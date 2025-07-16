Zora: Die Zukunft des Medienbesitzes neu definiert









Zora ist eine wegweisende Web3-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Kreative durch dezentralisierten Medienbesitz zu stärken. Seit dem Start im Jahr 2020 hat sich Zora zu einem leistungsstarken Ökosystem entwickelt, das einen NFT-Marktplatz, ein leistungsstarkes Layer-2-Netzwerk, soziale Funktionen sowie speziell für Kreative entwickelte Tools vereint. Im Kern verfolgt Zora das Ziel, die Art und Weise zu verändern, wie digitale Inhalte erstellt, geteilt und monetarisiert werden – und die Kontrolle darüber zurück in die Hände der Schöpfer zu legen.









Das Internet hat sich seit den Anfängen von Web 1.0 bis hin zur ausgereiften Web 2.0-Ära drastisch weiterentwickelt – von offenen, aber ineffizienten Systemen hin zu hoch effizienten, jedoch zunehmend zentralisierten Plattformen. Diese Zentralisierung hat die direkte Beziehung zwischen Kreativen und ihrem Publikum geschwächt, da große Plattformen die Kontrolle über Benutzerdaten und -zugänge ausüben und damit effektiv monopolisieren, wie Medien bewertet werden. Gleichzeitig bleibt die Sicherheit und Beständigkeit digitaler Inhalte fragil, und das häufige Sperren öffentlicher Persönlichkeiten wirft ernsthafte Fragen über Zensur und den freien Informationsfluss auf.





Das Zora-Protokoll entstand als Antwort auf diese Herausforderungen mit dem Ziel, ein universelles Protokoll für Medienbesitz zu schaffen. Es ermöglicht Kreativen, ihre Inhalte tatsächlich zu besitzen und direkt mit ihrem Publikum zu interagieren – ohne den Umweg über traditionelle zentralisierte Plattformen. Im Kern verfolgt Zora die Vision eines dezentralen, zensurresistenten, zugänglichen und benutzereigenen Medienökosystems. Dadurch behalten Kreative die Kontrolle über ihre Werke, entscheiden selbst über die Verteilung von Werten und gedeihen in einem offenen und transparenten kreativen Umfeld.





Mit Rückenwind durch den NFT-Boom erregte Zora schnell die Aufmerksamkeit der Web3-Community durch seinen innovativen Ansatz zum Medienbesitz. Im Mai 2022 sammelte die Plattform $50 Millionen in einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Haun Ventures ein, mit Unterstützung von Coinbase Ventures, Kindred Ventures und anderen – was ihre Bewertung auf $600 Millionen brachte. Diese Finanzierung beschleunigte das Wachstum von Zora und stärkte ihre Position als Schlüsselakteur in der sich entwickelnden NFT-Landschaft.













Medien als Markt: Zora definiert Medienbesitz neu, indem jeder Inhalt als eigener Markt betrachtet wird. Benutzer können Gebote auf NFTs abgeben, während Kreative die Autonomie haben, Angebote anzunehmen und Transaktionen abzuschließen. Dieses Modell ermöglicht auch Weiterverkaufs-Tantiemen, sodass ursprüngliche Schöpfer weiterhin vom Sekundärmarkt profitieren.





Mechanismus für Weiterverkaufs-Tantiemen: Mit seinem innovativen Tantiemenmodell erlaubt Zora es Medienbesitzern, einen Anteil an zukünftigen Weiterverkaufserlösen zu behalten. Dies fördert nicht nur die kontinuierliche Erstellung hochwertiger Inhalte, sondern bietet Investoren auch eine stabilere Renditeperspektive. Dadurch entsteht ein nachhaltigeres Ökosystem mit langfristigem Wertzuwachs für Medien-Assets.





Konzept der Kryptomedien: Zora führte das Konzept der „Kryptomedien“ ein, um tokenisierte Multimedia-Inhalte – wie Bilder, Audio und Video – zu beschreiben, die als NFTs on-chain gesichert sind. Dieser Ansatz gewährleistet Einzigartigkeit, Überprüfbarkeit und Zensurresistenz. Medieninhalte können zwar weit verbreitet werden, doch ihre Herkunft und ihr ursprünglicher Wert bleiben geschützt.









Das Zora-Protokoll besteht aus drei Hauptkomponenten:





Zora Smart Contracts: Auf dem Ethereum-Mainnet bereitgestellt, ermöglichen sie das Minten, Bieten und Handeln von Medien-Assets.





