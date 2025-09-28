Was ist das Long/Short-Verhältnis? Wie kann man die Long/Short-Verhältnis-Daten im Futures-Handel einsehen?





BSL bezieht sich auf Long/Short-Abschlussdaten. Derzeit unterstützen auf der MEXC-Plattform sowohl Candlestick-Charts als auch Liniendiagramme im Futures-Handel die Anzeige historischer Auftragsdaten für Long/Short-Verhältnisse. Im Futures-Handel nehmen Benutzer Long- oder Short-Positionen basierend auf ihrem eigenen Urteil ein. Long/Short-Verhältnis-Daten werden im Kryptowährungshandel häufig verwendet, um Markttrends zu bewerten und Handelsentscheidungen zu leiten.









Im Krypto- Futures-Handel bezeichnet das Long/Short-Verhältnis den Anteil der Trades, die Long-Positionen (bullisch) halten, im Vergleich zu denen, die Short-Positionen (bärisch) halten, innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Eine Long-Position bezieht sich auf eine Position, die mit der Erwartung eingegangen wird, dass der Preis steigt, während sich eine Short-Position auf eine Position bezieht, die mit der Erwartung eingegangen wird, dass der Preis fällt.





Das Long/Short-Verhältnis wird häufig verwendet, um die Marktstimmung und Trends zu messen. Wenn der Anteil der Long-Positionen höher ist als der der Short-Positionen, deutet dies auf eine bullische Marktstimmung hin und kann einen Aufwärtstrend der Preise anzeigen. Umgekehrt, wenn der Anteil der Short-Positionen höher ist als der der Long-Positionen, spiegelt dies eine bärische Stimmung wider und kann auf einen Abwärtstrend hindeuten.





Dieses Verhältnis dient als ein wichtiger technischer Indikator, der das Echtzeit-Gleichgewicht von Kauf- und Verkaufsdruck am Markt widerspiegelt. Durch die Analyse des Volumens aktiver Kauf- und Verkaufsaufträge zusammen mit Kapitalflüssen können Händler die tatsächliche Angebots-Nachfrage-Dynamik und potenzielle Preistrends besser verstehen.





MEXC stellt Long/Short-Verhältnis-Daten über mehrere Dimensionen bereit. Für weitere Details siehe: Futures-Datenanalyse.













Der Zugriff auf Long/Short-Verhältnis-Daten ermöglicht es Händlern, einen umfassenderen Blick auf den Markt zu gewinnen:





Marktstimmung einschätzen: Schnell erkennen, ob der Markt bullisch oder bärisch tendiert, und so vermeiden, blind Trends zu folgen.

Handelsentscheidungen unterstützen: In Kombination mit In Kombination mit Candlestick-Mustern und Handelsvolumen kann das Verhältnis Kauf- oder Verkaufssignale bestätigen.

Risikomanagement: In Zeiten extremer Stimmung hilft es, potenzielle Umkehrungsrisiken zu identifizieren und die Wahrscheinlichkeit zu verringern, in ungünstigen Positionen gefangen zu sein.

Strategieoptimierung: Ob im kurzfristigen oder langfristigen Handel – das Long/Short-Verhältnis dient als wertvoller Referenzindikator, um die Konsistenz und Zuverlässigkeit von Handelsstrategien zu verbessern.





Durch das Verstehen und Anwenden des Long/Short-Verhältnisses können Händler nicht nur ein klareres Bild der allgemeinen Marktdynamik gewinnen, sondern auch ihre Erfolgsquote in volatilen Bedingungen verbessern.









Für das beste Benutzererlebnis empfehlen wir, die Long/Short-Verhältnis-Daten von MEXC auf der offiziellen MEXC-Website zu prüfen.





Futures und klicken Sie dann unten auf Futures-Übersicht. Melden Sie sich auf der offiziellen MEXC-Website an. Wählen Sie im oberen Menüund klicken Sie dann unten auf









Klicken Sie anschließend unter Futures Big Data auf Mehr anzeigen, um das Daten-Dashboard zu öffnen.









Auf der Seite Big Data für Futures können Sie die spezifischen Daten auswählen und einsehen, die Sie interessieren.

















Long vs. Short-Stärke: Bietet eine klare Sicht auf die relative Stärke zwischen Käufern und Verkäufern am Markt und hilft Händlern, die potenzielle Preisrichtung einzuschätzen.

Kapitalflussanalyse: Verfolgt Großaufträge sowie Kapitalzuflüsse/-abflüsse, um die Absichten großer Marktteilnehmer zu identifizieren.

Trendbestätigungs-Tool: Wird zusammen mit Preisbewegungen verwendet, um die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit des aktuellen Trends zu überprüfen.

Einstiegszeitpunkt: Durch Beobachtung von Veränderungen in den Long/Short-Verhältnis-Daten können Händler optimale Ein- und Ausstiegsgelegenheiten identifizieren.













Wenn der BSL eine deutliche Stärkung der Kaufkraft anzeigt, begleitet von steigendem Handelsvolumen, deutet dies oft auf eine höhere Wahrscheinlichkeit von Preissteigerungen hin.









Wenn die Long/Short-Daten zunehmenden Verkaufsdruck und Kapitalabflüsse zeigen, signalisiert dies ein potenzielles Risiko von Preisrückgängen.









In einem Aufwärtstrend sollten die Long/Short-Daten eine anhaltende Dominanz der Käufer widerspiegeln. In einem Abwärtstrend sollte die Verkaufskraft die Kontrolle behalten.









Wenn der Preis neue Höchststände erreicht, während die Long/Short-Daten eine schwächer werdende Käuferstärke zeigen, kann dies auf eine bevorstehende Trendwende hinweisen.





Durch die effektive Anwendung von Long/Short-Daten können Händler die Marktdynamik besser einschätzen und die Genauigkeit ihrer Handelsentscheidungen verbessern. Es wird empfohlen, Long/Short-Daten mit anderen technischen Indikatoren und Fundamentalanalysen zu kombinieren, um ein umfassendes Handelsframework aufzubauen.









