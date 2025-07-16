Was ist Side Protocol? Ein Leitfaden zur neuen Finanzinfrastruktur von Bitcoin

Im Blockchain-Bereich gilt Bitcoin seit langem als Fundament der dezentralen Finanzwelt. Mit der weltweit wachsenden Nachfrage nach vielfältigeren Finanzanwendungen stoßen jedoch Skalierbarkeit und FuIm Blockchain-Bereich gilt Bitcoin seit langem als Fundament der dezentralen Finanzwelt. Mit der weltweit wachsenden Nachfrage nach vielfältigeren Finanzanwendungen stoßen jedoch Skalierbarkeit und Fu
Im Blockchain-Bereich gilt Bitcoin seit langem als Fundament der dezentralen Finanzwelt. Mit der weltweit wachsenden Nachfrage nach vielfältigeren Finanzanwendungen stoßen jedoch Skalierbarkeit und Funktionalität von Bitcoin zunehmend an ihre Grenzen. Genau hier setzt Side Protocol an. Side bringt eine revolutionäre Erweiterungslösung für das Bitcoin-Ökosystem und eröffnet Entwicklern und Nutzern neue Möglichkeiten – mit dem Ziel, BTC zu einer wirklich globalen, souveränen Währung weiterzuentwickeln.

1. Was ist Side Protocol?


Side Protocol ist eine Bitcoin-Scaling-Lösung und die erste Layer-1-Blockchain mit Delegated Proof of Stake (dPoS), die vollständig mit Bitcoin kompatibel ist. Das Protokoll wurde entwickelt, um die zukünftige Entwicklung des Bitcoin-Finanzökosystems voranzutreiben – durch die Kombination von Bitcoins Sicherheit mit der Skalierbarkeit leistungsstarker Netzwerke und der Bereitstellung einer neuen Infrastruktur für die Entwicklung dezentraler Anwendungen (dApps). Ziel von Side Protocol ist es, Milliarden von Nutzern weltweit anzusprechen und BTC dabei zu unterstützen, sich als weltweit anerkannte Mainstream-Währung zu etablieren.

Kernfunktionen von Side Protocol:
  • Vollständige Kompatibilität mit Bitcoin-Assets, sodass BTC ohne Cross-Chain-Bridges zirkulieren kann.
  • dPoS-Konsensmechanismus für eine effiziente, sichere und skalierbare On-Chain-Governance.
  • Modulare Architektur mit flexibler Skalierbarkeit, die Entwicklern den Aufbau vielfältiger Anwendungen wie DeFi, Zahlungsverkehr und Vermögensverwaltung erleichtert.
  • Bitcoin-zentrierte Internetinfrastruktur, ausgelegt auf die weltweite Nutzung durch Milliarden von Menschen.
Mit Side Protocol entwickelt sich Bitcoin von einem reinen Wertspeicher zu einer tragenden Säule eines umfassenden Finanzökosystems.

2. Was ist der SIDE-Token?


Im Ökosystem von Side Protocol dient BTC zwar als primärer Vermögenswert in allen Produkten, jedoch ist SIDE der native Utility-Token des Protokolls und spielt eine zentrale Rolle im Netzwerk. Seine Hauptfunktionen umfassen::


2.1 Wertabschöpfungsmechanismus


Als finanzielle Erweiterungsschicht für Bitcoin verfügt Side Protocol über ein klares Einnahmemodell. Gebühren, die durch Produkte wie Side Finance, Side Chain, Side Hub, Side Bridge, die native DEX sowie zukünftige Anwendungen generiert werden, nutzt das Protokoll regelmäßig, um SIDE-Token zurückzukaufen und zu verbrennen. Dieser deflationäre Mechanismus erhöht kontinuierlich die Knappheit und den Wert von SIDE.

2.2 Zahlung von Transaktionsgebühren


Im Side-Netzwerk können Benutzer neben BTC auch SIDE-Token zur Zahlung von Transaktionsgebühren verwenden. Alle Netzwerkaktionen – wie Überweisungen oder das Ausführen von Smart Contracts – verursachen Gebühren. Diese werden verwendet, um Node-Teilnehmer zu belohnen und um Spam-Transaktionen sowie Denial-of-Service-Angriffe zu verhindern, wodurch die Sicherheit und Stabilität des Netzwerks gewährleistet bleibt.

