'$1 Million Bitcoin'-Befürworter Mow glaubt, dass es nicht zu spät ist, Bitcoin zu kaufen

Der Beitrag "Befürworter von '1 Million Dollar Bitcoin' Mow glaubt, dass es nicht zu spät ist, Bitcoin zu kaufen" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin erreichte diese Woche einen weiteren Meilenstein und traf am Sonntag, 05.10., ein neues Allzeithoch von 125.559 $, bevor er sich auf etwa 123.500 $ abkühlte. Dies hält den Vermögenswert fest im sechsstelligen Bereich und markiert einen Sieben-Tage-Gewinn von fast 13%. Vor diesem Hintergrund bekräftigte Jan3 Chief Executive Samson Mow seine etablierte Vorhersage, dass Bitcoin letztendlich bei 1 Million Dollar gehandelt werden könnte. Er veröffentlichte eine Erklärung auf X, in der er sagte, dass Investoren immer noch die Chance haben, die Kryptowährung für unter 200.000 $ zu bekommen, warnte aber, dass die Zeit knapp wird. Mows Bemerkungen stimmen mit dem knapper werdenden Angebot überein. Es gibt jetzt 19,92 Millionen Bitcoin im Umlaufangebot, nahe am Hard-cap von 21 Millionen, wobei noch 1,1 Millionen Coins zu minen sind. Zu aktuellen Preisen ist Bitcoin schätzungsweise 2,59 Billionen $ wert, mehr als viele multinationale Unternehmen und ungefähr gleichwertig mit dem BIP großer Volkswirtschaften. $200.000 BTC Marktbullen betrachten die 200.000-Dollar-Marke als das nächste große psychologische Level, und ihrer Meinung nach werden institutionelle Zuflüsse und regulierte Produkte den Anstieg wahrscheinlich beschleunigen. Exchange-traded Funds in den USA und Unternehmensschatzallokationen sollen die Nachfrage kurzfristig ankurbeln, während Einzelhandelskäufer weiterhin bei jedem neuen Dip aggressiv akkumulieren. Kritiker weisen auf die Risiken dieser Bewertungen hin, aber Mow sagt, sie seien auf frühe Adoption zurückzuführen, nicht auf späten Einstieg. Er sieht BTC unter 200.000 $ als ein Fenster, das sich für Investoren, die Angebot und institutionelles Interesse beobachten, bald schließen könnte. Quelle: https://u.today/1-million-bitcoin-advocate-mow-believes-its-not-late-to-buy-bitcoin