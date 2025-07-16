Zephyr Network (ZEFY): KI-gesteuerter dezentraler Vorhersagemarkt für intelligentere Community-Prognosen





Da sich die Web3-Technologie weiterhin rasant weiterentwickelt, betritt der Prognosemarkt eine neue Ära der Transformation. Zephyr Network , eine dezentrale Prognoseplattform, die auf der Solana-Blockchain basiert, nutzt KI und On-Chain-Infrastruktur, um das Konzept der „kollektiven Intelligenz“ neu zu definieren. Unterstützt von einem leistungsstarken Token-Incentive-System, einer nahtlosen Benutzererfahrung und einem sich weiterentwickelnden Produktökosystem, ist Zephyr dabei, sich als herausragendes Projekt innerhalb des Web3-Ökosystems zu etablieren.





Zur Feier seines Wachstums startet Zephyr eine globale Airdrop-Kampagne mit Belohnungen im Gesamtwert von bis zu $150,000. Diese Initiative bietet den Benutzern die Möglichkeit, zu verdienen, während sie mit der Plattform interagieren. Verpassen Sie es nicht – nehmen Sie jetzt über MEXC Airdrop+ teil!









Zephyr Network ist eine dezentrale Prognoseplattform, die es Benutzern ermöglicht, Vorhersagen zu Themen wie dem Kryptomarkt, sozialen Trends und Unterhaltungsveranstaltungen zu treffen – und Belohnungen für genaue Vorhersagen zu verdienen. Die Plattform nutzt KI-gestützte Modelle, um bei der Urteilsfindung zu helfen und kombiniert dies mit transparenten On-Chain-Abwicklungsmethoden, um Vorhersageverzerrungen zu reduzieren und fairen Wettbewerb unter den Teilnehmern zu ermöglichen.





Was Zephyr besonders macht, ist die geringe Eintrittshürde, die klare Belohnungsstruktur und das starke, von der Gemeinschaft getriebene Modell. Der Prognosemarkt, in dem Zephyr tätig ist, hat in den letzten Jahren erhebliche Aufmerksamkeit erregt und gilt als einer der kommerziell vielversprechendsten Anwendungsfälle im Web3-Bereich. Durch die Verbesserung der Effizienz der Informationsaggregation und das Angebot eines transparenten, fairen und vertrauenslosen Systems passt es natürlich zu den Werten der Krypto-nativen Gemeinschaft.









Zephyr Network ist mit einem strukturierten und benutzerfreundlichen Produktökosystem konzipiert, das aus drei Kernmodulen besteht, die auf unterschiedliche Benutzerinteressen und Risikobereitschaften abgestimmt sind:





Markt-Herausforderung – Preisvorhersage-Turniere

Teilnehmer sagen die Preisbewegungen von Hauptkryptowährungen wie BTC und ETH voraus. Die Ergebnisse werden transparent on-chain abgerechnet, und die Belohnungen werden automatisch verteilt. Dieses Modul verbindet gamifizierte Teilnahme mit echtem Verdienstpotenzial.

IDO ROI Vorhersage – Prognose von Frühphasen-Projekten

Benutzer prognostizieren die Rendite (ROI) von kommenden IDO-Projekten. Diese hochriskante, aber potenziell hochbelohnende Funktion dient sowohl als Nutzerakquisitionswerkzeug als auch als von der Gemeinschaft getriebenes Promotionsmechanismus, der frühen Unterstützern die Chance bietet, signifikante Renditen zu erzielen.

Triad Economic Model – Ein nachhaltiges Token-Ökosystem

Im Zentrum des Zephyr-Ökosystems steht eine geschlossene Token-Wirtschaft, die sich um drei Vermögenswerte dreht: ZEFY, USDZ und Mallow. Dieses Modell integriert Prognosemärkte mit Staking- und Unterhaltungselementen und fördert so eine nachhaltige Benutzerbeteiligung und das Wachstum des Ökosystems.





Zusammen bilden diese Funktionen ein umfassendes und skalierbares Framework, das den Weg für zukünftige Module wie politische Prognosen, E-Sports-Vorhersagen und mehr ebnet.









ZEFY dient als der zentrale Utility-Token des Zephyr Networks und ist mehr als nur eine Belohnungswährung. Es spielt eine wichtige Rolle in der Governance, Anreizen, Staking und Zugriffskontrolle innerhalb des Ökosystems. Durch ein durchdachtes Tokenomics-Modell schafft es Zephyr, ein Gleichgewicht zwischen Liquidität und Knappheit zu erzielen – und sorgt so für sowohl Benutzerflexibilität als auch langfristigen Tokenwert.