2.3 Staking und Netzwerksicherheit


Die Side Chain ist ein zentrales Element der Architektur von Side Protocol und basiert auf einem permissionless Proof-of-Stake-(PoS)-Mechanismus mit nativer Delegationsunterstützung. Benutzer können ihre SIDE-Token an Validator-Nodes delegieren, um Staking-Belohnungen zu verdienen und gleichzeitig aktiv zur Sicherheit und Stabilität des Netzwerks beizutragen.

2.4 On-Chain-Governance


Inhaber von SIDE haben das Recht, sich an der dezentralen Governance des Protokolls zu beteiligen. Dazu gehört das Abstimmen über wichtige Entscheidungen im Netzwerk – wie etwa die Anpassung von Protokollparametern, System-Upgrades oder die Verwendung von Treasury-Mitteln. Durch die SIDE-Token erhält die Community echte Kontrolle über die zukünftige Entwicklung von Side Protocol.

3. So erhalten Sie SIDE-Token: Airdrop und Verteilungsquote


Bereits im November 2024 startete Side Protocol das Genesis Drop Event – die erste Tokenverteilungsinitiative, um frühe Benutzer, Entwickler und Partner zu belohnen.

Laut offiziellen Angaben von Side Protocol wurden bei diesem Event insgesamt 100 Millionen SIDE-Token als Airdrop verteilt. Die konkreten Verteilungsquoten sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Kategorie
Verteilungsquote
Kriterien
Hinweise
Aktive Bitcoin-Benutzer
30%
Netzwerkgebühren-Ausgaben > 0.005 BTC
Begrenzung auf 50.000 Adressen, 600 SIDE pro Adresse
NFT-Community-Mitglieder
10.50%
Eingeladene Mitglieder von NFT-Communities
Deckt BTC-, Cosmos-, Solana- und Ethereum-Ökosysteme ab
ATOM-Staker
15%
Benutzer, die ATOM im Cosmos-Ökosystem gestakt haben
Einschließlich Hydro-Nutzer
Testnet-Insider
32%
Benutzer, die Testnet-Aufgaben abgeschlossen und Adressen eingereicht haben
Aufgeteilt in 11 Belohnungsstufen, kein FCFS-Prinzip
Validatoren & Bridge-Betreiber
Zugewiesene Belohnungen
Aktive Teilnahme an Testnet-Nodes und Cross-Chain-Bridge-Betrieb
Kommunikation über Discord erforderlich, manuelle Verteilung
Public-Goods-Beitragende
1%
Teilnehmer, die AEZ-Projekte für Public Goods unterstützen
Einschließlich DoraHacks-Spender, Wähler und DORA-Staker
Teilnehmer an Social Events
5%
Social-Whitelist-Events
Details folgen

Side Protocol definiert die Möglichkeiten von On-Chain-Anwendungen auf Bitcoin völlig neu. Im Zentrum steht der SIDE-Token – eine treibende Kraft, die nicht nur Governance- und Beteiligungsrechte innerhalb des Netzwerks verkörpert, sondern auch erhebliches Wertsteigerungspotenzial bietet. Der Genesis Drop ist mehr als nur ein Airdrop – er ist eine Chance, als früher Mitgestalter Teil des Side-Ökosystems zu werden.



Als erste dPoS-Layer-1-Blockchain, die vollständig mit Bitcoin kompatibel ist, erweitert Side Protocol nicht nur die Anwendungsgrenzen von Bitcoin, sondern schafft auch eine leistungsstarke, sichere und dezentralisierte Finanzinfrastruktur für Benutzer weltweit. Durch Mechanismen wie Wertabschöpfung, Netzwerkanreize und Governance-Teilnahme entsteht ein lebendiges, skalierbares Ökosystem mit langfristigem Wachstumspotenzial.

Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar. Sie sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halt von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und gehen Sie beim Investieren mit Bedacht vor. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.


