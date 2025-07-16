Da Web3 in eine neue Phase der Multi-Chain- und Multi-Szenario-Integration eintritt, baut Redacted Coin (RDAC) ein innovatives Ökosystem auf, das DeFi, KI, SocialFi, Zahlungen, Gaming und NFTs umfasstDa Web3 in eine neue Phase der Multi-Chain- und Multi-Szenario-Integration eintritt, baut Redacted Coin (RDAC) ein innovatives Ökosystem auf, das DeFi, KI, SocialFi, Zahlungen, Gaming und NFTs umfasst
Lernen/Hot-Token-Zone/Projektvorstellung/Was ist Red...3-Ökosystem

Was ist Redacted Coin (RDAC)? – Eine neue Antriebskraft für ein vielfältiges KI- und Web3-Ökosystem

16. Juli 2025MEXC
0m
#Branchen-Hype
Redacted Coin
RDAC$0.003605-2.51%
SynFutures
F$0.011649+5.84%
Multichain
MULTI$0.04676+5.62%
DeFi
DEFI$0.000798--%
TokenFi
TOKEN$0.00719+2.10%

Da Web3 in eine neue Phase der Multi-Chain- und Multi-Szenario-Integration eintritt, baut Redacted Coin (RDAC) ein innovatives Ökosystem auf, das DeFi, KI, SocialFi, Zahlungen, Gaming und NFTs umfasst – basierend auf einem zusammengesetzten Modell aus Accelerator + Anwendungs-Matrix + Datenökonomie. Durch den Anreizmechanismus seines nativen Tokens RDAC verwandelt Redacted reale Nutzeraktivitäten in On-Chain-Asset-Wert und eröffnet neue Wachstumspfade für Web3.

1. Was ist Redacted Coin (RDAC)?


Redacted Coin ist eine globale Beschleunigungsplattform für Web3-Start-ups, die auf einem Dual-Engine-Modell basiert, das sowohl den Nutzen als auch das Nutzerwachstum betont. Im Gegensatz zu herkömmlichen Plattformen mit einem einzigen Projekt entwickelt Redacted Coin eine Ökosystem-Matrix aus vielfältigen Produkten, um die Einstiegshürden für Nutzer in Web3 zu senken und Entwicklern umfassende Unterstützung in den Bereichen Traffic, Finanzierung und Technologie zu bieten.

Der native Token RDAC dient als zentraler Utility-Token des Ökosystems – ermöglicht Governance, Funktionenzugriff und fungiert als zentrales Medium für Nutzerinteraktionen wie Handel, Staking, Airdrops und Datenbeiträge.

2. Ökosystem-Matrix: Mehrere Sub-Produkte decken Kernbereiche ab


Redacted hat mehrere Anwendungen auf der Applikationsebene gestartet, die bereits erste Marktakzeptanz erfahren haben. Diese decken Schlüsselsektoren wie Blockchain-Gaming, KI, Handel, Zahlungen, NFTs und soziale Plattformen ab. Zu den Kernplattformen gehören:

  • RampX: Eine Gas-freie Cross-Chain-Bridge-Plattform mit einem schnellen, sicheren und reibungslosen Asset-Transfer-Erlebnis.
  • iAgent: Ein On-Chain-Gamingsystem, das visuelles Datentraining mit KI-Engines kombiniert – die weltweit erste KI- + DePIN-basierte Web3-Agentenplattform.
  • Mintify: Ein Hochgeschwindigkeits-Handelsterminal für Krypto-Assets mit einem gesamten Handelsvolumen von über 25 Millionen USD.
  • FlashX: Ein Krypto-Handelsbot auf Twitter (X), der KI-Strategien integriert und Multi-Asset-Trading unterstützt, mit einem Transaktionsvolumen von über 18.5 Millionen USD.
  • Maxis: Eine spielerische NFT-Plattform mit einem Handelsvolumen von 96 Millionen USD.
  • Swipooor: „Crypto Tinder“, das GameFi und SocialFi verbindet und es den Nutzern ermöglicht, beim Sozialisieren zu verdienen.
  • BipTap: Krypto-Banking-Infrastruktur mit über 200,000 Nutzern und einem monatlichen Transaktionsvolumen von über 120 Millionen USD.
  • PG Capital: Eine Web3-Venture-Plattform für Communities, die es Nutzern ermöglicht, an Frühphasen-Finanzierungen und Governance teilzunehmen.

Diese Produkte bieten nicht nur praktischen Nutzen, sondern schaffen auch echte Nachfrage nach RDAC innerhalb des Ökosystems.

