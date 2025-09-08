13 Entitäten halten jetzt 1,55% des SOL Umlaufangebots

Die Unternehmensadoption von Solana beschleunigt sich, wobei 13 börsennotierte Unternehmen jetzt fast 1,8 Milliarden Dollar in ihren Solana-Reserven halten.

Zusammenfassung 13 Unternehmen halten jetzt 8,9 Millionen SOL, angeführt von Upexi Inc. (2M SOL), DeFi Development Corp. (1,99M SOL) und Sol Strategies (370K SOL), das auch eine Nasdaq-Notierung vorbereitet.

Die Zahl wird voraussichtlich wachsen, da DeFi Development Corp. 1 Milliarde Dollar an SOL-Beständen anstrebt, während Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital planen, 1 Milliarde Dollar für eine gemeinsame Solana-Reserve zu sammeln, wobei sich möglicherweise weitere Unternehmen anschließen werden.

Die Anzahl der börsennotierten Unternehmen, die Solana (SOL) als Teil ihrer Treasury-Strategie übernehmen, ist auf 13 gestiegen.

Die größten Halter werden von Upexi Inc. mit 2.000.518 SOL angeführt, dicht gefolgt von DeFi Development Corp., die kürzlich 196.141 SOL hinzugefügt haben, um ihre Gesamtsumme auf 1.988.170 SOL zu bringen.

Sol Strategies belegt mit 370.420 SOL den dritten Platz und wird auch das erste Unternehmen unter den Solana-Treasury-Nutzern sein, das an der Nasdaq notiert wird.

Zusammen kontrollieren die dreizehn Unternehmen jetzt 8,90 Millionen SOL, was 1,55% des gesamten Umlaufangebots entspricht — was beim aktuellen Marktwert etwa 1,80 Milliarden Dollar beträgt. Von diesen Reserven werden etwa 585.059 SOL (im Wert von etwa 104,1 Millionen Dollar) durch die Combined Staking Reserve gestakt, was eine durchschnittliche Rendite von 6,86% generiert. Während diese Staking-Reserve nur 0,102% des Gesamtangebots von Solana darstellt, signalisiert sie, dass ein Teil der Treasury-Zuweisungen aktiv zur Erzielung von Rendite genutzt wird, anstatt untätig zu bleiben.

Der Aufstieg der Solana-Treasury-Strategie

Das Momentum hinter der Solana-Treasury-Strategie beschleunigt sich, wobei erwartet wird, dass die Unternehmensbestände in den kommenden Monaten erheblich wachsen werden. DeFi Development Corp., derzeit der zweitgrößte Halter, hat sich verpflichtet, seine Reserven in Richtung des Meilensteins von 1 Milliarde Dollar zu skalieren. Zusätzlich arbeiten Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital mit Cantor Fitzgerald zusammen, um bis zu 1 Milliarde Dollar für eine gemeinsame Solana-Treasury zu sammeln, eine Initiative, die auch Unterstützung von der Solana Foundation in Zug, Schweiz, erhalten hat.

Parallel dazu hat Accelerate unter der Leitung von Joe McCann Pläne angekündigt, 1,51 Milliarden Dollar zu sammeln, um 7,32 Millionen SOL zu erwerben, ein Schritt, der die größte private Solana-Treasury außerhalb der Stiftung selbst etablieren würde.

Obwohl die gesamten Unternehmens-SOL-Bestände immer noch weit hinter der Dominanz von Bitcoin im Unternehmens-Treasury liegen, signalisieren der Umfang und die Geschwindigkeit des neu mobilisierten Kapitals Solanas wachsende Rolle als ernsthafter Wettbewerber auf dem Markt für digitale Vermögenswerte.