Modul Use CaseAnwendungsfall Plattformumsatzbeteiligung Staken Sie ZEFY, um einen Anteil an Transaktionsgebühren und Plattformumsatz zu erhalten. Governance

Besitzer können über Vorschläge abstimmen, um die zukünftige Ausrichtung der Plattform zu beeinflussen. Funktionszugang Bestimmte erweiterte Prognosetools erfordern ZEFY-Bestände oder Zahlungen. Deflationäres Modell Eine anfängliche Transaktionssteuer von 2% und geplante Token-Burns helfen, die Inflation zu kontrollieren Community-Anreize Belohnungen für die Rangliste, aufgabenbasierte Airdrops und Kampagnenboni werden in ZEFY ausgezahlt.





Darüber hinaus wird erwartet, dass ZEFY an großen Börsen – einschließlich MEXC – gelistet wird, was seine Liquidität und Marktpräsenz erhöht und gleichzeitig den Wertentdeckungsmechanismus stärkt.









Um eine echte Community-Teilnahme zu fördern, startet Zephyr eine doppelte Airdrop-Kampagne sowohl über Zealy als auch über die offizielle MEXC-Website . Durch das Abschließen von Aufgaben wie ZEFY-Einzahlungen und -Handel können Benutzer XP-Ranglistenpunkte sammeln und um attraktive Belohnungen wetteifern.





Die Aufgaben unterteilen sich in zwei Hauptkategorien:





Plattformaufgaben: Aktivitäten wie Anmeldung, Vorhersagen machen, Gruppen erstellen und Token staken.

Soziale Aufgaben: Folgen von Social-Media-Kanälen, Freunde einladen, Inhalte veröffentlichen und in Community-Interaktionen teilnehmen.





Die Kampagne ist einfach zu starten—Benutzer müssen lediglich ihre Wallet verbinden und grundlegende Aktionen ausführen, um Punkte zu verdienen. Neue Benutzer können schnell teilnehmen und ein Play-to-Earn-Erlebnis genießen.









Zephyr setzt auf nachhaltiges, langfristiges Wachstum anstelle von kurzfristiger Spekulation. Die offizielle Roadmap des Projekts skizziert eine klar definierte Strategie, die sowohl technologische Fortschritte als auch die Stärkung der Community in den Fokus stellt:





Q1 2025: Zephyr plant, fortschrittliche Vorhersagemodule einzuführen, Copy-Trading-Funktionalitäten bereitzustellen, die Benutzeroberfläche zu verbessern und das ZEFY-Token an zentralisierten Börsen zu listen.





Q2 2025: Zephyr möchte eine dedizierte mobile Anwendung starten, in neue Vorhersagemärkte wie E-Sports und politische Ereignisse expandieren, Teile seiner proprietären KI-Modelle open-source stellen und ein auf DAO-basierendes Governance-Modell initiieren.





Die Entwicklungsphilosophie von Zephyr—fokussiert auf die Verfeinerung der Kernfunktionen bei gleichzeitiger schrittweiser Dezentralisierung der Kontrolle—zeigt einen durchdachten und skalierbaren Ansatz zum Aufbau im Web3-Bereich.









Zephyr Network ebnet eine neue Ära der dezentralen Vorhersagemärkte, indem fortschrittliche KI-Technologie mit einem durchdachten Token-Incentive-Modell kombiniert wird. Die Plattform bietet eine transparente, faire und ansprechende Web3-Erfahrung, die eine breite Palette von Teilnehmern anspricht – von Vorhersage-Enthusiasten und Web3-Nutzern bis hin zu erfahrenen Krypto-Investoren.





Derzeit in der frühen Entwicklungsphase, bietet Zephyr eine vielversprechende Gelegenheit, sich über die laufende Airdrop-Kampagne mit seinem wachsenden Ökosystem zu engagieren. Mit niedrigen Eintrittsbarrieren und starkem langfristigem Potenzial ermöglicht eine frühe Teilnahme den Nutzern, sich mit einem vielversprechenden Projekt vertraut zu machen und potenziellen zukünftigen Wert freizuschalten.





Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu handeln. Treten Sie noch heute MEXC bei , positionieren Sie sich früh mit ZEFY, beanspruchen Sie Ihre Airdrop-Belohnungen und sichern Sie sich Ihren Platz an der Spitze dieses innovativen Ökosystems.





Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungs- oder andere verwandte Dienstleistungen dar, noch dienen sie als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen nur zur Referenz zur Verfügung und gibt keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und Vorsicht beim Investieren walten lassen. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.