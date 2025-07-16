Zypher Network: Aufbau eines sicheren und intelligenten On-Chain-AI-Netzwerks





Zypher Network ist eine ZK-basierte Berechnungsschicht, die für vertrauensfreie KI-Agenten entwickelt wurde. Durch Middleware-Lösungen wie Proof of Prompt und Proof of Inference gewährleistet Zypher Datenkonsistenz und -integrität – ohne sensible Inhalte offenzulegen. Mit einer ZK-gesteuerten Anwendungsinfrastruktur ermöglicht Zypher sowohl Menschen als auch KI-Agenten, sichere, autonome und finanziell sensible Operationen direkt on-chain durchzuführen.









Zypher Network ist die erste Zero-Knowledge-Proof (ZK) Berechnungsschicht, die speziell für vertrauensfreie KI-Agenten und großskalige dApps entwickelt wurde. Sie ermöglicht sichere, autonome und überprüfbare KI-Operationen on-chain. Die Middleware-Lösungen – Proof of Prompt und Proof of Inference – verifizieren die Eingabe- und Ausgabedaten von KI-Agenten, während die Vertraulichkeit gewahrt bleibt.





Basierend auf Zero-Knowledge-Infrastruktur ermöglicht Zypher Entwickler*innen die Erstellung und Bereitstellung von KI-Anwendungen für besonders kritische, finanzielle und datensensible Anwendungsfälle. Die gaslose Infrastruktur und serverlose Abstraktion sorgen für leistungsstarke, kostengünstige und skalierbare KI-Dienste – und machen On-Chain-KI so benutzerfreundlich wie herkömmliche Web2-Anwendungen.









ZK-Middleware: Verifiziert die Eingaben (Proof of Prompt) und Ausgaben (Proof of Inference) von KI-Modellen, ohne die Originaldaten offenzulegen.

Serverlose Ausführung: Parallele, gasfreie Operationen ermöglichen KI-Berechnungen mit niedriger Latenz und hoher Durchsatzrate.

Dezentrale KI-Agenten: Vertrauensfreie und autonome KI-Modelle in Bereichen wie Finanzen, Gaming und Soziale Netzwerke.

Offenes Ökosystem: Erlaubnisfreie und composable Infrastruktur, die eine nahtlose Integration von Drittanbieter-Modellen und -Daten ermöglicht.









Über 500,000 aktive Community-Mitglieder tragen aktiv zur Weiterentwicklung des Ökosystems bei.

Zytron, die KI-fokussierte Public Chain von Zypher, zählt bereits 3 Millionen Nutzer und unterstützt über 50 KI-basierte Anwendungen.









Zytron ist die KI-zentrierte Public Chain des Zypher Network, die auf Linea aufgebaut ist und den offiziellen Start des Zytron Layer-3-Mainnets markiert. Zytron ist ein gasloses Rollup-Framework, das speziell für vertrauenslose KI-Agenten entwickelt wurde und für die Verifizierung mit ZK-Proofs optimiert ist. Mit integrierten KI-Agenten-Vorlagen können Benutzer und Entwickler problemlos KI-basierte Lösungen bereitstellen.









Zytron bietet eine überlegene Zero-Knowledge-Verarbeitung im Vergleich zu typischen Layer-2-Lösungen – mit bis zu 10-fach schnellerer Verarbeitung und 200-fach geringeren Gasgebühren. Die vorcompilierten Verträge ermöglichen erweiterte Funktionalitäten, insbesondere für ressourcenintensive Operationen wie Punktaddition auf elliptischen Kurven, skalare Multiplikation und Pairing-Operationen – essenziell für eine effiziente und sichere On-Chain-Verifizierung von zkSNARKs.





Performance-Optimierung: Tief integriert und stark optimiert auf Protokollebene für kryptografische Berechnungen.





Niedrigere Gasgebühren: Deutliche Reduzierung der Gaskosten durch den Einsatz vorcompilierter Verträge.





Schnellere Transaktionen: Durch das Gaslimit von 30 Millionen pro Block bei Ethereum verringern vorcompilierte Verträge den Gas-Overhead im Zusammenhang mit zkSNARKs, wodurch mehr Transaktionen pro Block möglich sind.





Schnellere Entwicklung: Entwickler können auf komplexe kryptografische Codierung verzichten und stattdessen die integrierte Funktionalität nutzen.





Erhöhte Sicherheit: Zytron führt eine SNARK-freundlichere und sicherere elliptische Kurve ein, die die Einschränkungen von Ethereums altbn128 (nur 100–110 Bit Sicherheit) überwindet.









Zypher Network führt ein Tokenmodell der nächsten Generation ein, das die aufkommende dezentrale KI-Ökonomie antreibt und eine solide wirtschaftliche Grundlage für eine ZK- + KI-gesteuerte Web3-Zukunft schafft.





Das Dual-Token-System umfasst ZYPH für Governance und Anreize im Ökosystem sowie ZKASH für Mining und funktionalen Nutzen – und ermöglicht so ein großflächiges, erlaubnisfreies Wachstum von KI-Anwendungen und Nutzeraktivitäten.





Native Anreize: Unterstützung sowohl für Proof of Prompt als auch für Proof of Inference.

Multi-Mode-Mining: Deckt KI-Berechnung, Interaktionen und Verhaltensbeiträge ab.

Integriertes Social Mining: Fördert das Engagement und die Beteiligung der Community.

Wertausrichtung: Der langfristige Wert ist eng mit echten On-Chain-Beiträgen, Rechenaktivitäten und der Nutzerbeteiligung verknüpft.









Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder sonstige Dienstleistungen dar und gelten auch nicht als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie bei Investitionen mit der nötigen Vorsicht vor. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.