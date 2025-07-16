WorldShards: Einsteigerleitfaden für das neue MMORPG-NFT-Spiel





Unter den vielen MMORPGs sticht WorldShards durch sein einzigartiges Setting und innovatives Gameplay hervor. Entwickelt von LowKick Games, versetzt dieses Sandbox-Multiplayer-Online-Rollenspiel die Spieler in eine Fantasiewelt namens Murrlandia – eine zerbrochene Welt aus schwebenden Inseln. In WorldShards können Spieler frei erkunden, kämpfen und bauen – und dabei dank Blockchain-Technologie tatsächlich In-Game-Vermögenswerte besitzen. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über die Hintergrundgeschichte des Spiels, Spielmechaniken, das Wirtschaftssystem und die Token-Funktionen.









WorldShards ist ein MMORPG, das Sandbox-Elemente mit Blockchain-Technologie verbindet. Das Spiel spielt in Murrlandia, einer Welt, die durch ein katastrophales Ereignis auseinandergerissen wurde und aus zahllosen schwebenden Inseln besteht, die von den Spielern erkundet werden können. Als Entdecker decken Sie verlorene Geheimnisse auf, kämpfen gegen Eindringlinge und versuchen, die Welt wiederaufzubauen. WorldShards verzichtet auf herkömmliche Level- und Klassensysteme und bietet stattdessen einen flexiblen Fortschritt, der auf Ausrüstung und Fähigkeiten basiert – so können Spieler ihren eigenen Weg wählen und ihr Erlebnis individuell gestalten.









WorldShards definiert das MMORPG-Gameplay mit mehreren innovativen Funktionen neu:





1) Kein Level-basiertes Fortschrittssystem: Anstelle klassischer Level- und Klassensysteme ermöglicht WorldShards den Spielern, ihren Fortschritt durch eine Kombination aus Ausrüstung und Fähigkeiten individuell anzupassen.

2) Dynamisches Kampfsystem: Der Kampf erfordert strategisches Denken – Spieler können Gegner mit verschiedenen Taktiken bekämpfen, etwa durch direkte Angriffe, Schleichen, Einsatz von Items oder Waffenkombinationen.

3) Bau schwebender Inseln: Jeder Spieler besitzt eine persönliche schwebende Insel, auf der er ein Zuhause errichten, Werkstätten einrichten, Ressourcen verarbeiten und Ausrüstung herstellen kann.

4) Spielergetriebene Wirtschaft: Das Spiel bietet eine von Spielern gesteuerte Wirtschaft, die auf dem Sammeln, Verarbeiten und Handeln von Ressourcen basiert.

5) Eigentum an Blockchain-Vermögenswerten: Durch Blockchain-Technologie besitzen Spieler ihre In-Game-Assets wirklich – einschließlich Inseln, Ausrüstung und Token.









Der Einstieg in WorldShards ist einfach – hier sind die wichtigsten Schritte:





1) Zugang erhalten: WorldShards befindet sich derzeit im Early Access. Spieler benötigen einen Zugangsschlüssel über die OpenLoot-Plattform oder müssen ein Founder’s-Collectible besitzen, um teilnehmen zu können.





2) Wähle deinen Entwicklungsweg: Da es kein Level-basiertes Fortschrittssystem gibt, kannst du dich frei auf Handwerk, Kampf oder Erkundung konzentrieren. Gestalte deinen Charakter ganz nach deinen Vorlieben.





3) Ausrüstung beschaffen: Deine Waffen- und Ausrüstungswahl bestimmt deinen Spielstil. Kombiniere verschiedene Ausrüstungsgegenstände, um deine bevorzugten Kampfstrategien zu entwickeln.





4) Baue und gestalte deine schwebende Insel: Sammle Ressourcen, stelle Gegenstände her und gestalte deine Insel individuell – so wird sie zu deinem persönlichen Rückzugsort.





5) Nimm an Quests und sozialen Aktivitäten teil: Schließe dich einer Gilde an, bestreite kooperative PvE-Missionen oder erkunde Dungeons für wertvolle Belohnungen. Die Hauptstadt dient als Zentrum für Community-Interaktionen, Handel und Allianzen.