3.Token-Mechanismus: Vom Staking zur Datenökonomie


Das Wirtschaftsmodell von RDAC basiert auf einem geschlossenen Kreislauf von Nutzung – Anreiz – Wiederverwendung, mit einer innovativen Komponente: dem verhaltensbasierten Staking.

  • Multi-Plattform-Anreize: Das Halten oder Verwenden von RDAC bringt Vorteile im gesamten Ökosystem – inklusive Rabatten, Airdrops und exklusivem Zugang.
  • Stufensystem: Das Nutzerlevel steigt je nach Staking-Volumen und aktiver Teilnahme, wodurch zusätzliche Verdienstmöglichkeiten freigeschaltet werden.
  • On-Chain-Datenverwertung: Nutzerverhalten – wie Handel, Interaktionen oder Datenbeiträge – wird in gestakte Daten-Assets umgewandelt. Nutzer erhalten dafür Ökosystem-Belohnungen. Dies verwirklicht das Prinzip: „Beitrag = Wert“
Berichten zufolge beträgt das maximale Angebot von RDAC 1 Milliarde Token. Die Verteilung sieht wie folgt aus:


Zuweisung
Kategorie
Beschreibung
26.66%
Ökosystem

Unterstützung des Redacted-Ökosystems inkl. Produktinkubation, Entwickleranreize und Infrastruktur.
25.00%
Community
Zugewiesen an Community-Mitglieder, um deren Teilnahme und Beiträge zu fördern; teilweise über Airdrops und andere Methoden verteilt.
13.00%
Mitwirkende
Zugewiesen an zentrale Mitwirkende und Entwickler als Belohnung für ihre Arbeit am Projekt.
11.30%
Seed-Runde

Zugewiesen an Frühphasen-Investoren, um die anfängliche Entwicklung des Projekts zu unterstützen.
6.00%
Liquidität
Verwendet zur Bereitstellung von Liquidität auf Börsen und zur Sicherstellung der Token-Zirkulation.
5.00%
Berater
Zugewiesen an das Beratungsteam des Projekts als Belohnung für strategische Beratung und Unterstützung.
4.54%
Angel-Runde
Zugewiesen an frühe Angel-Investoren, um die Startphase des Projekts zu unterstützen.
4.30%
Öffentlicher Verkauf
1.41 % bei TGE freigeschaltet, 1 Monat Sperrfrist (Cliff), anschließend lineare Freigabe über 2 Monate.
4.20%
Privater Verkauf
0.83 % bei TGE freigeschaltet, 1 Monat Sperrfrist (Cliff), anschließend lineare Freigabe über 9 Monate.

Redacted bezeichnet sein Tokenmodell als „je mehr du nutzt, desto größer die Belohnung“ und zielt darauf ab, kontinuierliches Engagement und Wertschöpfung zu fördern. Laut öffentlichen Informationen hat Redacted zwei große Finanzierungsrunden abgeschlossen, unterstützt von renommierten Institutionen wie Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, und Manifold Trading.

  • Seed Round: In June 2024, Redacted completed a $10 million seed funding round led by The Spartan Group, with participation from Saison Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures, and others.
  • Public Sale: In March 2025, Redacted raised $3 million through a public token sale.
  • Seed Round: Im Juni 2024 schloss Redacted eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von $10 Millionen USD unter der Leitung der Spartan Group ab. Weitere Teilnehmer: Saison Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures u.a.
  • Public Sale: Im März 2025 sammelte Redacted 3 Millionen USD über einen öffentlichen Token-Verkauf ein.

Das gesamte Finanzierungsvolumen dieser beiden Runden beträgt $13 Millionen USD und wird hauptsächlich zur Entwicklung und Expansion des Redacted-Ökosystems eingesetzt.

4. Marktpositionierung: Ein anwendungsgetriebenes Web3-Wachstumsmodell


Redacted ist nicht einfach nur ein weiterer Plattform- oder Governance-Token. Es handelt sich um ein multidimensionales Wirtschaftssystem, das auf realen Produkten und Nutzerbedürfnissen basiert – mit dem Ziel, zwei zentrale Herausforderungen vieler Web3-Projekte zu lösen: fehlende Nutzerbasis und fehlende reale Einnahmen. Durch die Rückführung realer Umsätze aus Ökosystemprodukten in den RDAC-Wert entsteht eine enge Verbindung zwischen Token und Anwendung. Gleichzeitig nutzt Redacted Verhaltensdaten und Nutzerbeiträge zur Identifizierung von Zielgruppen mit echtem Langzeitwert und fördert so organisches Wachstum. Darüber hinaus bietet Redacted sowohl institutionellen als auch privaten Nutzern eine gemeinsame Plattform, die Benutzerfreundlichkeit mit Rentabilität verbindet – eine Brücke zwischen Investition und Anwendung. Die Vision von Redacted Coin ist es, ein anwendungsbasiertes Asset-Kollaborationsnetzwerk im Web3-Universum zu werden – mit effektiver Verbindung von Entwicklern, Nutzern, Kapital und Daten. Durch Mehrrollen-Zusammenarbeit soll das Ökosystem stetig an Dynamik gewinnen und ein nachhaltiges, dezentralisiertes Wachstum ermöglichen.

