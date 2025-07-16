Was ist SOON? Eine Solana-VM-Rollup-Lösung zum Aufbau eines leistungsstarken Cross-Chain-Ökosystems

Mit der zunehmenden Verbreitung der Blockchain-Technologie stoßen traditionelle Layer-1-Netzwerke zunehmend an ihre Grenzen – bedingt durch die Anforderungen hochfrequenter Transaktionen und komplexer dezentraler Anwendungen. Zwar wurden mit Layer-2-Skalierungslösungen wie Optimism und zkSync Ansätze entwickelt, um diese Einschränkungen zu überwinden, jedoch begrenzt ihre Abhängigkeit von der Ethereum Virtual Machine (EVM) häufig die Gesamtleistung und Skalierbarkeit.





SOON verfolgt einen bahnbrechenden Ansatz, indem es die Solana Virtual Machine (SVM) in eine Layer-2-Architektur integriert. Diese innovative Lösung ermöglicht eine deutlich höhere Transaktionskapazität, geringere Latenzzeiten und verbesserte Skalierbarkeit – und ebnet damit den Weg für die nächste Generation dezentraler Cross-Chain-Ökosysteme.









SOON ist eine leistungsstarke Rollup-Lösung, die auf der Solana Virtual Machine (SVM) basiert und darauf ausgelegt ist, Herausforderungen in den Bereichen Skalierbarkeit, Interoperabilität und Nutzererfahrung durch eine modulare Architektur zu bewältigen. Anstatt sich auf das Solana-Ökosystem zu beschränken, bringt SOON seine leistungsfähige Ausführungsumgebung auch auf andere Layer-1-Blockchains wie Ethereum und BNB Chain und bietet Entwicklern eine plattformübergreifende, kompatible und einfach zu implementierende Blockchain-Entwicklungsplattform.









Die zentralen Angebote von SOON umfassen:





SOON Mainnet: Ein universell einsetzbares Layer-2-Netzwerk auf Ethereum, das eine entkoppelte SVM als Ausführungsschicht verwendet.

SOON Stack: Ein Satz von Infrastrukturtools, der die Bereitstellung von SVM-basierten Layer-2-Lösungen auf jeder Layer-1-Blockchain ermöglicht.

InterSOON: Ein Cross-Chain-Messaging-Protokoll auf Basis von Hyperlane, das nahtlose Interaktionen zwischen verschiedenen Blockchains ermöglicht.













Eine der innovativsten Neuerungen von SOON ist das entkoppelte SVM-Framework. Traditionell ist die Solana Virtual Machine (SVM) fest in die Solana-Blockchain integriert. SOON hingegen extrahiert die SVM und modularisiert sie zu einer eigenständigen, flexibel einsetzbaren Komponente. Dadurch können Entwickler SVM-basierte Anwendungen auf jeder kompatiblen Blockchain bereitstellen und ausführen – nicht nur im Solana-Ökosystem. Durch die Entkopplung der SVM erhöht SOON erheblich deren Vielseitigkeit und fördert die Interoperabilität zwischen Blockchains – und bietet Entwicklern eine breitere und flexiblere Entwicklungsumgebung.









Durch die Nutzung der parallelen Verarbeitungsfähigkeiten der SVM bietet SOON eine hohe Transaktionsrate und geringe Latenzzeiten. Damit eignet es sich besonders für leistungsintensive Anwendungen wie DeFi , Gaming und KI









Dank des InterSOON-Protokolls ermöglicht SOON eine nahtlose Cross-Chain-Kommunikation und -Nachrichtenübertragung. Ob SOON Mainnet, SOON Stack oder andere Layer-1-Blockchains – InterSOON gewährleistet reibungslose Interaktionen zwischen Netzwerken und bietet den Benutzern ein konsistentes Erlebnis über verschiedene Ökosysteme hinweg. Diese Form der Interoperabilität erhöht die Flexibilität und Skalierbarkeit und trägt zu einem stärker vernetzten und florierenden Blockchain-Ökosystem bei.









