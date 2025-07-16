Was ist StakeStone (STO)? Ein tiefer Einblick in die Ertragsmaximierung dieser Cross-Chain-Liquiditätsplattform





In der Kryptobranche gelten Liquidität und Rendite häufig als widersprüchliche Ziele. StakeStone bietet jedoch eine innovative Lösung: Als Cross-Chain-Liquiditätsinfrastruktur nutzt es seinen nativen Token STO, um diesen Zielkonflikt aufzulösen – und ermöglicht gleichzeitig hohe Liquidität und optimierte Erträge. Dieser Artikel beleuchtet die zentralen Funktionen von StakeStone und zeigt auf, wie das Protokoll die Definition von Liquidität im Bereich digitaler Vermögenswerte neu gestaltet.









StakeStone ist eine moderne Cross-Chain-Liquiditätsinfrastruktur, die mit STONE und SBTC zwei Vermögenswerte einführt, welche liquide Versionen von ETH bzw. BTC darstellen. Durch die Unterstützung eines dynamischen Staking-Netzwerks löst StakeStone den Zielkonflikt zwischen gesperrten Assets und Liquidität, wie er in traditionellen Staking-Modellen häufig auftritt. Die Plattform bietet derzeit drei Hauptformen liquider Vermögenswerte an:

STONE ETH: Eine zinsbringende, liquide ETH-Variante

SBTC: Ein omnichain-fähiger, liquider BTC-Vermögenswert

STONEBTC: Eine renditegenerierende BTC-Version





Im Gegensatz zu anderen Staking-Protokollen ermöglicht StakeStone den Benutzern, ihre Mittel jederzeit und auf jeder unterstützten Blockchain abzuheben – ohne Sperrfrist. Damit wird echte Cross-Chain-Liquidität erreicht.









StakeStone offers innovative solutions to four major pain points in the crypto market:

1）Zielkonflikt zwischen Asset-Lockup und Liquidität: Beim traditionellen Staking müssen Benutzer sich zwischen Rendite und Liquidität entscheiden. StakeStone ermöglicht beides gleichzeitig.

2）Fragmentierte Liquidität: StakeStone aggregiert verschiedene LRT-Pools, was die Benutzererfahrung deutlich vereinfacht.

3）Herausforderungen für Layer-2- und EVM-kompatible Chains: StakeStone unterstützt aufstrebende L2s und Blockchains dabei, ETH-Liquidität anzuziehen.

4）Komplexität der Entwicklerintegration: StakeStone vereinfacht den Integrationsprozess von Liquid-Restaking-Tokens (LRTs) für Entwickler erheblich.





Seit dem Start seines Testnets im Juli 2023 hat StakeStone erhebliche Fortschritte erzielt, darunter über 310,000 ETH (ca. $870 Millionen) an Total Value Locked (TVL), 96,000 onboardete Benutzer und eine erfolgreiche Integration mit mehr als 10 Protokollen.









Als nativer Governance-Token des StakeStone-Ökosystems erfüllt STO mehrere Funktionen:

1）Governance: Inhaber können über wichtige Vorschläge abstimmen, die die Weiterentwicklung der Plattform beeinflussen.

2）Erhöhte Renditen: Durch das Sperren von STO erhalten Benutzer veSTO, womit sie von höheren Renditen profitieren können.

3）Saisonaler Reset-Mechanismus: Sichert eine faire Governance, indem verhindert wird, dass Langzeitinhaber dauerhaft die Entscheidungsprozesse dominieren.

4）Zugang zu Reserve-Assets durch Swap und Burn: Bietet nachhaltigen Wert für STO-Inhaber.

5）Cross-Chain-Interoperabilität: Nahtlose Nutzung über mehrere Blockchains hinweg.

6）Höhere Kapitaleffizienz: Passives Einkommen erzielen, ohne auf Liquidität verzichten zu müssen.





Die Anwendungen von StakeStone umfassen STONE-Fi (ein Cross-Chain-Liquiditätsmarktplatz), LiquidityPad (eine Cross-Chain-Launchplattform für Liquidität) und Stone.Pay (eine innovative DeFi-Zahlungslösung) und bieten den Benutzern umfassende Werkzeuge für das Liquiditätsmanagement.









Im Vergleich zu Liquid-Staking-Diensten wie Lido und Rocket Pool bietet StakeStone mehrere zentrale Vorteile:

1）Umfassende Cross-Chain-Lösung: Vereint Liquid Staking, Cross-Chain-Interoperabilität und Renditeoptimierung in einem System.

2）Multi-Asset-Unterstützung: Unterstützt sowohl ETH als auch BTC und bietet damit diversifizierte Liquiditätsoptionen.

3）Modulare Architektur: Erlaubt eine flexible Anpassung der zugrunde liegenden Strategien, ohne dass sich dies auf die STO-Bestände der Benutzer auswirkt.

4）Nahtloses Cross-Chain-Erlebnis: Benutzer können Assets blockchainübergreifend verwenden, während die zugrunde liegende Rendite erhalten bleibt.

5）Optimierte Renditestrategien: Die Plattform maximiert automatisch die Erträge, ohne dass ein aktives Eingreifen der Benutzer erforderlich ist.

6）Tiefe Ökosystemintegration: Strategische Partnerschaften mit aufstrebenden Ökosystemen wie Berachain, Linea, Monad und Plume.

7）Innovatives Governance-Modell: Setzt auf Gauge-basiertes Voting mit saisonalen Resets, um einen fairen Entscheidungsprozess zu gewährleisten.









StakeStone definiert Liquidität in der Krypto-Welt neu – dank seiner innovativen Cross-Chain-Infrastruktur. Durch die Kombination von Liquiditätszugang und Renditemaximierung bieten STO und SBTC den Benutzern einen einzigartigen Mehrwert. Mit der fortschreitenden Ausweitung von DeFi über mehrere Blockchains hinweg ist StakeStone bestens positioniert, um eine Schlüsselrolle bei der Vernetzung von Blockchain-Ökosystemen zu übernehmen.



