Was ist Redacted Coin (RDAC)? – Eine neue Antriebskraft für ein vielfältiges KI- und Web3-Ökosystem

Da Web3 in eine neue Phase der Multi-Chain- und Multi-Szenario-Integration eintritt, baut Redacted Coin (RDAC) ein innovatives Ökosystem auf, das DeFi, KI, SocialFi, Zahlungen, Gaming und NFTs umfasst – basierend auf einem zusammengesetzten Modell aus Accelerator + Anwendungs-Matrix + Datenökonomie. Durch den Anreizmechanismus seines nativen Tokens RDAC verwandelt Redacted reale Nutzeraktivitäten in On-Chain-Asset-Wert und eröffnet neue Wachstumspfade für Web3.









Redacted Coin ist eine globale Beschleunigungsplattform für Web3-Start-ups, die auf einem Dual-Engine-Modell basiert, das sowohl den Nutzen als auch das Nutzerwachstum betont. Im Gegensatz zu herkömmlichen Plattformen mit einem einzigen Projekt entwickelt Redacted Coin eine Ökosystem-Matrix aus vielfältigen Produkten, um die Einstiegshürden für Nutzer in Web3 zu senken und Entwicklern umfassende Unterstützung in den Bereichen Traffic, Finanzierung und Technologie zu bieten.





Der native Token RDAC dient als zentraler Utility-Token des Ökosystems – ermöglicht Governance, Funktionenzugriff und fungiert als zentrales Medium für Nutzerinteraktionen wie Handel, Staking, Airdrops und Datenbeiträge.









Redacted hat mehrere Anwendungen auf der Applikationsebene gestartet, die bereits erste Marktakzeptanz erfahren haben. Diese decken Schlüsselsektoren wie Blockchain-Gaming, KI, Handel, Zahlungen, NFTs und soziale Plattformen ab. Zu den Kernplattformen gehören:





RampX : Eine Gas-freie Cross-Chain-Bridge-Plattform mit einem schnellen, sicheren und reibungslosen Asset-Transfer-Erlebnis.

iAgent : Ein On-Chain-Gamingsystem, das visuelles Datentraining mit KI-Engines kombiniert – die weltweit erste KI- + DePIN-basierte Web3-Agentenplattform.

Mintify : Ein Hochgeschwindigkeits-Handelsterminal für Krypto-Assets mit einem gesamten Handelsvolumen von über 25 Millionen USD.

FlashX : Ein Krypto-Handelsbot auf Twitter (X), der KI-Strategien integriert und Multi-Asset-Trading unterstützt, mit einem Transaktionsvolumen von über 18.5 Millionen USD.

Maxis : Eine spielerische NFT-Plattform mit einem Handelsvolumen von 96 Millionen USD.

Swipooor : „Crypto Tinder“, das GameFi und SocialFi verbindet und es den Nutzern ermöglicht, beim Sozialisieren zu verdienen.

BipTap : Krypto-Banking-Infrastruktur mit über 200,000 Nutzern und einem monatlichen Transaktionsvolumen von über 120 Millionen USD.

PG Capital: Eine Web3-Venture-Plattform für Communities, die es Nutzern ermöglicht, an Frühphasen-Finanzierungen und Governance teilzunehmen.





Diese Produkte bieten nicht nur praktischen Nutzen, sondern schaffen auch echte Nachfrage nach RDAC innerhalb des Ökosystems.









Das Wirtschaftsmodell von RDAC basiert auf einem geschlossenen Kreislauf von Nutzung – Anreiz – Wiederverwendung, mit einer innovativen Komponente: dem verhaltensbasierten Staking.





Multi-Plattform-Anreize : Das Halten oder Verwenden von RDAC bringt Vorteile im gesamten Ökosystem – inklusive Rabatten, Airdrops und exklusivem Zugang.

Stufensystem : Das Nutzerlevel steigt je nach Staking-Volumen und aktiver Teilnahme, wodurch zusätzliche Verdienstmöglichkeiten freigeschaltet werden.

On-Chain-Datenverwertung: Nutzerverhalten – wie Handel, Interaktionen oder Datenbeiträge – wird in gestakte Daten-Assets umgewandelt. Nutzer erhalten dafür Ökosystem-Belohnungen. Dies verwirklicht das Prinzip: „Beitrag = Wert“

Berichten zufolge beträgt das maximale Angebot von RDAC 1 Milliarde Token. Die Verteilung sieht wie folgt aus:









Zuweisung Kategorie Beschreibung 26.66% Ökosystem

Unterstützung des Redacted-Ökosystems inkl. Produktinkubation, Entwickleranreize und Infrastruktur. 25.00% Community Zugewiesen an Community-Mitglieder, um deren Teilnahme und Beiträge zu fördern; teilweise über Airdrops und andere Methoden verteilt. 13.00% Mitwirkende Zugewiesen an zentrale Mitwirkende und Entwickler als Belohnung für ihre Arbeit am Projekt. 11.30% Seed-Runde