Das SOON-Projekt verfolgt eine modulare Architektur, die aus drei zentralen Komponenten besteht: SOON Mainnet, SOON Stack und InterSOON. SOON Mainnet dient als universelle Layer-2-Lösung und bietet eine leistungsstarke Ausführungsumgebung. SOON Stack ist ein Set interoperabler Tools, das die Bereitstellung und den Betrieb von SVM-basierten Layer-2-Netzwerken auf jeder beliebigen Layer-1-Blockchain unterstützt. InterSOON fungiert als Cross-Chain-Messaging-Protokoll und gewährleistet eine nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken. Dieses modulare Design verleiht dem SOON-Projekt außergewöhnliche Flexibilität und Skalierbarkeit und ermöglicht eine effektive Anpassung an sich verändernde Marktanforderungen.













Token-Name: SOON

Ursprüngliches Gesamtangebot: 1 Milliarde

Jährliche Inflationsrate: 3%









Community – 51%: Verteilt durch faire Ausgabe und Belohnungen für langfristige Unterstützer.

Ökosystem – 25%: Für das Wachstum des Ökosystems und Partnerschaften vorgesehen.

Airdrops & Liquidität – 8%: Zur Gewinnung neuer Nutzer und zur Bereitstellung von Börsenliquidität.

Stiftung/Schatzkammer – 6%: Reserviert für langfristige Nachhaltigkeit und Projektbetrieb.

Team & Hauptbeitragende – 10%: Belohnungen für das Kernteam und frühe Mitwirkende.













Governance: Inhaber können an wichtigen Governance-Entscheidungen auf dem SOON Mainnet und innerhalb des SOON Stack teilnehmen, darunter Protokoll-Upgrades, Ressourcenverteilung und Anreizmechanismen.

Ökosystem-Anreize: Fördert Innovation und Beteiligung, indem Entwickler und Projekte innerhalb des Ökosystems belohnt werden.

Staking: Das Staken von SOON stärkt die Netzwerksicherheit. Staker erhalten eine jährliche Rendite von 3%.









SOON bietet eine leistungsstarke und skalierbare Layer-2-Lösung durch seine entkoppelte SVM-Architektur, parallele Verarbeitung, Multi-Chain-Unterstützung und flexible modulare Struktur. Die innovative Tokenverteilung und die gemeinschaftsgetriebene Governance bringen neue Dynamik ins Blockchain-Ökosystem. Mit wachsender Unterstützung weiterer Layer-1-Netzwerke und fortschreitender technologischer Reife ist SOON gut aufgestellt für eine breitere Akzeptanz und einen größeren Einfluss im Blockchain-Bereich.





Während sich SOON weiterentwickelt, sorgt die Partnerschaft mit der führenden globalen Börse MEXC für zusätzlichen Schwung. MEXC ist bekannt für niedrige Handelsgebühren, ultraschnelle Transaktionen, breite Asset-Abdeckung und hohe Liquidität und genießt weltweit das Vertrauen der Anleger. Dank ihres Gespürs für aufstrebende Projekte und umfassender Unterstützung ist die Plattform ein fruchtbarer Boden für vielversprechende Blockchain-Innovationen.





Derzeit ist SOON sowohl im Spot - als auch im Futures -Handel auf MEXC verfügbar. Sie können den Token mit besonders niedrigen Gebühren handeln – folgen Sie einfach diesen Schritten:





1) Melden Sie sich in der MEXC-App oder auf der offiziellen Website an

2) Geben Sie „SOON“ in die Suchleiste ein und wählen Sie Spot- oder Futures-Handel

3) Wählen Sie den Auftragstyp, geben Sie Menge und Preis ein und erteilen Sie den Auftrag





Zusätzlich zum Spot-Handel sollten Sie das SOON-Airdrop-Event auf der MEXC Airdrop+ -Seite nicht verpassen – nehmen Sie teil und sichern Sie sich die Chance auf spannende Belohnungen!





Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle, buchhalterische oder andere Dienstleistungen dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. MEXC übernimmt keine Verantwortung für Investitionsentscheidungen der Benutzer.



