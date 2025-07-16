Was ist Space and Time (SXT)? Neugestaltung des Blockchain-Ökosystems für Datenspeicherung und -verarbeitung

Im Blockchain-Ökosystem stellen Datenspeicherung und -verarbeitung seit Langem Engpässe dar, die die Skalierbarkeit und Weiterentwicklung von Anwendungen einschränken. Mit dem fortlaufenden Wachstum dezentraler Anwendungen ( dApps ) und Smart Contracts wird der Bedarf an einer effizienten, sicheren und skalierbaren Dateninfrastruktur für Blockchains immer dringlicher. Space and Time (SXT) wurde entwickelt, um genau diese Herausforderung zu lösen – mit einer leistungsstarken, skalierbaren Web3-Datenplattform, die auf Zero-Knowledge-(ZK)-Beweisen basiert. Das Protokoll bietet robuste Funktionen zur Datenspeicherung, Abfrage und Analyse, die speziell auf dezentrale Anwendungen zugeschnitten sind. Durch seinen bahnbrechenden Technologie-Stack ermöglicht Space and Time die Echtzeitabfrage und effiziente Verarbeitung von Blockchain-Daten – und bietet damit eine bislang unerreichte Infrastrukturunterstützung für Entwickler im dezentralen Ökosystem.





Space and Time (SXT) ist nun offiziell auf MEXC gelistet und für den Futures -Handel verfügbar. Gleichzeitig können Benutzer die MEXC-Airdrop+ -Eventseite besuchen, um am SXT-Airdrop teilzunehmen und zusätzliche Belohnungen zu verdienen!







Space and Time bietet den ersten SQL-kompatiblen Zero-Knowledge-Coprozessor (ZK-Coprozessor), der effiziente, überprüfbare Datenabfragen direkt innerhalb von Blockchain-Smart-Contracts ermöglicht. Zu den Hauptfunktionen gehören:





ZK-basierte SQL-Abfragen: Entwickler können SQL-Abfragen über Smart Contracts stellen, und Space and Time verifiziert und liefert die Ergebnisse mithilfe von Zero-Knowledge-Beweisen – für Genauigkeit und Vertraulichkeit.

Antwortzeiten unter einer Sekunde: Der ZK-Coprozessor erzeugt Proofs innerhalb jedes Blockzyklus und ermöglicht so Interaktionen in Echtzeit – ein Durchbruch gegenüber der herkömmlichen Latenz und den hohen Kosten in Blockchains.

Cross-Chain-Datenunterstützung: Die Plattform unterstützt nicht nur Einzelkettenabfragen, sondern auch die verifizierte Datennutzung über mehrere Chains hinweg – für echte Interoperabilität im Multichain-Ökosystem.









Space and Time stellt zusätzlich eine dezentrale Datenplattform bereit, die Blockchain-Daten über mehrere Netzwerke hinweg indexiert und abfragt. Entwickler können über die Web3 Data API in Echtzeit auf Daten führender Chains zugreifen, darunter Ethereum, ZKsync, Bitcoin, Polygon, Sui und Avalanche.





Echtzeit-Datenzugriff: Entwickler können live indexierte Daten aus verschiedenen Chains abrufen – ideal für den Aufbau datenreicher dezentraler Anwendungen.

Minimale Vertrauensannahmen: Alle Abfragen werden durch den ZK-Coprozessor validiert – für Datenintegrität und Sicherheit ohne zentrale Vermittler.

Chainlink-Integration: Die native Integration mit Chainlink ermöglicht die nahtlose Übertragung verifizierter Abfrageergebnisse auf die Blockchain – und stärkt Transparenz und Vertrauen im gesamten dApp-Ökosystem.









AI Studio ist ein bahnbrechendes Tool innerhalb von Space and Time, das es Entwicklern ermöglicht, SQL-Abfragen und Daten-Dashboards auf Basis natürlicher Sprache zu erstellen. Ob einfache Datenbankabfragen oder komplexe Analysen – AI Studio automatisiert die Generierung und Visualisierung von SQL.





Prompt-to-SQL: Mit einfachen Eingaben in natürlicher Sprache können Benutzer komplexe SQL-Abfragen erstellen – ganz ohne tiefgehende technische Kenntnisse. Das senkt die Einstiegshürden erheblich.

