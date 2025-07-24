Was ist Time in Force im Futures-Handel?

Es gibt fünf Arten von Aufträgen im MEXC Futures-Handel: Limit-Auftrag, Marktauftrag, Trigger-Auftrag, Trailing-Stop-Auftrag und Post-Only-Auftrag. Unter diesen ermöglichen Limit-Aufträge, Marktaufträge und Trigger-Aufträge die Einstellung von Time in Force. Time in Force bezieht sich auf die Dauer, für die ein Auftrag gültig bleibt, bevor er ausgeführt wird. Die Auswahl erfolgt basierend auf zeitlichen Parametern.









Limit-Aufträge bieten drei Time in Force-Optionen: GTC, IOC, FOK.





GTC (Good 'Til Canceled): Dieser Auftrag bleibt gültig, bis er vollständig ausgeführt oder storniert wird.





IOC (Immediate or Cancel): Falls der Auftrag nicht sofort zum angegebenen Preis ausgeführt werden kann, wird der nicht ausgeführte Teil storniert.





FOK (Fill or Kill): Falls der Auftrag nicht vollständig ausgeführt werden kann, wird er sofort in seiner Gesamtheit storniert.









Marktaufträge werden in der Regel sofort ausgeführt, aber es besteht auch die Möglichkeit, MTL (Market-to-Limit)-Aufträge zu nutzen.





MTL (Market-to-Limit): Dieser Auftrag wird als Marktauftrag aufgegeben und zum aktuellen besten Marktpreis ausgeführt. Falls der Auftrag nur teilweise ausgeführt wird, wird der verbleibende Teil storniert, und ein Limit-Auftrag wird zum gleichen Preis wie der ausgeführte Teil aufgegeben.









Trigger-Aufträge bieten drei Time in Force-Optionen: 24 Stunden, 7 Tage und langfristig.





24-Stunden-Gültigkeit: Der Trigger-Auftrag bleibt 24 Stunden lang gültig und wird danach ungültig.





7-Tage-Gültigkeit: Der Trigger-Auftrag bleibt 7 Tage lang gültig und wird danach ungültig.





Langfristige Gültigkeit: Der Trigger-Auftrag bleibt gültig, bis er entweder ausgelöst oder manuell storniert wird.