WorldShards verfügt über eine spielergesteuerte Wirtschaft, die sich auf das Sammeln, Verarbeiten und Handeln von Ressourcen konzentriert. Spieler können Ressourcen durch das Erkunden von Inseln, das Abschließen von Quests und das Besiegen von Gegnern sammeln und diese anschließend auf ihren schwebenden Inseln zu verschiedenen Ausrüstungen und Gegenständen weiterverarbeiten. Diese Gegenstände können zur persönlichen Weiterentwicklung verwendet oder im Auktionshaus des Spiels verkauft werden.





Ein besonderes Spielelement namens „Ancient Rifts“ ermöglicht es den Spielern, diese Risse zu sammeln und zu veredeln, um die Seltenheit und Attribute ihrer Ausrüstung zu verbessern – und so deren Marktwert zu steigern. Darüber hinaus wird WorldShards im zweiten Quartal 2025 ein vollständiges Auktionssystem einführen, um den Handel zwischen Spielern und die wirtschaftliche Aktivität weiter zu fördern.









SHARDS ist der primäre In-Game-Token mit einem Community-gesteuerten, fairen Launch. Das Gesamtangebot beträgt 5 Milliarden Token, die über sechs Jahre hinweg schrittweise freigegeben werden. 60% des Angebots sind für Spielerbelohnungen vorgesehen, 25% für die Entwicklung des Ökosystems und 15% für Marketing und Community-Wachstum.













Spieler können SHARDS-Token auf folgende Weise erhalten:

Zufällige Drops: Wenn ein Sammlerstück mit dem Effekt „Attraction Force“ ausgerüstet ist, haben Spieler die Chance, beim Ausführen bestimmter Aktionen im Spiel – z. B. beim Kämpfen gegen Gegner, Sammeln von Ressourcen oder Öffnen von Truhen – zufällig Token zu erhalten.

Import über Krypto-Wallet: Spieler können SHARDS auch direkt aus ihrer Krypto-Wallet ins Spiel importieren und dort verwenden.









SHARDS-Token haben im Spiel verschiedene Einsatzmöglichkeiten, darunter:

Verbesserung von Sammlerstats: Beim Aufwerten von Sammlerstücken muss das Attribut „Luck“ separat mithilfe von SHARDS verbessert werden.

Seltenheits-Upgrade: Erhöhen Sie die Seltenheit Ihrer Sammlerstücke, um deren Wert und Leistung zu steigern.

Verarbeitung von Rifts: Verwenden Sie SHARDS-Token zur Verarbeitung von Rifts, um die Seltenheit von Gegenständen zu erhöhen.

Kauf seltener Gegenstände: SHARDS können zum Erwerb seltener und wertvoller Gegenstände im Spiel verwendet werden.

Neuwürfeln von Item-Stats: Rüsten Sie Ihre Ausrüstung mit besseren Werten oder Kombinationen aus, indem Sie die Statistiken neu zufällig festlegen.

Handel: Als Kryptowährung können SHARDS aus dem Spiel abgezogen und auf Krypto-Börsen gehandelt werden.





Spieler können SHARDS auch über die Open Loot-Plattform in ihre persönliche Krypto-Wallet auszahlen und auf externen Börsen handeln.









Mit seiner Kombination aus immersivem Gameplay und blockchainbasierter Eigentümerschaft setzt WorldShards einen neuen Standard für die Zukunft von MMORPGs. Ob Sie gerne erkunden, kämpfen, herstellen oder handeln – dieses Spiel bietet für jeden etwas. Mit fortschreitender Entwicklung und wachsender Community hat WorldShards das Potenzial, sich als herausragender Titel im Bereich Blockchain-Gaming zu etablieren. Tauchen Sie jetzt in diese fantastische Welt ein und beginnen Sie Ihre Reise in Murrlandia!





Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungs- oder sonstige professionelle Beratung dar und sind keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.