13 Entitäten halten jetzt 1,55% des SOL Umlaufangebots

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "13 Unternehmen halten jetzt 1,55% des SOL Umlaufangebots" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die Unternehmensadoption von Solana beschleunigt sich, wobei 13 börsennotierte Unternehmen jetzt fast 1,8 Milliarden Dollar in ihren Solana-Reserven halten. Zusammenfassung: 13 Unternehmen halten jetzt 8,9 Millionen SOL, angeführt von Upexi Inc. (2M SOL), DeFi Development Corp. (1,99M SOL) und Sol Strategies (370K SOL), das auch eine Nasdaq-Notierung vorbereitet. Die Zahl wird voraussichtlich wachsen, da DeFi Development Corp. 1 Milliarde Dollar an SOL-Beständen anstrebt, während Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital darauf abzielen, 1 Milliarde Dollar für eine gemeinsame Solana-Reserve zu sammeln, wobei sich möglicherweise weitere Firmen anschließen. Die Anzahl der börsennotierten Unternehmen, die Solana (SOL) als Teil ihrer Treasury-Strategie übernehmen, ist auf 13 gestiegen. Die größten Halter werden von Upexi Inc. mit 2.000.518 SOL angeführt, dicht gefolgt von DeFi Development Corp., die kürzlich 196.141 SOL hinzugefügt haben, um ihre Gesamtsumme auf 1.988.170 SOL zu bringen. Sol Strategies belegt mit 370.420 SOL den dritten Platz und wird auch das erste Unternehmen unter den Solana-Treasury-Nutzern sein, das an der Nasdaq notiert wird. Zusammen kontrollieren die dreizehn Unternehmen jetzt 8,90 Millionen SOL, was 1,55% des gesamten Umlaufangebots entspricht — was beim aktuellen Marktwert etwa 1,80 Milliarden Dollar beträgt. Von diesen Reserven werden etwa 585.059 SOL (im Wert von etwa 104,1 Millionen Dollar) durch die Combined Staking Reserve gestakt, was eine durchschnittliche Rendite von 6,86% generiert. Obwohl diese Staking-Reserve nur 0,102% des Gesamtangebots von Solana ausmacht, signalisiert sie, dass ein Teil der Treasury-Zuweisungen aktiv zur Erzielung von Rendite genutzt wird, anstatt ungenutzt zu bleiben. Der Aufstieg der Solana-Treasury-Strategie Das Momentum hinter der Solana-Treasury-Strategie beschleunigt sich, wobei erwartet wird, dass die Unternehmensbestände in den kommenden Monaten erheblich wachsen werden. DeFi Development Corp., derzeit der zweitgrößte Halter, hat sich verpflichtet, seine Reserven in Richtung des 1-Milliarden-Dollar-Meilensteins zu skalieren. Zusätzlich arbeiten Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital mit Cantor Fitzgerald zusammen, um bis...Der Beitrag "13 Unternehmen halten jetzt 1,55% des SOL Umlaufangebots" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die Unternehmensadoption von Solana beschleunigt sich, wobei 13 börsennotierte Unternehmen jetzt fast 1,8 Milliarden Dollar in ihren Solana-Reserven halten. Zusammenfassung: 13 Unternehmen halten jetzt 8,9 Millionen SOL, angeführt von Upexi Inc. (2M SOL), DeFi Development Corp. (1,99M SOL) und Sol Strategies (370K SOL), das auch eine Nasdaq-Notierung vorbereitet. Die Zahl wird voraussichtlich wachsen, da DeFi Development Corp. 1 Milliarde Dollar an SOL-Beständen anstrebt, während Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital darauf abzielen, 1 Milliarde Dollar für eine gemeinsame Solana-Reserve zu sammeln, wobei sich möglicherweise weitere Firmen anschließen. Die Anzahl der börsennotierten Unternehmen, die Solana (SOL) als Teil ihrer Treasury-Strategie übernehmen, ist auf 13 gestiegen. Die größten Halter werden von Upexi Inc. mit 2.000.518 SOL angeführt, dicht gefolgt von DeFi Development Corp., die kürzlich 196.141 SOL hinzugefügt haben, um ihre Gesamtsumme auf 1.988.170 SOL zu bringen. Sol Strategies belegt mit 370.420 SOL den dritten Platz und wird auch das erste Unternehmen unter den Solana-Treasury-Nutzern sein, das an der Nasdaq notiert wird. Zusammen kontrollieren die dreizehn Unternehmen jetzt 8,90 Millionen SOL, was 1,55% des gesamten Umlaufangebots entspricht — was beim aktuellen Marktwert etwa 1,80 Milliarden Dollar beträgt. Von diesen Reserven werden etwa 585.059 SOL (im Wert von etwa 104,1 Millionen Dollar) durch die Combined Staking Reserve gestakt, was eine durchschnittliche Rendite von 6,86% generiert. Obwohl diese Staking-Reserve nur 0,102% des Gesamtangebots von Solana ausmacht, signalisiert sie, dass ein Teil der Treasury-Zuweisungen aktiv zur Erzielung von Rendite genutzt wird, anstatt ungenutzt zu bleiben. Der Aufstieg der Solana-Treasury-Strategie Das Momentum hinter der Solana-Treasury-Strategie beschleunigt sich, wobei erwartet wird, dass die Unternehmensbestände in den kommenden Monaten erheblich wachsen werden. DeFi Development Corp., derzeit der zweitgrößte Halter, hat sich verpflichtet, seine Reserven in Richtung des 1-Milliarden-Dollar-Meilensteins zu skalieren. Zusätzlich arbeiten Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital mit Cantor Fitzgerald zusammen, um bis...