Zugewiesen an Frühphasen-Investoren, um die anfängliche Entwicklung des Projekts zu unterstützen. 6.00% Liquidität Verwendet zur Bereitstellung von Liquidität auf Börsen und zur Sicherstellung der Token-Zirkulation. 5.00% Berater Zugewiesen an das Beratungsteam des Projekts als Belohnung für strategische Beratung und Unterstützung. 4.54% Angel-Runde Zugewiesen an frühe Angel-Investoren, um die Startphase des Projekts zu unterstützen. 4.30% Öffentlicher Verkauf 1.41 % bei TGE freigeschaltet, 1 Monat Sperrfrist (Cliff), anschließend lineare Freigabe über 2 Monate. 4.20% Privater Verkauf 0.83 % bei TGE freigeschaltet, 1 Monat Sperrfrist (Cliff), anschließend lineare Freigabe über 9 Monate.





Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, und Manifold Trading. Redacted bezeichnet sein Tokenmodell als „je mehr du nutzt, desto größer die Belohnung“ und zielt darauf ab, kontinuierliches Engagement und Wertschöpfung zu fördern. Laut öffentlichen Informationen hat Redacted zwei große Finanzierungsrunden abgeschlossen, unterstützt von renommierten Institutionen wie, und





Seed Round: In June 2024, Redacted completed a In June 2024, Redacted completed a $10 million seed funding round led by The Spartan Group, with participation from Saison Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures, and others.

Public Sale: In March 2025, Redacted raised $3 million through a public token sale.

Seed Round : Im Juni 2024 schloss Redacted eine : Im Juni 2024 schloss Redacted eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von $10 Millionen USD unter der Leitung der Spartan Group ab. Weitere Teilnehmer: Saison Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures u.a.

Public Sale: Im März 2025 sammelte Redacted 3 Millionen USD über einen öffentlichen Token-Verkauf ein.





Das gesamte Finanzierungsvolumen dieser beiden Runden beträgt $13 Millionen USD und wird hauptsächlich zur Entwicklung und Expansion des Redacted-Ökosystems eingesetzt.









Redacted ist nicht einfach nur ein weiterer Plattform- oder Governance-Token. Es handelt sich um ein multidimensionales Wirtschaftssystem, das auf realen Produkten und Nutzerbedürfnissen basiert – mit dem Ziel, zwei zentrale Herausforderungen vieler Web3-Projekte zu lösen: fehlende Nutzerbasis und fehlende reale Einnahmen. Durch die Rückführung realer Umsätze aus Ökosystemprodukten in den RDAC-Wert entsteht eine enge Verbindung zwischen Token und Anwendung. Gleichzeitig nutzt Redacted Verhaltensdaten und Nutzerbeiträge zur Identifizierung von Zielgruppen mit echtem Langzeitwert und fördert so organisches Wachstum. Darüber hinaus bietet Redacted sowohl institutionellen als auch privaten Nutzern eine gemeinsame Plattform, die Benutzerfreundlichkeit mit Rentabilität verbindet – eine Brücke zwischen Investition und Anwendung. Die Vision von Redacted Coin ist es, ein anwendungsbasiertes Asset-Kollaborationsnetzwerk im Web3-Universum zu werden – mit effektiver Verbindung von Entwicklern, Nutzern, Kapital und Daten. Durch Mehrrollen-Zusammenarbeit soll das Ökosystem stetig an Dynamik gewinnen und ein nachhaltiges, dezentralisiertes Wachstum ermöglichen.









RDAC ist kein isoliertes Tokenprojekt, sondern ein Vertreter einer neuen Art von Ökosystem – aufgebaut auf realen Anwendungsfällen, Multi-App-Bereitstellung und datengetriebenen Anreizen. Ob Sie Investor, Entwickler oder gewöhnlicher Nutzer sind: Redacted bietet klare Teilnahmewege und Methoden zur Wertschöpfung. Während sich Web3 in Richtung anwendungsorientiertes Wachstum bewegt, könnte das Multi-Chain-App-Modell und der Anreizmechanismus von Redacted Coin ein Schlüssel zum nächsten Wachstumszyklus im Kryptomarkt sein.





Derzeit bietet MEXC den Handel mit RDAC sowohl auf dem Spot - als auch Futures - als auch dem Futures-Markt an. Die Handelsanleitung:





1) Öffnen und Einloggen in die MEXC App oder die offizielle Website

2) Suchen Sie im Suchfeld nach dem Token-Namen „RDAC“ und wählen Sie entweder Spot- oder Futures-Handel;

3)Wählen Sie den Ordertyp, geben Sie Menge, Preis und andere Parameter ein, um den Handel abzuschließen.









Sie können auch an der RDAC-Airdrop-Kampagne auf der MEXC Airdrop+ -Eventseite teilnehmen und zusätzliche Belohnungen erhalten!



