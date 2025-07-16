Warum wurde der Meme-Token PAIN viral? 80% Rückerstattung, Prominentenunterstützung und ein internetgetriebenes Meme-Fieber





Memecoins sind zu einem einzigartigen Phänomen innerhalb des Kryptowährungsmarktes geworden, das Internetkultur mit Finanztechnologie vereint, um breite Aufmerksamkeit zu erlangen. Kürzlich hat PAIN, ein Meme-Projekt, das von der Internet-Meme-Figur „Hide the Pain Harold“ inspiriert wurde, großes Interesse auf dem Markt geweckt. Dieser Artikel taucht in die Ursprünge, die Pre-Sale-Leistung, die Herausforderungen und das zukünftige Potenzial von PAIN ein.









Die Entstehung von PAIN ist eng mit dem ungarischen Ingenieur András István Arató verknüpft, dessen Meme-Reise um 2010 begann, als er an einem Amateur-Fotoshooting teilnahm. Diese Bilder wurden von einer Stockfoto-Website gekauft und kommerziell genutzt. Im Laufe der Zeit erlangte ein bestimmtes Bild von Arató, auf dem er mit einem gezwungenen Lächeln und einem Hauch von Bitterkeit zu sehen ist, weltweite Berühmtheit. Dieses Bild wurde zum ikonischen Gesicht des „Hide the Pain Harold“-Memes, das als Symbol für erzwungene Lächeln und verborgene Frustrationen gilt. Im Jahr 2025 tat sich Arató mit dem Memeland-Team zusammen, um PAIN zu starten und das virale Meme in ein Krypto-Projekt zu verwandeln.









Der Erfolg des PAIN-Tokens ist untrennbar mit der treibenden Kraft des Promi-Einflusses verbunden. Neben der aktiven Promotion durch András István Arató selbst erregte das Projekt auch die Aufmerksamkeit anderer bekannter Persönlichkeiten. So nahm Arató im Oktober 2024 während der Binance Blockchain Week ein Foto mit Binance-Gründer Changpeng Zhao (CZ) auf. Dieses Foto wurde in den sozialen Medien viral und zog noch mehr Aufmerksamkeit auf PAIN.





Darüber hinaus verstärkte die Unterstützung von Memeland den Einfluss von PAIN erheblich. Memeland bewarb PAIN häufig über seine offiziellen Kanäle und erweiterte damit die Reichweite des Tokens. Zudem unterstützte 9GAG-Gründer Ray Chan PAIN indirekt über Memeland. In verschiedenen Events hob er die Synergie zwischen Meme-Kultur und Blockchain-Technologie hervor und setzte Humor gezielt ein, um das Projekt zu fördern.









Der Vorverkauf von PAIN zog zahlreiche Investoren an und wurde zu einem herausragenden Meilenstein im Kryptomarkt. Innerhalb von nur 48 Stunden sammelte das Projekt etwa 185,976 SOL (rund 38 Millionen USD) ein und übertraf damit bei Weitem andere beliebte Memecoins wie SLERF (ca. 10 Millionen USD) und BOME (ca. 1.8 Millionen USD), indem es 3.8-mal bzw. 21-mal deren Gesamtbeträge erreichte. Diese Leistung setzte einen neuen Rekord im Memecoin-Markt und unterstrich sowohl die Anziehungskraft der Meme-Kultur als auch die Begeisterung des Marktes für PAIN.

Um das Vertrauen der Community zu stärken, kündigte das PAIN-Team einen groß angelegten Rückerstattungsplan an. Trotz der erheblichen Mittelbeschaffung entschied sich das Team, 80% des eingenommenen Betrags an die Teilnehmer zurückzuzahlen und nur 20% für wichtige Projektanforderungen wie Liquiditätsbereitstellung, Plattform-Launches und potenzielle Listungsgebühren zu behalten. Dieser Schritt wurde als Zeichen des Engagements für die Community gewertet und zeigte eine äußerst transparente Vorgehensweise. Im Gegensatz zu vielen Meme-Projekten, die „einsammeln und verschwinden“, stärkte PAINs gemeinschaftsorientierte Strategie erheblich seine Glaubwürdigkeit und Reputation.









Die Entstehung von PAIN markiert eine tiefere Verschmelzung von Meme-Kultur mit Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Durch den globalen Einfluss von „Hide the Pain Harold“ hat sich PAIN eine starke Position im Memecoin-Markt gesichert. Der transparente Ansatz, insbesondere die Rückzahlung von 80% der eingenommenen Mittel, zeigt eine verantwortungsbewusste Haltung gegenüber der Community und verleiht dem Projekt in einem Markt, der oft von Betrug und Spekulation geprägt ist, eine hohe Glaubwürdigkeit.