Automatisierte Daten-Dashboards: AI Studio erstellt außerdem automatisch Dashboards auf Grundlage der Abfrageergebnisse und unterstützt Entwickler dabei, Daten schnell zu interpretieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.













Space and Time ist darauf ausgelegt, die Effizienz der Datenverarbeitung zu maximieren und typische Engpässe bei Speicherung und Rechenleistung in Blockchain-Anwendungen zu überwinden. Durch die Trennung von Datenspeicherung und Berechnung sowie den Einsatz von Off-Chain-Computing bietet Space and Time deutlich schnellere Datenverarbeitungszeiten als herkömmliche Blockchains.









Die Plattform wurde mit Fokus auf Skalierbarkeit entwickelt und unterstützt unterschiedlichste Anwendungsfälle – von kleinen dezentralen Anwendungen (dApps) bis hin zu groß angelegten Unternehmenssystemen. Mit wachsendem Datenvolumen sorgt die Plattform durch Node-Erweiterung und optimierte Speicher- und Rechenmethoden für gleichbleibend hohe Leistung.









Space and Time setzt auf fortschrittliche Sicherheitstechnologien, darunter quantenresistente Verschlüsselung und Zero-Knowledge-Beweise, um Daten bei Speicherung, Verarbeitung und Übertragung zu schützen. Mithilfe von ZK-Proofs kann die Plattform die Richtigkeit von Daten validieren, ohne deren Inhalt offenzulegen – für maximale Sicherheit und Privatsphäre dezentraler Anwendungen.









Die leistungsstarke Architektur von Space and Time ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl dezentraler Sektoren. Hier sind einige repräsentative Anwendungsbeispiele:









Im DeFi-Bereich unterstützt Space and Time dezentrale Börsen (DEXs), Kreditprotokolle und Derivatemärkte mit effizienter Datenspeicherung und Rechenleistung. Die Architektur mit geringer Latenz und hohem Durchsatz ermöglicht Echtzeit-Preis-Orakel, Risikomanagementlösungen und Liquiditätsoptimierung für DeFi-Anwendungen.









Für den NFT- und Metaverse-Sektor bietet Space and Time leistungsstarke Speicher- und Rechenkapazitäten, mit denen Entwickler große Mengen digitaler Vermögensdaten verwalten können. Die Plattform unterstützt außerdem Cross-Chain-Dateninteraktionen und bietet nahtlose Datendienste für Multi-Chain-NFT-Anwendungen und virtuelle Welten.









Durch die Nutzung der Rechenleistung und On-Chain-Datenfunktionen von Space and Time können Unternehmen ein transparenteres und besser nachvollziehbares Lieferkettenmanagement umsetzen. Die Plattform ermöglicht es mehreren Beteiligten, Lieferkettendaten sicher und effizient gemeinsam zu nutzen und zu verarbeiten – für mehr Transparenz und operative Effizienz entlang der gesamten Chain.









Für unternehmensspezifische Anwendungen bietet Space and Time ein hochskalierbares Framework für Datenverarbeitung und -speicherung, das Echtzeit-Datenanalysen und -verarbeitung in großem Maßstab unterstützt. Ob Speicherung, Analyse oder Live-Berechnung – die Plattform bietet zuverlässige und leistungsstarke Unterstützung, die auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten ist.









Der Space and Time (SXT)-Token ist jetzt auf der MEXC-Plattform gelistet. Sie können teilnehmen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:





1) Öffnen Sie die MEXC-App oder die offizielle Website und melden Sie sich an

2) Geben Sie in die Suchleiste „SXT“ ein und wählen Sie das SXT- Futures-Handelspaar

3) Wählen Sie Ihren Ordertyp aus, geben Sie Menge und Preis ein und schließen Sie Ihren Handel ab





Space and Time gestaltet die Verarbeitung von Blockchain-Daten grundlegend neu – durch eine innovative dezentrale Plattform für Datenspeicherung und -verarbeitung. Durch die nahtlose Integration von Off-Chain-Computing, effizienter Datenspeicherung und quantensicherer Technologie überwindet Space and Time nicht nur die bisherigen Grenzen der Blockchain-Speicherung und -Rechenleistung, sondern bietet auch eine robuste Infrastruktur für dezentrale Anwendungen. Mit fortlaufender Optimierung und wachsenden Partnerschaften ist Space and Time bereit, eine zentrale Rolle in Bereichen wie DeFi, NFTs und dem Metaverse zu übernehmen.



