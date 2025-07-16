Was ist Shardeum (SHM)? Die Auto-Scaling Blockchain-Revolution von 2025





In der sich schnell entwickelnden Blockchain-Landschaft bleibt Skalierbarkeit eine der größten Herausforderungen. Trotz der zunehmenden Popularität von Kryptowährungen und dezentralen Anwendungen haben hohe Transaktionsgebühren und begrenzte Durchsatzraten ihre weit verbreitete Akzeptanz behindert. Shardeum bietet eine bahnbrechende Lösung für diese Probleme. Seine revolutionäre Technologie bietet außergewöhnliche Skalierbarkeit für Blockchain-Netzwerke und gewährleistet gleichzeitig Dezentralisierung und Sicherheit.









Shardeum ist eine auf EVM basierende Layer-1-Blockchain, die einzigartig in der Netzwerkexpansion durch horizontale Skalierung ist, indem mehr Knoten hinzugefügt werden. Sie unterstützt die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Transaktionen, während sie dauerhaft niedrige Transaktionsgebühren beibehält. Durch die Nutzung von dynamischem State Sharding und Auto-Scaling-Technologie löst Shardeum die grundlegenden Einschränkungen bestehender Blockchains, um mit der Skalierbarkeit von Web2 zu konkurrieren. SHM ist der native Token des Shardeum-Netzwerks und wird zur Zahlung von Transaktionsgebühren, für das Staking von Validierungen, zur Teilnahme an der Governance und zur Belohnungsverteilung verwendet.





Shardeum bezeichnet die gesamte Blockchain-Plattform und ihre Infrastruktur, während SHM die native Kryptowährung des Netzwerks ist, ähnlich wie das Verhältnis zwischen Ethereum und ETH. SHM erfüllt mehrere Funktionen im Shardeum-Ökosystem, einschließlich der Rolle als primäres Zahlungsmittel, der Zahlung von Transaktions- und Gasgebühren, der Erleichterung der Netzwerk-Governance und der Bereitstellung von Staking- und Belohnungsmechanismen für Validatoren.









1) Dynamisches State Sharding: Shardeum teilt das Netzwerk auf Protokollebene in mehrere Shards, wobei jeder Shard Transaktionen unabhängig verarbeitet. Im Gegensatz zu traditionellen Blockchains, die Transaktionen sequenziell auf einer einzelnen Kette verarbeiten, ermöglicht Shardeum die parallele Ausführung von Transaktionen und erhöht so die Netzwerkdurchsatzrate erheblich, während die atomare Komposierbarkeit erhalten bleibt.





2) Auto-Scaling-Funktion: Als Branchenneuheit bietet Shardeum ein Auto-Scaling, das die Kapazität basierend auf der aktuellen Netzwerkbelastung anpasst. Wenn das Transaktionsvolumen steigt, erweitert Shardeum dynamisch zusätzliche Shards, um die Last zu bewältigen und dabei hohe Leistung ohne Beeinträchtigung der Geschwindigkeit oder der Kosten sicherzustellen. Das System misst die Netzwerkbelastung alle 60 Sekunden und passt die Anzahl der erforderlichen Validator-Knoten automatisch an.





3) Lineare Skalierbarkeit und niedrige Transaktionsgebühren: Durch die Kombination der blockfreien Transaktionsverarbeitung mit dynamischem State Sharding erreicht Shardeum eine echte lineare Skalierbarkeit. Zum Beispiel, wenn 100 Knoten 50 TPS liefern, liefern 200 Knoten 100 TPS. Dank des Auto-Scalings hält Shardeum die Netzwerkwartungskosten unter allen Bedingungen niedrig und sorgt konstant für geringe Gebühren für Endbenutzer.





4) Cross-Shard Atomare Komposierbarkeit: Im Gegensatz zu vielen sharded Netzwerken behält Shardeum die Fähigkeit, mehrere Smart Contracts innerhalb einer einzigen Transaktion aufzurufen und zu verknüpfen, auch wenn diese Verträge über verschiedene Shards verteilt sind. Dies sorgt für eine bessere Benutzererfahrung und niedrigere Transaktionskosten, da Benutzer komplexe Operationen in einer einzigen Transaktion ausführen können.





5) EVM-Kompatibilität und niedrige Anforderungen an Validator-Knoten: Shardeum basiert auf EVM und ist mit den Tools, Wallets und der Smart-Contract-Funktionalität von Ethereum kompatibel. Diese Kompatibilität ermöglicht es Entwicklern, Ethereum-Anwendungen einfach auf Shardeum zu portieren, ohne eine neue Programmiersprache oder ein neues Framework lernen zu müssen. Zusätzlich reduziert Shardeum die Hardwareanforderungen für das Betreiben von Validator-Knoten, wodurch mehr Community-Mitglieder teilnehmen können, was die Dezentralisierung fördert.









