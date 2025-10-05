BörseDEX+
'$1 Million Bitcoin'-Befürworter Mow glaubt, dass es nicht zu spät ist, Bitcoin zu kaufen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/05 21:47
Bitcoin erreichte diese Woche einen weiteren Meilenstein und erzielte am Sonntag, 05.10., ein neues Allzeithoch von 125.559 $, bevor er sich auf etwa 123.500 $ abkühlte. Dies hält den Vermögenswert fest im sechsstelligen Bereich und markiert einen Sieben-Tage-Gewinn von fast 13%.

Vor diesem Hintergrund bekräftigte Jan3 Chief Executive Samson Mow seine etablierte Prognose, dass Bitcoin letztendlich bei 1 Million $ gehandelt werden könnte. Er veröffentlichte eine Erklärung auf X, in der er sagte, dass Anleger immer noch die Chance haben, die Kryptowährung für unter 200.000 $ zu bekommen, warnte jedoch, dass die Zeit knapp wird.

Mows Bemerkungen stimmen mit dem knapper werdenden Angebot überein. Es gibt jetzt 19,92 Millionen Bitcoin im Umlaufangebot, nahe an der Hard-Cap von 21 Millionen, wobei noch 1,1 Millionen Coins abgebaut werden müssen. Zu aktuellen Preisen wird Bitcoin auf etwa 2,59 Billionen $ geschätzt, mehr als viele multinationale Unternehmen und ungefähr gleichwertig mit dem BIP großer Volkswirtschaften.

200.000 $ BTC

Marktbullen betrachten die 200.000 $-Marke als das nächste große psychologische Niveau, und ihrer Ansicht nach werden institutionelle Zuflüsse und regulierte Produkte den Anstieg wahrscheinlich beschleunigen.

Exchange-traded Funds in den USA und Unternehmensschatzallokationen sollen die Nachfrage kurzfristig ankurbeln, während Einzelhandelskäufer weiterhin bei jedem neuen Rückgang aggressiv akkumulieren.

Kritiker weisen auf die Risiken dieser Bewertungen hin, aber Mow sagt, sie seien auf frühe Adoption zurückzuführen, nicht auf späten Einstieg. Er sieht BTC unter 200.000 $ als ein Zeitfenster, das sich für Investoren, die Angebot und institutionelles Interesse beobachten, bald schließen könnte.

Quelle: https://u.today/1-million-bitcoin-advocate-mow-believes-its-not-late-to-buy-bitcoin

