen und rechtlichem Status an Glaubwürdigkeit und Nachfrage gewinnen. XRP verfügt bereits über Partnerschaften, Akzeptanz im globalen Zahlungsverkehr und Infrastruktur, die Finanzinstitutionen unterstützt, was darauf hindeutet, dass es in den Charts überdurchschnittlich abschneiden könnte. XRPs Stabilität unter Prüfung und Konsistenz in der Lieferung könnten es zu einem sichereren Anker in Portfolios machen, da digitale Vermögenswerte immer mehr mit Politik und Regulierung verflochten werden.

Spekulative Szenarien und vergleichende Aufwärtspotenziale

Wenn das US-Reserve- und Politikumfeld weiterhin digitale Vermögenswerte begünstigt, könnte XRP ein stetiges Wachstum verzeichnen und von institutionellen Zuflüssen und erhöhter Akzeptanz profitieren. Sein Aufwärtspotenzial könnte erheblich sein, aber wahrscheinlich begrenzter im Vergleich zu neueren, spekulativeren Vermögenswerten. Sei könnte eine beschleunigte Nutzung seines Ökosystems und Entwicklerwachstum erleben, was sich in höheren Bewertungsmultiplikatoren niederschlagen könnte, wenn Metriken wie Transaktionsvolumen, aktive Entwickler oder TVL (gesamter gesperrter Wert) ein konsistentes Wachstum zeigen. Little Pepe könnte mit seinem aktuellen Vorverkaufspreis von $0,0022 und der gerade eröffneten Phase 13 unter optimistischen, aber plausiblen Annahmen die höchste potenzielle Rendite unter diesen drei bieten.

Fazit

Die Hinwendung der USA zur Behandlung von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten als Reserveinstrumente deutet darauf hin, dass die institutionelle Legitimität in diesem Sektor zunimmt. Ripple (XRP), Sei (SEI) und Little Pepe (LILPEPE) bieten jeweils unterschiedliche Hebel, um von dieser Verschiebung zu profitieren. Investoren, die asymmetrische Exposition suchen, möchten vielleicht den Vorverkauf von Little Pepe beobachten, seine Roadmap erforschen, seiner Community auf Telegram beitreten oder Ankündigungen bezüglich seiner Börsenlistings verfolgen. Während sich die Politik weiter herauskristallisiert, könnten diese drei Coins zu den stärkeren Namen in einer Landschaft werden, in der Legitimität, Nutzen und technische Robustheit mehr zählen als bloßer spekulativer Hype.