Zora Developer Kit (ZDK): Ein TypeScript-basiertes SDK, das die Entwicklung und Integration vereinfacht.





Zora Subgraph: Eine von The Graph betriebene Datenindexierungs- und Abfragelösung, die effizienten Zugriff auf On-Chain-Daten ermöglicht.





Zora hat außerdem sein eigenes Ethereum Layer-2-Netzwerk eingeführt – Zora Network – das auf dem OP Stack basiert und hohe Leistung bei niedrigen Transaktionsgebühren bietet.









Zora Network ist eine Layer-2-Blockchain, die auf dem Optimism OP Stack entwickelt wurde und speziell für NFT- und medienzentrierte Anwendungen konzipiert ist. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:





Dezentralisierung und Zensurresistenz: Auf Ethereum basierend, ermöglicht Zora es Kreativen, ihre Inhalte unabhängig zu besitzen, zu kontrollieren und zu monetarisieren – ohne zentrale Plattformen. Die Blockchain-Infrastruktur stellt Datenunveränderlichkeit und hohen Schutz vor Zensur sicher.





Einzigartigkeit und Integritätsprüfung von Inhalten: Um die Einzigartigkeit und Integrität der Medien zu schützen, verwendet Zora eine SHA-256-Checksummenprüfung. Jeder Inhalt beinhaltet zwei URI-Verweise – einen für Metadaten und einen für den Inhalt selbst – sowie die zugehörigen Hashes, wodurch eine transparente On-Chain-Validierung der Echtheit möglich ist.





Unterstützung verschiedener Wertdarstellungen: Zora unterstützt verschiedene Formen der Wertdarstellung und ermöglicht Transaktionen mit jedem Ethereum-basierten ERC-20-Token. Dazu gehören Stablecoins, Tokens aus dem Liquiditäts-Mining und Governance-Token mit DAO-Mitgliedschaft.





Komponierbarkeit: Mit dem Fokus auf Inhalte fördert das Design von Zora die Komponierbarkeit – Plattformen werden um Inhalte herum gebaut, nicht umgekehrt. Entwickler können Zora einfach mit anderen Blockchain-Protokollen integrieren und so ein breites Spektrum an kreativen und funktionalen Möglichkeiten erschließen.









Zora sorgte für Schlagzeilen, als das Base-Team den Token „Base is for everyone“ auf seiner Plattform einführte. Doch betriebliche Fehltritte und weitverbreitete Verwirrung rund um Memecoins führten zu extremer Kursvolatilität und lösten Kritik aus der Community aus.





Trotz der Kontroverse wächst Zora weiter und zieht eine wachsende Gemeinschaft von Benutzern und Entwicklern an. Sowohl Studios als auch unabhängige Kreative nutzen die Plattform, um NFTs zu minten, zu handeln und zu monetarisieren. Während sich das NFT-Ökosystem weiterentwickelt, konzentriert sich Zora darauf, seine Produkte und Services kontinuierlich zu verbessern, um den Bedürfnissen seiner wachsenden benutzerschaft gerecht zu werden.









Da Plattform- und Kreativökonomien weiterhin rasant wachsen, definiert Zora die Art und Weise neu, wie Wert erfasst wird – durch das Modell eines dezentralen Internetprotokolls. Zora ist weit mehr als nur eine neue Interpretation von NFTs – es positioniert sich als grundlegende Infrastruktur für die Web3-Kreativwirtschaft.





Die Partnerschaft mit MEXC, einer der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte, verleiht diesem Wachstum zusätzlichen Schub. MEXC ist bekannt für ultraniedrige Gebühren, blitzschnelle Ausführung, breite Asset-Abdeckung und tiefe Liquidität – und genießt weltweit das Vertrauen von Investoren. Das Engagement von MEXC für aufstrebende Projekte macht die Börse zu einer idealen Startrampe für Innovationen.





ZORA ist jetzt für den Spot- und Futures-Handel auf MEXC verfügbar, mit hoher Liquidität und niedrigen Handelsgebühren – so einfach wie nie, um mitzumachen.





So kaufen Sie ZORA auf MEXC:

1. Öffnen Sie die MEXC-App oder die offizielle Website und loggen Sie sich ein.

2.Suchen Sie nach „ZORA“ und wählen Sie entweder den Spot - oder Futures -Handel aus.

3.Wählen Sie den Auftragstyp, geben Sie Menge und Preis ein und bestätigen Sie Ihren Handel.



