Was ist Trusta.AI? Die KI-gesteuerte Kraft, die das Vertrauensökosystem von Web3 neu gestaltet.

16. Juli 2025
0m
#Grundlagen#Branchen-Hype
Im Zuge der Web3-Revolution, die durch Blockchain-Technologie vorangetrieben wird, sind Identitätsverifizierung und Vertrauensmechanismen zu zentralen Engpässen geworden, die die Entwicklung des Ökosystems behindern. Traditionelle zentralisierte Identitätssysteme bergen Risiken wie Datenlecks, während On-Chain-Verhaltensdaten fragmentiert und ohne standardisierte Protokolle vorliegen – was zu Problemen wie „Airdrop Farming“ und „Sybil-Angriffen“ führt.

Vor diesem Hintergrund entstand Trusta.AI (ehemals Trusta Labs). Gegründet von führenden KI-Labors und Sicherheitsteams globaler Fintech-Unternehmen, nutzt Trusta.AI AI + blockchain als Kerntechnologie, um ein dezentrales Identitätsnetzwerk aufzubauen – mit dem Ziel, den Vertrauensstandard im Web3-Zeitalter neu zu definieren.

1. Trusta.AI: Durchbruch in der Vertrauenskrise von Web3


Trusta.AI wurde von einem hochqualifizierten Team gegründet, dessen Kernmitglieder aus führenden globalen Fintech-Unternehmen stammen und über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von KI-Algorithmen, Blockchain-Sicherheit und verteilten Systemen verfügen. Erste Aufmerksamkeit erlangte das Projekt durch den Gewinn des Gitcoin Open Data Hackathon und sammelte später über $3 Millionen USD an Seed-Finanzierung ein – unterstützt von führenden Blockchain-Ökosystemen wie Solana und Arbitrum. Im März 2025 kündigte Trusta.AI ein umfassendes Rebranding an und transformierte sich von einem Tool zur Identitätsverifizierung hin zu einem vollständig KI-gestützten Anbieter von Identitätsinfrastrukturen.

2. Technologische Merkmale und Architektur von Trusta.AI


Die technische Architektur von Trusta.AI ist auf Modularität und Skalierbarkeit ausgelegt. Durch die Kombination von Blockchain-Technologie, KI und maschinellem Lernen strebt das Projekt eine effiziente Identitätsverifizierung und robuste Sicherheit an.

2.1 Multi-Chain- und Multi-Agent-Unterstützung


Trusta.AI unterstützt die Identitätsverifizierung über mehrere Chains hinweg und deckt verschiedene Entitäten ab – darunter Menschen, KI-Agenten und Bots. Es ist kompatibel mit unterschiedlichen Authentifizierungsformen wie Dokumenten, biometrischen Daten und KI-Algorithmen, was den Anwendungsbereich der Identitätsverifizierung erheblich erweitert. Bisher wurden über 2.5 Millionen On-Chain-Verifizierungen auf Netzwerken wie Linea, BNB Chain und TON ausgestellt.

2.2 MEDIA-Bewertungssystem


Trusta.AI hat ein fünfdimensionales On-Chain-Bewertungsmodell namens MEDIA entwickelt, das Benutzer anhand von fünf Metriken bewertet: Kapital, Engagement, Diversität, Identitätsrechte und Loyalität. Die Bewertungsskala reicht von 0 bis 100. Dieses Modell ermöglicht eine präzise Analyse des On-Chain-Verhaltens und wird von führenden Chains wie Celestia zur Airdrop-Selektion genutzt.

2.3 Identitätsrahmen für KI-Agenten


Im KI-Zeitalter hat Trusta.AI den ersten Identitätsrahmen für KI-Agenten eingeführt. Das Projekt plant, bis Ende 2025 überprüfbare Identitäten für 1 Million KI-Agenten auszugeben und damit Herausforderungen wie „AI Intent Interaction“ und „AI Credit Scoring“ zu begegnen. Der Rahmen ermöglicht es KI-Agenten, an Fair Launches, Airdrops, Kreditvergabe und mehr teilzunehmen – und treibt so die Entwicklung einer „Code-as-Trust“-Ökonomie voran.