5. Wie kaufe ich RDAC-Token auf MEXC?


RDAC ist kein isoliertes Tokenprojekt, sondern ein Vertreter einer neuen Art von Ökosystem – aufgebaut auf realen Anwendungsfällen, Multi-App-Bereitstellung und datengetriebenen Anreizen. Ob Sie Investor, Entwickler oder gewöhnlicher Nutzer sind: Redacted bietet klare Teilnahmewege und Methoden zur Wertschöpfung. Während sich Web3 in Richtung anwendungsorientiertes Wachstum bewegt, könnte das Multi-Chain-App-Modell und der Anreizmechanismus von Redacted Coin ein Schlüssel zum nächsten Wachstumszyklus im Kryptomarkt sein.

Derzeit bietet MEXC den Handel mit RDAC sowohl auf dem Spot- als auch Futures- als auch dem Futures-Markt an. Die Handelsanleitung:

1) Öffnen und Einloggen in die MEXC App oder die offizielle Website
2) Suchen Sie im Suchfeld nach dem Token-Namen „RDAC“ und wählen Sie entweder Spot- oder Futures-Handel;
3)Wählen Sie den Ordertyp, geben Sie Menge, Preis und andere Parameter ein, um den Handel abzuschließen.


Sie können auch an der RDAC-Airdrop-Kampagne auf der MEXC Airdrop+-Eventseite teilnehmen und zusätzliche Belohnungen erhalten!

Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungs- oder sonstige Beratung dar und sind auch keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn bietet Informationen lediglich zu Referenzzwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen und investieren Sie mit Vorsicht. MEXC übernimmt keine Verantwortung für Ihre Investitionsentscheidungen.

Beliebte Artikel

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Verwandte Artikel

Was ist Ethena? Ein vollständiger Leitfaden zum krypto-nativen synthetischen Dollar-Protokoll

Was ist Ethena? Ein vollständiger Leitfaden zum krypto-nativen synthetischen Dollar-Protokoll

TL;DR1) USDe ist ein synthetischer Dollar, kein fiat-gestützter Stablecoin: Er wird durch Krypto-Assets und entsprechende Short-Futures-Positionen abgesichert, anstatt durch traditionelle Fiat-Reserve

Was ist BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? Vom Internet-Meme zum Krypto-Phänomen

Was ist BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? Vom Internet-Meme zum Krypto-Phänomen

TL;DR1) Historischer Meilenstein: BINANCELIFE wurde als erster chinesischer Memecoin überhaupt auf Binance gelistet und durchbrach damit bestehende Markttraditionen.2) Explosives Wachstum: Innerhalb v

Was ist 375ai (EAT)? Eine vollständige Analyse des weltweit ersten dezentralen Netzwerks für Edge-Datenintelligenz

Was ist 375ai (EAT)? Eine vollständige Analyse des weltweit ersten dezentralen Netzwerks für Edge-Datenintelligenz

TL;DR1) Dezentrale Edge-Intelligenz: 375ai hat das weltweit erste dezentrale Edge-Datenintelligenznetzwerk aufgebaut, das KI-Verarbeitung und -Analyse in Echtzeit direkt an der Datenquelle durchführt.

Was ist das x402-Protokoll? Ein vollständiger Leitfaden zu den 5 zentralen Vorteilen des nativen HTTP-Zahlungsstandards

Was ist das x402-Protokoll? Ein vollständiger Leitfaden zu den 5 zentralen Vorteilen des nativen HTTP-Zahlungsstandards

TL;DR1) Das x402-Protokoll aktiviert den seit 30 Jahren inaktiven HTTP-402-Statuscode und ermöglicht native Web-Zahlungsfunktionen.2) Null Protokollgebühren und eine Abwicklung in 2 Sekunden revolutio

Bei MEXC registrieren
Registrieren und bis zu 10,000 USDT an Boni erhalten