13 Entitäten halten jetzt 1,55% des SOL Umlaufangebots

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:57
Solana
SOL$166.64+6.18%
RISE
RISE$0.008606+4.16%
DeFi
DEFI$0.000801+0.50%
COM
COM$0.006286+1.09%
Nowchain
NOW$0.00209+2.45%

Die Unternehmensadoption von Solana beschleunigt sich, wobei 13 börsennotierte Unternehmen jetzt fast 1,8 Milliarden Dollar in ihren Solana-Reserven halten.

Zusammenfassung

  • 13 Unternehmen halten jetzt 8,9 Millionen SOL, angeführt von Upexi Inc. (2M SOL), DeFi Development Corp. (1,99M SOL) und Sol Strategies (370K SOL), das auch eine Nasdaq-Notierung vorbereitet.
  • Die Zahl wird voraussichtlich wachsen, da DeFi Development Corp. 1 Milliarde Dollar an SOL-Beständen anstrebt, während Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital planen, 1 Milliarde Dollar für eine gemeinsame Solana-Reserve zu sammeln, wobei sich möglicherweise weitere Unternehmen anschließen werden.

Die Anzahl der börsennotierten Unternehmen, die Solana (SOL) als Teil ihrer Treasury-Strategie übernehmen, ist auf 13 gestiegen.

Die größten Halter werden von Upexi Inc. mit 2.000.518 SOL angeführt, dicht gefolgt von DeFi Development Corp., die kürzlich 196.141 SOL hinzugefügt haben, um ihre Gesamtsumme auf 1.988.170 SOL zu bringen.

Sol Strategies belegt mit 370.420 SOL den dritten Platz und wird auch das erste Unternehmen unter den Solana-Treasury-Nutzern sein, das an der Nasdaq notiert wird.

Zusammen kontrollieren die dreizehn Unternehmen jetzt 8,90 Millionen SOL, was 1,55% des gesamten Umlaufangebots entspricht — was beim aktuellen Marktwert etwa 1,80 Milliarden Dollar beträgt. Von diesen Reserven werden etwa 585.059 SOL (im Wert von etwa 104,1 Millionen Dollar) durch die Combined Staking Reserve gestakt, was eine durchschnittliche Rendite von 6,86% generiert. Während diese Staking-Reserve nur 0,102% des Gesamtangebots von Solana darstellt, signalisiert sie, dass ein Teil der Treasury-Zuweisungen aktiv zur Erzielung von Rendite genutzt wird, anstatt untätig zu bleiben.

Der Aufstieg der Solana-Treasury-Strategie

Das Momentum hinter der Solana-Treasury-Strategie beschleunigt sich, wobei erwartet wird, dass die Unternehmensbestände in den kommenden Monaten erheblich wachsen werden. DeFi Development Corp., derzeit der zweitgrößte Halter, hat sich verpflichtet, seine Reserven in Richtung des Meilensteins von 1 Milliarde Dollar zu skalieren. Zusätzlich arbeiten Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital mit Cantor Fitzgerald zusammen, um bis zu 1 Milliarde Dollar für eine gemeinsame Solana-Treasury zu sammeln, eine Initiative, die auch Unterstützung von der Solana Foundation in Zug, Schweiz, erhalten hat.

Parallel dazu hat Accelerate unter der Leitung von Joe McCann Pläne angekündigt, 1,51 Milliarden Dollar zu sammeln, um 7,32 Millionen SOL zu erwerben, ein Schritt, der die größte private Solana-Treasury außerhalb der Stiftung selbst etablieren würde.

Obwohl die gesamten Unternehmens-SOL-Bestände immer noch weit hinter der Dominanz von Bitcoin im Unternehmens-Treasury liegen, signalisieren der Umfang und die Geschwindigkeit des neu mobilisierten Kapitals Solanas wachsende Rolle als ernsthafter Wettbewerber auf dem Markt für digitale Vermögenswerte.

Quelle: https://crypto.news/solana-treasury-adoption-gains-momentum-13-entities-now-hold-1-55-of-sol-circulating-supply/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4033+5.61%
Intuition
TRUST$0.2069-1.75%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.00495-6.33%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7367+0.24%
Notcoin
NOT$0.0007679-1.42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,848.25
$105,848.25$105,848.25

+2.01%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,635.00
$3,635.00$3,635.00

+3.39%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.64
$166.64$166.64

+2.52%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4047
$2.4047$2.4047

+3.82%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18123
$0.18123$0.18123

+1.76%