3. Die vier Kernprodukte des Trusta.AI-Ökosystems


3.1 TrustScan: Identitätsverifizierung und Reputationsbewertung


TrustScan bietet Sybil-Risiko-Scores, Identitätswertanalysen und Kreditbewertungen für On-Chain-Benutzer. Es richtet sich an Web3-Projekte, institutionelle Investoren und einzelne Benutzer. Mithilfe von KI und maschinellem Lernen analysiert TrustScan Rohdaten aus der Blockchain und liefert tiefgehende Reputations- und Risikoanalysen. Es ist in Gitcoin Passport integriert und unterstützt die Evaluierung dezentraler Identitäten (DID).

3.2 TrustGo: Kollaboratives Verifizierungssystem


TrustGo ist ein benutzerorientiertes Produkt mit MEDIA-basierten Analysetools zur Bewertung von Wallet-Adressen in fünf Schlüsselbereichen. Es fokussiert sich auf detaillierte On-Chain-Datenanalysen zur Verbesserung von Entscheidungen und Handelssicherheit. Aktuell werden sieben Chains unterstützt: zkSync, Starknet, Linea, Base, Scroll, Manta und Mantle.

3.3 Trusta.AI Agent: Modularer, Multi-Chain-fähiger Zertifikatsrahmen


Dieses Produkt bietet ein modulares, skalierbares Framework zur Ausstellung, Speicherung und Verifizierung digitaler Zertifikate über mehrere Chains hinweg. Es nutzt Cross-Chain-Kommunikationsprotokolle wie LayerZero oder Axelar, um die Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken zu gewährleisten.

3.4 Trusta.AI Attestation: On-Chain-Zertifizierungsdienst


Trusta.AI Attestation verifiziert Identität und Reputation über Mechanismen wie Proof of Humanity und Proof of AI Agent. Mit über 2.5 Millionen vollständig On-Chain ausgestellten Attestierungen speichert und überprüft der Dienst Nachweise mittels Smart Contracts – für maximale Transparenz und Unveränderlichkeit.


4.Was ist TA? Welche Funktion erfüllt es?


Der TA-Token ist das zentrale Element des Trusta.AI-Ökosystems, mit einem maximalen Gesamtangebot von 1 Milliarde Token. Innerhalb des Identitätsnetzwerks erfüllt TA die folgenden Schlüsselrollen:

1) Teilnehmer, die im Trusta.AI-Ökosystem Dienste anbieten möchten, müssen eine bestimmte Menge TA hinterlegen. Je nach Rolle gelten unterschiedliche Mindestanforderungen.

2) TA fungiert als Zahlungsmittel im Trusta-Ökosystem und ermöglicht den Werttransfer zwischen verschiedenen Teilnehmern.

3) Inhaber von TA-Token können an der Governance des Trusta.AI-Ökosystems teilnehmen. Sie stimmen über die zukünftige Ausrichtung von Trusta.AI und strategische Initiativen ab, um echte Community-Autonomie zu gewährleisten.

4) Mit dem bevorstehenden Start des Trusta.AI-Mainnets wird TA als Gas-Token verwendet und übernimmt eine zentrale Rolle bei der Abwicklung von Transaktionen und Dienstleistungen – für einen stabilen und effizienten Mainnet-Betrieb.

5. Entwicklungs-Roadmap


Q1 2025: Vollständige KI-Integration: Integration mit Virtual & AI16Z’s Eliza OS und Veröffentlichung des ersten KI-verifizierbaren Identitätsnachweises.
Q2–Q3 2025: KI + Krypto-Identitätsdienste: Start von KI-Agenten-Diensten und Entwicklung eines KI-basierten Kreditbewertungssystems.
Q4 2025: KI + dezentrales Identitätsnetzwerk: Start des Trusta.AI-Mainnets mit vollständiger Token-Ökonomie.

Da Blockchain und künstliche Intelligenz zunehmend verschmelzen, ist die Zukunft der digitalen und KI-gestützten Wirtschaft vielversprechend. Die Technologien und Dienste von Trusta.AI im Bereich Identitätsverifizierung und Kreditbewertung sind bereit für eine breite Anwendung in verschiedenen Bereichen der digitalen Ökonomie. Insbesondere der Identitätsrahmen für KI-Agenten könnte zu einer grundlegenden Infrastruktur der KI-Ökonomie werden und deren weiteres Wachstum entscheidend vorantreiben.