Nach dem Token Generation Event (TGE) Anfang 2025 hat Shardeum ein dynamisches, reaktionsfähiges Versorgungsmodell übernommen, mit einer anfänglichen Versorgung von 249 Millionen SHM, die wie folgt verteilt wird:

Verkauf : 91,440,000 SHM (36.72%) – 3-monatige Sperrfrist, dann tägliche lineare Vesting über 2 Jahre

Team : 76,200,000 SHM (30.6%) – 3-monatige Sperrfrist, dann tägliche lineare Vesting über 2 Jahre

Stiftung : 55,880,000 SHM (22.44%) – Unlocked bei TGE

Ökosystem & Airdrops: 25,480,000 SHM (10.23%) – Unlocked bei TGE





SHM-Token-Funktionen im Shardeum-Ökosystem

Staking : Validatoren staken SHM, um am Netzwerk teilzunehmen. Wenn ein Knoten missbräuchlich handelt, kann der gestakte Betrag geschliffen werden, um die Netzwerksicherheit zu gewährleisten.

Transaktionsgebühren: SHM wird verwendet, um Transaktions- und Gasgebühren im Shardeum-Netzwerk zu bezahlen, wobei alle Gebühren verbrannt werden, um einen deflationären Mechanismus zu schaffen.

Governance : SHM-Besitzer können an der Netzwerk-Governance teilnehmen, indem sie über Vorschläge und Änderungen der Netzwerkparameter abstimmen.

Belohnungen: SHM wird als Belohnung für die Teilnahme am Netzwerk verteilt, einschließlich Validator-Belohnungen und Ökosystem-Incentives.









Für Investoren, die SHM-Token kaufen möchten, bietet MEXC eine unkomplizierte und sichere Plattform. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Kauf von SHM auf MEXC:









1) MEXC-Konto erstellen: Besuchen Sie die offizielle MEXC-Website und schließen Sie den Registrierungsprozess ab.

2) Einzahlung von Mitteln: Zahlen Sie USDT auf Ihr MEXC-Konto ein.

3) Finden Sie das SHM-Handelspaar: Suchen Sie im MEXC-Handelsbereich nach „SHM“, um das uchen Sie im MEXC-Handelsbereich nach „SHM“, um das SHM/USDT -Handelspaar zu finden.

4) Auftrag erteilen: Wählen Sie den Betrag und Preis von SHM aus, den Sie kaufen möchten, und bestätigen Sie anschließend Ihren Handel.









1) Hohe Liquidität: MEXC bietet ein tiefes Orderbuch für eine schnelle Auftragsausführung.

2) Benutzerfreundliche Oberfläche: Die Plattform ist intuitiv gestaltet, sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Händler.

3) Robuste Sicherheitsmaßnahmen: Mehrere Sicherheitsebenen schützen Ihre Vermögenswerte.

4) 24/7-Kundensupport: Unterstützung ist rund um die Uhr verfügbar.

5) Wettbewerbsfähige Gebührstruktur: MEXC bietet im Vergleich zu anderen Börsen vernünftige Handelsgebühren.









Möchten Sie kostenlose SHM-Token erhalten? MEXC veranstaltet derzeit ein exklusives Shardeum-Airdrop-Event. Durch das Abschließen einfacher Aufgaben haben Sie die Chance, Belohnungen wie SHM-Token zu teilen. Werden Sie Teil dieses revolutionären Auto-Scaling-Blockchain-Projekts und erleben Sie die Zukunft der Blockchain-Skalierbarkeit. Besuchen Sie jetzt die MEXC Airdrop+ -Seite, um teilzunehmen und Teil der Zukunft dieser kostengünstigen, leistungsstarken Smart-Contract-Plattform zu sein.









Shardeum stellt einen Durchbruch in der Blockchain-Technologie dar und bietet eine Lösung, um Skalierbarkeit zu erreichen, ohne dabei Dezentralisierung oder Sicherheit zu opfern. Die Fähigkeit, konstant niedrige Transaktionsgebühren unabhängig von der Netzwerkauslastung beizubehalten, öffnet Türen zu zuvor unpraktikablen Anwendungen. Während sich Shardeum auf den Start seines Mainnets vorbereitet, steht es kurz davor, eine führende Plattform für dezentrale Anwendungen der nächsten Generation zu werden – eine wirklich skalierbare und sichere Lösung, die das Wachstum von Web3 auf Milliarden von Nutzern unterstützt.





Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen, finanziellen, buchhalterischen, beratenden oder anderen verwandten Dienstleistungen dar und ist auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn bietet Informationen nur zu Referenzzwecken an und stellt keine Investitionsberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und vorsichtig investieren, da alle Investitionsentscheidungen allein in der Verantwortung des Benutzers liegen.