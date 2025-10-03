1inch-Mitgründer sieht CEXes als DeFi-Frontends — Best Wallet Token erscheint als beste Krypto zum Kaufen

In einem Interview mit Bitcoin News erklärte er weiter, dass CEXes von Natur aus ineffizient sind und deutete an, wie sie in Zukunft aufhören werden, der Haupthandelsplatz zu sein.

Die Unfähigkeit, sich an neue DeFi-Technologie anzupassen, könnte CEXes obsolet machen. In einem positiveren Szenario könnte sich ihre Rolle dahin verschieben, eine benutzerfreundliche Oberfläche für dezentralisierten Handel anzubieten, der von Smart-Contracts verwaltet wird.

Sergej sagt, dass zentralisierte Börsen jetzt dazu neigen, Liquidität in ihrem eigenen Silo zu isolieren. Im Gegensatz dazu konsolidiert der Aggregator von 1inch die Liquidität über mehrere DEXes hinweg und fungiert als globaler Liquiditätshub, der Benutzern bessere Preise, geringere Slippage und tiefere Märkte bietet.

Da sich immer mehr Trades auf aggregierte Liquidität über Chains und Protokolle hinweg verlassen, könnte sich die Handelslogik von individuellen zentralisierten Orderbuchsystemen wegbewegen.

Darüber hinaus sind laut Kunz' Vision nicht-depotführende Lösungen bereits zunehmend beliebt; ein weiterer Beweis dafür, dass Dezentralisierung die Zukunft der Finanzen ist.

Eine herausragende nicht-depotführende Wallet, die in den letzten Monaten für Aufsehen gesorgt hat, ist Best Wallet, eine Krypto-App der nächsten Generation, die entwickelt wurde, um im Web3 zu dominieren.

1inch führt Rebranding durch und expandiert, führt den Wandel zu DeFi und Self-Custody an

1inch ist nicht nur ein DeFi-Frontend. Es entwickelt sich zu einem vollwertigen Infrastrukturanbieter, der andere Börsen und Wallets über APIs unterstützt.

Durch die Erweiterung seines Angebots um nicht-depotführende Swap-Funktionen für Börsen und Wallets ermöglicht 1inch mehr Plattformen, DeFi-Funktionen zu übernehmen, ohne das Rad neu erfinden zu müssen.

Ein bemerkenswertes Beispiel für diesen Wandel ist die Integration der Swap-API von 1inch in die Coinbase-App, die nicht-depotführende Token-Swaps direkt innerhalb der Coinbase-Infrastruktur ermöglicht.

Während die Online-Plattform ihre Marke und Benutzeroberfläche beibehält, wird sie die Handelsausführung und -routing an die DeFi-Infrastruktur auslagern, ein Schritt, der den mutigen Schritt einer großen CEX zur Übernahme eines Hybridmodells unterstreicht.

Außerdem hat 1inch kürzlich absichtsbasierte Cross-Chain-Swaps eingeführt, die Solana und EVM-Chains verbinden und dadurch die Multi-Chain-Interoperabilität verbessern. Sie haben auch ihren Routenfindungsalgorithmus aktualisiert, der 6,5% bessere Swap-Raten bietet.

Während 1inch daran arbeitet, das DeFi-Rückgrat zu stärken, erfüllen nicht-depotführende Wallets wie Best Wallet, angetrieben vom $BEST Token, den wachsenden Bedarf an sicherem, benutzerfreundlichem Onboarding zu DeFi und Krypto.

Best Wallet & $BEST Token: Sichere Selbstverwahrung und die Kraft eines Web3-Ökosystems

Best Wallet ist eine selbstverwahrende Hot Wallet für Kryptowährungen, die Ihnen die vollständige Kontrolle gibt, um Assets über beliebte Netzwerke wie Bitcoin, Solana, BSC und Ethereum zu kaufen, verkaufen und zu tauschen.

Diese mobile Wallet-App, die 2023 gestartet wurde, hat bereits das Vertrauen von über 500.000 Nutzern weltweit gewonnen, da sie Funktionen der nächsten Generation zum Schutz von Benutzerschlüsseln bietet. Zu den herausragenden Funktionen der Best Wallet gehören:

Ein Launchpad, um neue, geprüfte Token-Vorverkäufe zu finden und daran teilzunehmen,

Eingebaute DEX, die kostengünstige Cross-Chain-Swaps ermöglicht,

Anmeldung ohne KYC, Swaps und dezentralisierte Überweisungen,

Niedrigere Gebühren und höhere Staking-Renditen für $BEST-Token-Inhaber,

Müheloses On- und Off-Ramping mit Fiat (KYC könnte gelten).

Derzeit ermöglicht Best Wallet den Handel über sechs große Blockchain-Netzwerke. Mit der kommenden Unterstützung für über 60 Chains erhalten Sie Zugang zu einer viel breiteren Palette von Tokens, dApps und DeFi-Möglichkeiten.

Das bedeutet mehr Flexibilität, Interoperabilität und ein wirklich umfassendes Krypto-Wallet-Erlebnis, während das Ökosystem wächst.

Im Zentrum dieses Ökosystems steht der Best Wallet Token ($BEST), ein Token, der Vorteile wie niedrigere Gebühren, exklusiven Zugang zu Vorverkäufen, iGaming-Vorteile, Staking-APY-Boosts im kommenden Staking-Aggregator und Governance-Power freischaltet.

Durch die Funktion "Upcoming Tokens" der Best Wallet App können Sie vielversprechende Vorverkaufsprojekte durchsuchen und Chancen erschließen, lange bevor sie den Mainstream-Markt erreichen.

Weitere Token-aktivierte Vorteile sind in Planung. Der Vorverkauf legt 30% seiner Mittel für Produktentwicklung und seine Schatzkammer beiseite, mit Plänen, eine Krypto-Debitkarte, NFT-Integrationen und Derivatehandel in Phase 3 zu starten.

Dies ist keine Finanzberatung. Bitte führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie in Krypto investieren.